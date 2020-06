Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Kasachstans Ex-Präsident Nasarbajew mit Corona infiziert

NURSULTAN: Der frühere Langzeitpräsident Kasachstans in Zentralasien, Nursultan Nasarbajew, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der letzte Test sei positiv gewesen, teilte sein Büro am Donnerstag in der Hauptstadt Nursultan mit. «Es gibt keinen Grund zur Sorge.» Der 79 Jahre alte Nasarbajew habe sich in Selbstisolation begeben und arbeite aus der Ferne weiter, hieß es. Nasarbajew war im Frühjahr vergangenen Jahres nach fast 30 Jahren an der Macht zurückgetreten. Die Amtsgeschäfte übernahm sein Vertrauter Kassym-Schomart Tokajew.

In der Ex-Sowjetrepublik Kasachstan gibt es nach offiziellen Angaben mittlerweile fast 16 000 Corona-Fälle. Etwa 100 Menschen starben.

Generelle Maskenpflicht nun auch in Ankara und Istanbul

ISTANBUL: Angesichts steigender Corona-Fallzahlen hat die Türkei die Maskenpflicht ausgeweitet. In den Metropolen Istanbul, Ankara und in Bursa müssen die Einwohner nach offiziellen Angaben seit Donnerstag in der Öffentlichkeit, also auch im Freien, Masken tragen. Damit gilt eine generelle Maskenpflicht in 45 von 81 Provinzen. Allerdings müssen die Türken schon seit April Masken an belebten Orten wie Supermärkten tragen. Bei Verstoß muss ein Bußgeld gezahlt werden. Die Höhe war zunächst unklar.

Die Türkei hatte die Corona-Pandemie im Land zunächst mit strikten Maßnahmen eingedämmt. Am 1. Juni hatte Ankara dann zahlreiche Corona-Restriktionen gelockert. Seit dem Wochenende steigt die Zahl der in 24 Stunden registrierten Fälle wieder. Sie liegt momentan bei etwa 1500 Neuinfektionen täglich, Anfang Juni hatte die Zahl noch bei rund 800 gelegen. Gesundheitsminister Fahrettin Koca hatte am Mittwochabend gesagt, der Anstieg sei keine Überraschung und im erwarteten Rahmen.

Insgesamt hat die Türkei rund 183 000 Coronavirus-Fälle registriert, davon sind nach offiziellen Angaben rund 155 000 Menschen wieder genesen. Insgesamt sind in dem Land mit 83 Millionen Einwohnern 4861 Menschen mit Covid-19 gestorben.

Umsätze der Reisebranche in der Corona-Krise massiv gesunken

WIESBADEN: Die Corona-Krise hat die Umsätze der Reiseanbieter in Deutschland im ersten Quartal einbrechen lassen. Die Erlöse von Reisebüros, Veranstaltern und sonstigen Reservierungsdienstleistern schrumpften gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 23 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Dies sei der stärkste Rückgang seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008.

Die Tourismusbranche ist mit am härtesten von der Corona-Krise getroffen. Grenzschließungen ab Mitte März sowie die weltweite Reisewarnung der Bundesregierung brachten das Geschäft praktisch zum Erliegen. Seit Anfang der Woche sind Reisen in viele europäische Länder wieder möglich, zuvor hatte es bereits Lockerungen für Urlaub in Deutschland gegeben.

Ob dies der Branche Aufwind verleihen werde, hänge nicht zuletzt von der Reise- und Ausgabebereitschaft der Verbraucher ab, erklärte die Wiesbadener Behörde. Im Jahr 2018 hatte fast jeder fünfte Haushalt Ausgaben für eine Pauschalreise. Im Durchschnitt waren es rund 1000 Euro.

Brasilianische Notenbank senkt Leitzins deutlich

BRASILIA: Die Notenbank Brasiliens stemmt sich mit einer weiteren kräftigen Zinssenkung gegen die wirtschaftlichen Folgen der immer stärker um sich greifenden Corona-Pandemie in dem Land. Die Währungshüter senkten den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent. Das ist der niedrigste Stand in der Geschichte des Landes. Dies teilte die Notenbank am Mittwochabend in Brasilia mit.

Es ist bereits die dritte Leitzinssenkung seit März in Folge, seitdem die Corona-Krise die Weltwirtschaft fest im Griff hat. Anfang März hatte der Leitzins noch bei 4,25 Prozent gelegen. Notenbank-Präsident Roberto Campos Neto stellte zudem weitere Lockerungsschritte in Aussicht, da nach wie vor nicht abzusehen ist, wie stark die Pandemie die Wirtschaft belastet.

Da sich Brasiliens Wirtschaft bereits vor der Corona-Krise schwach entwickelt hatte, dreht die Zentralbank bereits seit Sommer vergangenen Jahres an der Zinsschraube. So ist die aktuelle Leitzinssenkung insgesamt die achte in Folge seit Juli 2019.

In Tokio beginnt der Wahlkampf für das Amt des Gouverneurs

TOKIO: Inmitten der Corona-Krise hat in Tokio der Wahlkampf für das wichtige Amt des Gouverneurs begonnen. Als haushohe Favoritin beim Urnengang am 5. Juli gilt die Amtsinhaberin Yuriko Koike, die für eine zweite Amtszeit kandidiert, wie lokale Medien am Donnerstag berichteten. Die 67 Jahre alte Politikerin hat sich während der Pandemie mit Führungskraft hohes Ansehen in der Bevölkerung erworben. In ihrer langen politischen Laufbahn hatte die ehemalige TV-Nachrichtensprecherin als Umweltministerin ihres Landes gedient und war für eine kurze Zeit auch Japans Verteidigungsministerin im ersten Kabinett des amtierenden Regierungschefs Shinzo Abe gewesen.

Obwohl Mitglied von Abes Regierungspartei, der Liberaldemokraten (LDP), war sie bei der Gouverneurswahl in Tokio 2016 als Unabhängige angetreten. Seit ihrem haushohen Sieg ist sie die erste Frau, die die japanische Hauptstadt regiert. Obwohl Koike «nur» Bürgermeisterin ist, wurde ihr Auftreten während der Corona-Krise als «commander in chief» mit dem Handeln von Japans Regierungschef Abe verglichen.

Der Ministerpräsident, dessen Umfragewerte wegen seines viel kritisierten Umgangs mit der Krise stark gesunken sind, gilt als ihr Rivale. In den Medien wird Koike, die sich für eine Verwaltungsreform einsetzt, schon als künftige Regierungschefin Japans gehandelt. Auch vor diesem Hintergrund kommt der Gouverneurswahl hohe Beobachtung zu. Koike tritt gegen voraussichtlich mehr als ein Dutzend Kandidaten an.

Erneut mehr als 40 Corona-Neuinfektionen in Tokio

TOKIO: Erneut sind in Tokio mehr als 40 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Donnerstag berichtete, wurden binnen eines Tages weitere 41 Menschen positiv auf das Virus getestet. Vor einer Woche hatte die Gouverneurin der Hauptstadt, Yuriko Koike, das Alarmsystem «Tokio Alert» wieder aufgehoben. Seither dürfen Kneipen und Restaurants wieder bis in den späten Abend öffnen. Doch stieg die Zahl der täglichen Neuinfektionen in den vergangenen Tagen wiederholt auf über 40 Fälle, was die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle schürt. Als eine Problemzone wurde Tokios nächtliches Amüsierviertel Shinjuku mit seinen Hostessbars ausgemacht. Die Stadtregierung rief die Bürger erneut zu Vorsichtsmaßnahmen auf.

Derweil begann am Donnerstag der Wahlkampf für das Amt des Gouverneurs. Es wird mit einer Wiederwahl Koikes am 5. Juli gerechnet. Einer ihrer gut ein Dutzend Gegenkandidaten, Ex-Schauspieler Taro Yamamoto, fordert wegen der andauernden Corona-Krise eine Absage der Olympischen Spiele. Tokio will im Sommer nächsten Jahres die wegen der globalen Pandemie um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele ausrichten. Die Milliarden an Steuergeldern sollten besser für die wirtschaftlich unter der den Folgen der Corona-Pandemie leidenden Menschen eingesetzt werden, so Yamamoto.

Japan hatte gegen Ende Mai den Notstand im ganzen Land aufgehoben, da die Krise so gut wie unter Kontrolle gebracht worden sei. Während des Notstands war die Bevölkerung aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Ausgangssperren wie in Europa sind rechtlich nicht möglich.

40.300 ausländische Erntehelfer mit Sonderregelung eingereist

BERLIN: Mit der Sonderregelung für die Landwirtschaft wegen der Corona-Krise sind im Frühjahr insgesamt 40.300 Saisonkräfte aus dem Ausland nach Deutschland gekommen. Das teilte der Bauernverband nach Daten der Bundespolizei mit. Damit wurde das mögliche Kontingent von bis zu 80.000 ausländischen Erntehelfern zur Hälfte ausgeschöpft. Einreisen angemeldet hatten demnach 2300 Landwirtschaftsbetriebe.

Bauernpräsident Joachim Rukwied sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Sonderregelung sei wegen der geschlossenen Grenzen extrem wichtig für die Betriebe gewesen. Nur so hätten sie weiter der Verpflichtung nachkommen können, die Bevölkerung mit heimischen Nahrungsmitteln zu versorgen. Angesichts drohender Engpässe hatte die Bundesregierung die begrenzte Einreise von Saisonkräften nur per Flugzeug erlaubt. Damit verbunden waren strenge Vorgaben zum Gesundheitsschutz.

Die Sonderregelung für April und Mai wurde einmal verlängert und lief am vergangenen Montag aus. Seit Dienstag können Erntehelfer aus EU-Ländern auch wieder auf dem Landweg und «ohne die bisherigen Beschränkungen» einreisen, wie ein Konzept von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) festlegt. Die neuen Regelungen gelten nun bis Jahresende und schreiben weiterhin Corona-Schutzvorgaben vor.