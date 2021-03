Corona-Überblick: Meldungen am Dienstag

Das Eat Out to Help Out-Programms der britischen Regierung. In den teilnehmenden Cafés und Restaurants können die Kunden unter Einhaltung des Mindestabstandes einen Rabatt von 50 % auf Lebensmittel oder alkoholfreie Geträn... Foto: epa/Neil Halle

Opposition nennt Bericht über Assads Corona-Infektion «Propaganda»

DAMASKUS: Syriens Opposition hat Angaben über eine Corona-Infektion von Präsident Baschar al-Assad und seiner Frau Asma als «reine Propaganda» bezeichnet. Der Chef der Oppositionsvertreter im Verfassungsausschuss, Hadi al-Bahra, sprach am Dienstag von einem Ablenkungsmanöver. Assad wolle «die Sympathie des Volks gewinnen und die Leute mit einer erfundenen Geschichte beschäftigen», sagte Al-Bahra der Deutschen Presse-Agentur. Damit wolle er von «harten Lebensbedingungen wegen der schlechten Wirtschaftslage und Korruption» ablenken.

Das syrische Präsidialamt hatte am Montag mitgeteilt, dass der 55 Jahre alte Assad und seine Frau positiv getestet wurden. Das Paar werde nach «leichten Symptomen» zwei bis drei Wochen in Quarantäne begeben. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Dienstag ebenfalls, die Nachricht solle «ablenken» von extremer Armut und wirtschaftlichem Kollaps.

Nach zehn Jahren Krieg ist das Land wirtschaftlich am Boden. Seit 2010 ist die Wirtschaft laut Weltbank um mehr als 60 Prozent geschrumpft. Ein US-Dollar, der vor dem Krieg für rund 50 syrische Pfund gehandelt wurde, kostete im Januar offiziell 1250 und auf dem Schwarzmarkt mehr als 3000 Pfund. Wegen begrenzter staatlicher Mittel können wichtige Verbrauchsgüter wie Brot und Benzin nicht ausreichend subventioniert werden. Vielen Familien fehlt es am Nötigsten.

Syriens Verbündeter Russland stellte unterdessen ärztliche Hilfe für die Assads in Aussicht. Präsident Wladimir Putin würde eine solche Bitte sicher «sofort» prüfen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax. Syrien hat den russischen Impfstoff Sputnik V bereits zugelassen. In dem Bürgerkriegsland wurden rund 16.000 Corona-Infektionen gemeldet.

Norweger im Ausland sollen zu Ostern nicht heimkommen

OSLO: In Norwegen ruft die Regierung wegen steigender Corona-Fallzahlen zum Verzicht auf Reisen an den Oster-Feiertagen auf. «In den letzten Wochen sind die Zahlen wieder hochgegangen und die infektiöseren Varianten werden bald die dominierende Virusvariante sein», sagte Ministerpräsidentin Erna Solberg am Dienstag im Parlament. Ebenso appellierte sie an Norweger im Ausland, an Ostern nicht nach Hause zu kommen. Die sogenannte Reproduktionszahl liegt in Norwegen derzeit bei 1,3. Das heißt, dass 100 Erkrankte statistisch gesehen 130 andere Menschen anstecken.

Es gebe lokale Ausbrüche in Kindergärten, Schulen und auf Baustellen, so Solberg. Viele Kommunen hätte strenge Beschränkungen eingeführt. Man wisse jedoch noch nicht, welchen Effekt diese hätten. Deshalb wolle sie mit weiteren nationalen Regeln warten. Gleichzeitig warnte sie, dass kurzfristig strengere Maßnahmen in Kraft treten könnten. Dazu zählten ein nationales Ausschankverbot für Alkohol, Begrenzung der privaten Kontakte und Fernunterricht für Schüler und Studenten.

Besonders betroffen ist nach Behördenangaben die Hauptstadt Oslo, wo die Infektionszahl am Dienstag doppelt so hoch war wie vor einer Woche. Im Stadtteil Grorud kamen auf 100.000 Einbürger 765 Infizierte. «Die Maßnahmen, die wir eingeführt haben, scheinen nicht länger zu wirken», sagte Stadtrat Raymond Johansen. Deshalb sollen Kinder in Schulen und Kindergärten fortan mehr Abstand halten und in kleineren Gruppen zusammensein. Alle Geschäfte, die nicht für die Grundversorgung notwendig sind, müssen schließen.

In Norwegen wurden bisher knapp 76.000 Infektionen und 632 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Kliniken im Westjordanland durch Corona-Fälle an Kapazitätsgrenze

RAMALLAH: Nach einem deutlichen Anstieg der Corona-Infektionen haben die Krankenhäuser im Westjordanland nach Angaben der Palästinensischen Autonomiebehörde ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Ministerpräsident Mohammed Schtaje sagte am Dienstag bei einer Kabinettssitzung, die Kliniken seien zu 100 Prozent ausgelastet. Die Intensivstationen seien sogar überbelegt. Schtaje kündigte den Aufbau weiterer Corona-Stationen in den Krankenhäusern an.

Die Zahl der Infektionen nimmt seit einigen Wochen stark zu. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden am Dienstag 1693 neue Fälle verzeichnet. Auf den Intensivstationen wurden 155 Menschen behandelt, davon wurden 39 beatmet. Strenge Restriktionen hatten zu Jahresbeginn noch für einen Rückgang gesorgt. Das Gesundheitsministerium führt den Anstieg vor allem auf die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante des Virus zurück. Im Westjordanland leben etwa vier Millionen Menschen. Davon sind nur sehr wenige geimpft.

Ericsson bleibt Mobile World Congress in Barcelona fern

STOCKHOLM: Die Veranstalter der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress, die trotz Corona-Risiken an dem Großereignis Ende Juni festhalten, haben die erste Absage eines prominenten Ausstellers kassiert. Der Mobilfunk-Ausrüster Ericsson teilte am Dienstag mit, dass er der Messe in Barcelona fernbleiben werde. Grund sei die Sorge um die Gesundheit der Mitarbeiter. Die Branchenvereinigung GSMA als Organisator hatte am Montag angekündigt, dass sie 45.000 bis 50.000 Teilnehmer zusammenbringen wolle. Damit wäre der Mobile World Congress die erste internationale Großveranstaltung seit Beginn der Pandemie.

Zu dem Montag vorgestellten Sicherheitskonzept der GSMA für die Messe in Barcelona gehören Schnelltest-Stationen, zusätzliche Ein- und Ausgänge in den Messehallen, verbesserte Lüftungsanlagen und eine Maskenpflicht. Die Teilnehmer werden auch eine App herunterladen müssen, die zur Kontaktnachverfolgung verwendet werden kann.

Der Mobile World Congress würde mit dem geplanten Format bereits deutlich kleiner als zuletzt üblich ausfallen: Zur vergangenen Auflage 2019 kamen 109.000 Besucher. Der wichtigste Branchentreff der Mobilfunk-Industrie, der üblicherweise im Februar stattfindet, war im vergangenen Jahr unter den ersten Großereignissen, die wegen der Pandemie abgesagt wurden. Die GSMA erprobte ihr Sicherheitskonzept vor wenigen Wochen bei einer Veranstaltung mit 17.000 Teilnehmern in Shanghai. Dabei seien keine Corona-Fälle festgestellt worden.

Zahl der Corona-Toten in den USA an einem Tag erneut unter 1000

BALTIMORE: In den USA ist die Zahl der binnen 24 Stunden erfassten Corona-Toten den zweiten Tag in Folge unter die Marke von 1000 gesunken. Die Behörden meldeten für den Montag 719 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, wie aus der Internetseite der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Dienstagmorgen (MEZ) hervorging. Für Sonntag korrigierte die JHU die Zahl der Toten von zunächst 669 auf zuletzt 672. Der bisherige Tageshöchstwert seit Beginn der Pandemie wurde am 12. Januar mit 4465 Toten registriert.

Die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages erreichte am Montag laut JHU-Daten 50.237. Der Tageshöchstwert war am 2. Januar mit 299.786 Neuinfektionen registriert worden.

In den Vereinigten Staaten haben der Gesundheitsbehörde CDC zufolge bislang 60 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten, das sind gut 18 Prozent der Bevölkerung. Knapp 31,5 Millionen Menschen erhielten bereits zwei Dosen und damit den vollen Schutz, wie aus der Internetseite der CDC am Dienstagmorgen weiter hervorging. Das Land hat etwa 330 Millionen Einwohner.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich aktualisiert.

Tschechien bringt erstmals Covid-19-Patienten ins Ausland

USTI NAD ORLICI: Erstmals wird ein Covid-19-Intensivpatient aus dem stark betroffenen Tschechien zur Behandlung ins Ausland gebracht. Ein Rettungswagen mit einer schwerstkranken Frau an Bord brach am Dienstagmorgen in Usti nad Orlici auf, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen CT berichtete. Ziel der zweieinhalbstündigen Fahrt sei das Krankenhaus in Raciborz in der polnischen Woiwodschaft Schlesien. Die 68 Jahre alte Patientin werde dabei von einem Notfallmediziner begleitet.

Die Regierung in Prag hatte lange gezögert, ausländische Hilfe anzunehmen. Auch andere Länder wie Deutschland und die Schweiz haben sich zur Aufnahme von Covid-19-Patienten bereiterklärt. Viele Krankenhäuser in Tschechien sind überlastet. Derzeit werden knapp 8500 Menschen stationär behandelt. Davon sind 1789 in einem ernsten Zustand oder müssen beatmet werden.

Die härteren Lockdown-Maßnahmen scheinen inzwischen Wirkung zu zeigen. Am Dienstag meldeten die Behörden 10.466 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Das waren knapp 2000 weniger als am gleichen Tag vor einer Woche. Die Bürger dürfen ihren Bezirk seit Anfang März nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Bei Kontrollen an den Bezirksgrenzen verweigerte die Polizei nach Angaben eines Sprechers bisher mehr als 10.000 Fahrern die Weiterfahrt.

Die Regierung dämpfte Hoffnungen auf Lockerungen. Ostern werde «nicht in normaler Weise verlaufen», betonte Innenminister Jan Hamacek. Innerhalb von 7 Tagen steckten sich knapp 800 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus an - mehr als zehn Mal so viele wie in Deutschland.

AfD will Beziehungen zu Russland vertiefen: Weidel trifft Abgeordnete

BERLIN: Zwei Monate nach einem Besuch des AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla bei Russlands Außenminister Sergej Lawrow hält sich erneut eine Delegation der AfD-Bundestagsfraktion zu politischen Gesprächen in Moskau auf. Ziel der Reise von Fraktionschefin Alice Weidel, Petr Bystron und Robby Schlund sei es, den im Dezember geknüpften «Gesprächsfaden wieder aufzunehmen», sagte ein Sprecher der Fraktion am Dienstag in Berlin.

Neben Gesprächen mit Duma-Abgeordneten stehe an diesem Mittwoch auch ein Termin im Außenministerium an sowie am Donnerstag ein Besuch in dem Institut, das den Covid-19-Impfstoff Sputnik V entwickelt hatte.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte vergangene Woche ein schnelles Prüfverfahren für den russischen Corona-Impfstoff eröffnet. Wann eine Zulassung erfolgen könnte, ist noch nicht abzusehen. Die EU-Kommission stellte klar, dass sie mit den Sputnik-Herstellern derzeit nicht über einen Lieferrahmenvertrag für alle 27 EU-Staaten verhandele. Das könne sich ändern, wenn die Mitgliedsstaaten entschieden, das Portfolio an Impfstoffen für die EU zu erweitern.

«Impf-Protektionismus»: Australien sucht nach Lieferstopp Verbündete

CANBERRA: Nach dem Lieferstopp von Corona-Impfstoff aus der Europäischen Union will Australien gemeinsam mit anderen Ländern Druck auf Brüssel ausüben, um abgesprochene Dosen doch noch zu erhalten. Handelsminister Dan Tehan sagte am Dienstag dem Sender ABC, es handele sich um «Impf-Protektionismus» seitens der EU. Er sei «unglaublich enttäuscht» über die Entscheidung Italiens, den Export von 250.000 Dosen des Vakzins von Astrazeneca zu blockieren. Es bestehe die Sorge, dass die EU auch künftige Lieferungen zurückhalten könne.

Australien plane, mit Kanada, Japan, Norwegen und Neuseeland zusammenzuarbeiten, um die EU zu drängen, ihre Meinung zu ändern, sagte Tehan. «Je mehr wir kollektiven Druck auf sie ausüben können, desto mehr werden sie erkennen, dass das, was sie tun, falsch ist.»

Italien hatte in der vergangenen Woche die Lieferung von einer Viertelmillion Dosen Impfstoff von Astrazeneca an Australien verhindert - und damit erstmals die Ausfuhr von Corona-Impfstoff aus der Europäischen Union in einen Drittstaat gestoppt. Im Visier sind Hersteller, die ihre EU-Lieferpflichten nicht erfüllen. Astrazeneca hält die ursprünglich zugesagte Liefermenge an die EU im ersten Quartal nicht ein, was für großen Unmut sorgt.

«Das Ganze ist kein feindseliger Akt Italiens gegen Australien», hatte der italienische Außenminister Luigi Di Maio gesagt. Das Verbot sei Teil einer am 30. Januar in Europa beschlossenen Export-Kontrollregelung. Frankreich begrüßte den Schritt. «Das zeigt, dass wir als Europäer fähig sind, nicht naiv zu sein und unsere Interessen zu verteidigen», sagte Europa-Staatssekretär Clément Beaune.

Start der Produktion: Brasilien hofft auf Impfstoff-Durchbruch

RIO DE JANEIRO: Nach Eintreffen einer wichtigen Lieferung mit Grundstoffen hat die Forschungseinrichtung «Fundação Oswaldo Cruz» (Fiocruz) in Rio de Janeiro mit der groß angelegten Produktion des Impfstoffs von Astrazeneca begonnen. Dies berichteten brasilianische Medien unter Berufung auf die Fiocruz am Montag (Ortszeit). Demnach habe der mit aus China importierten Arzneistoffen produzierte Impfstoff die Tests bestanden und es könnten dem Gesundheitsministerium in Brasília 3,8 Millionen Dosen bis Ende März übergeben werden.

Der Import von Grundstoffen zur Herstellung von 12,2 Millionen Dosen des Astrazeneca-Vakzins hatte inmitten der rasanten Verbreitung des Coronavirus in Brasilien neue Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Impfungen geweckt. Mit der Fiocruz verfügt Brasilien über eine Impfstofffabrik, die als die größte Lateinamerikas gilt.

Bis zur Jahresmitte will die Fiocruz gut 110 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca auf der Basis von importiertem Arzneistoff herstellen, in der zweiten Jahreshälfte dank Technologietransfers dann weitere 110 Millionen Dosen völlig eigenständig produzieren können.

Bislang haben sich in Brasilien, das erst im Januar mit Impfungen begann, mehr als elf Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert - nur in den USA und in Indien sind die Zahlen noch höher. Über 266.000 Patienten sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Zuletzt erlebte Brasilien mit rund 10.000 Corona-Toten in sieben Tagen seine bisher schlimmste Woche in der Pandemie.

Grünen-Politiker Giegold: «Europe first» hilft nicht gegen Pandemie

BRÜSSEL: Der Grünen-Politiker Sven Giegold fordert von der Europäischen Union weltweit mehr Anstrengungen gegen Corona. «Mit «Europe first» werden wir die globale Pandemie nicht schnellstmöglich eindämmen», sagte der Europaabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Konkret verlangt er die Freigabe von Impfstoff-Patenten und -Lizenzen. Nur so könnten alle Produktionskapazitäten weltweit ausgenutzt werden.

«In einer globalen Krisensituation verhindert das Festhalten an den Eigentumsrechten eine schnelle und global gerechte Bekämpfung der Pandemie», sagte der Abgeordnete im Europaparlament. «Durch eine großzügige Vergütung der Impfstoffentwickler bleiben die Anreize für Forschung und Entwicklung erhalten.»

Die EU-Kommission befasst sich an diesem Dienstag mit der Unterstützung für ärmere Länder in der Corona-Pandemie. Die EU hat sich der Initiative Covax zur Beschaffung von Impfstoffen für ärmere Länder angeschlossen und ist nach eigenen Angaben mit 2,27 Milliarden Euro deren größter Geldgeber. Die Freigabe von Patenten der Impfstoffhersteller unterstützen die EU-Spitzen bisher nicht.