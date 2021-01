Corona-Überblick: Meldungen am Dienstag

Merkel: Corona-Mutation bringt «neue und besondere Lage»

BERLIN: Deutschland steht wegen neuer Varianten des Coronavirus nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor einer «neuen und besonderen Lage». Auch die Ministerpräsidenten zeigten sich nach neuerlichen Beratungen von Bund und Ländern am Dienstag in Berlin besorgt. Für Europa ist derzeit vor allem die zuerst in Großbritannien entdeckte Mutation B.1.1.7 relevant. Sie droht die Pandemie nach Expertenansicht zu verschärfen, weil sie sich wohl noch leichter von Mensch zu Mensch überträgt und somit schneller ausbreitet. In Deutschland wurde die Mutation bisher zwar nur vereinzelt nachgewiesen. Die Dunkelziffer ist nach Expertenansicht aber wahrscheinlich hoch.

Bund und Länder beschlossen, den Eintrag solcher Mutationen aus dem Ausland möglichst stark einzudämmen. In Deutschland sollten sie durch verstärkte Sequenzierung entdeckt werden; dabei wird nach Gensequenzen gesucht. Das Bundesgesundheitsministerium werde dafür eine Verordnung erlassen. Die Ausbreitung soll durch priorisierte Nachverfolgung und Quarantäne möglichst stark begrenzt werden.

Die Gefahren und Unsicherheiten durch die Mutationen sind laut Merkel als Grund dazugekommen, den Winterlockdown nun zu verschärfen. Daneben gelte es, dass Fallzahlen nach wie vor zu hoch seien und Klarheit über das Infektionsgeschehen nach den Feiertagen erst am 17. Januar zu gewinnen sei.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte, es müsse «alles» getan werden, um eine Ausbreitung der Mutation zu vermeiden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, es sei «Vorsicht» geboten. Es könne sein, dass sich mutierte Viren durchsetzten. «Es kommt eben noch eine neue Sorge dazu.»

Vatikan sagt traditionelle Taufe wegen Gesundheitslage ab

ROM: Angesichts der aktuellen Corona-Lage hat der Vatikan die für kommenden Sonntag geplanten traditionellen Taufen von Kindern abgesagt. Der Vatikan begründete die Absage am Dienstag mit der «Gesundheitslage» und sprach von einer «Vorsichtsmaßnahme». Papst Franziskus hätte das Ritual in der Sixtinischen Kapelle zum Festtag der Taufe des Herrn abgehalten, erklärte der Heilige Stuhl weiter. Die Kinder würden stattdessen in den jeweiligen Gemeinden getauft, zu denen sie gehören.

Im vergangenen Jahr hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche noch 32 Kinder getauft. Die Taufe gehört zu den wichtigsten Ritualen in der christlichen Kirche. Mit ihr werden Menschen in die Glaubensgemeinde aufgenommen.

WHO: Größerer Abstand zwischen Corona-Impfen nur im Ausnahmefall

GENF: Berater der Weltgesundheitsorganisation (WHO) halten es in Ausnahmefällen für vertretbar, die Verabreichung der zweiten Dosis des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer um etwa zwei Wochen hinauszuschieben. Idealerweise sollten die beiden für den Impfschutz nötigen Dosen aber im Abstand von 21 bis 28 Tagen gegeben werden, sagte Alejandro Cravioto, der Vorsitzende des Strategischen Beirats für Immunisierungsfragen (SAGE), der die WHO in Impffragen berät, am Dienstag in Genf. Ob das für Länder in Frage komme, hänge auch davon ab, wann sie wie viel Nachschub des Impfstoffs erhielten.

Ähnlich haben sich andere Wissenschaftsgremien bereits geäußert. Die britischen Behörden hatten angesichts der hohen Infektionszahlen und der Lieferengpässe mit dem Impfstoff einen noch größeren Abstand von bis zu zwölf Wochen empfohlen. Der Beirat gibt lediglich Empfehlungen heraus. Behörden steht es frei, ihre eigenen Richtlinien anzuwenden.

Es gebe bislang zu wenige Informationen, um klare Empfehlungen für das Impfen von schwangeren und stillenden Frauen zu geben, teilte der Beirat mit. Dabei müssten die individuellen Risiken abgewogen werden. Wenn die Frauen zu einer besonders gefährdeten Gruppe gehörten - etwa als Pflegekräfte - könne eine Impfung angezeigt sein.

Merkel: Mit Regel zu Bewegungsradius vor allem Ausflüge verringern

BERLIN: Mit der Einschränkung des Bewegungsradius in Corona-Hotspots sollen nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel vor allem touristische Ausflüge verringert werden - die dann zu großen Menschenansammlungen führen könnten. Bei der Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort sei nicht die genaue Adresse etwa in einer Großstadt wie Berlin gemeint, machte Merkel am Dienstag nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder deutlich. Man fange nicht an, den Weg von Mitte nach Spandau oder Marzahn abzumessen, dies sei nicht praktikabel.

Vorbild für die 15-Kilometer-Vorgabe in Hotspots sind Merkel zufolge entsprechende Regeln in Sachsen. Bund und Länder hatten beschlossen, dass in Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern weitere lokale Maßnahmen ergriffen werden, insbesondere zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort - sofern kein triftiger Grund vorliegt. «Tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen Grund dar», heißt es im Beschlusspapier. Mehrere deutsche Bergregionen hatten am Wochenende einen Ansturm von Ausflüglern erlebt.

Lettland will Corona-Beschränkungen bis 25. Januar verlängern

RIGA: Lettlands Regierung will die noch bis zum 11. Januar wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten Beschränkungen um zwei Wochen verlängern. Das Kabinett in Riga einigte sich am Dienstag im Grundsatz auf eine Ausweitung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen in dem baltischen EU-Landes bis zum 25. Januar. Über mögliche Änderungen einzelner Maßnahmen soll auf der Regierungssitzung am Donnerstag entschieden werden, teilte der Leiter der lettischen Staatskanzlei bei einer Online-Pressekonferenz mit.

Angesichts der Entwicklung hatte die Regierung Mitte Dezember die Corona-Beschränkungen verschärft - die meisten Geschäfte in Lettland sind seitdem dicht. Verkauft werden dürfen nur noch Lebensmittel und andere Produkte, die Grundbedürfnisse abdecken. Auch Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen, der Schulbetrieb ist auf Fernunterricht umgestellt. Damit sollen Kontakte zwischen Menschen und damit Ansteckungen mit dem Coronavirus reduziert werden.

Lettland mit seinen knapp 1,9 Millionen Einwohnern kämpft seit dem Herbst mit einer steigenden Zahl an Neuinfektionen - die Entwicklung ist gegenwärtig schlechter als in Deutschland. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie fast 44.000 Fälle in dem Baltenstaat erfasst, 722 Menschen starben mit dem Virus.

Israels Regierung beschließt härteren Lockdown

TEL AVIV: Israels Regierung will mit einem härteren Corona-Lockdown die Infektionsdynamik bremsen. Nach einer erneuten Zunahme der Fälle beschloss das Kabinett am Dienstagabend eine Verschärfung der geltenden Restriktionen. Diese soll nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an Donnerstag um Mitternacht in Kraft treten und zwei Wochen andauern. Details werden demnach noch abgestimmt. Medienberichten zufolge umfasst die Verschärfung unter anderem die Schließung von Schulen und Kindergärten. Das Parlament muss den Maßnahmen noch zustimmen.

In Israel hatten die Infektionszahlen nach einem vergleichsweise milden Pandemiebeginn im Sommer massiv zugenommen. Als Grund gelten unter anderem verfrühte Lockerungen. Mitte September verhängte die Regierung einen zweiten Lockdown, der die Zahlen deutlich senkte. Ab Mitte Oktober setzte die Regierung schrittweise Lockerungen um, seither nahmen die Infektionszahlen wieder zu.

«Lassen Sie uns gemeinsam eine letzte Anstrengung unternehmen», sagte Netanjahu am Dienstag zu Beginn der Kabinettssitzung. Das Gesundheitsministerium des Landes hatte zuvor mit 8311 Fällen den dritthöchsten jemals verzeichneten Wert an Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet. Am 19. Dezember startete eine massive Impfkampagne. Ende des Monats begann in dem Mittelmeerstaat ein Teil-Lockdown. Nach dessen Regeln, die zum größten Teil weiterhin gelten, ist es unter anderem verboten, sich bei Menschen aufzuhalten, die nicht zur Kernfamilie gehören. Die Menschen dürfen sich nur noch in Ausnahmefällen mehr als 1000 Meter von ihren Wohnorten entfernen. Experten hatten die Maßnahmen als unzureichend kritisiert.

In Israel leben rund 9,3 Millionen Menschen. Deutschland hat etwa neunmal so viele Einwohner. Hier meldeten die Behörden zuletzt 11.897 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Corona-Zahlen steigen - Regionen verschärfen Maßnahmen

MADRID: Spanien hat mit 23.700 Neuinfektionen binnen 24 Stunden den höchsten Tageswert seit zwei Monaten verzeichnet. Das seien rund 10.000 Fälle mehr als vor einer Woche, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstagabend in Madrid mit. Drei Regionen, Katalonien, Madrid und Valencia, hätten zusammen zwei Drittel aller neuen Ansteckungen gemeldet. Allein in Katalonien seien einschließlich nachgemeldeter Fälle 7035 Neuinfektionen gezählt worden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen zwei Wochen kletterte derweil in Spanien den Angaben zufolge auf gut 296. Das ist der höchste Wert seit dem 27. November (307).

Wegen der anziehenden Zahlen kündigten erneut mehrere der insgesamt 17 sogenannten Autonomen Gemeinschaften des Landes am Dienstag eine Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie an. Valencia verlängerte zum Beispiel die Abriegelung der Region bis zum 31. Januar. Die knapp fünf Millionen Einwohner dürfen die Region nur mit triftigem Grund verlassen, etwa, um zur Arbeit oder zum Arzt zu fahren. Auswärtige dürfen ebenfalls nur ein Ausnahmefällen einreisen. Zudem wird der Beginn der nächtlichen Ausgehsperre ab Donnerstag um zwei Stunden auf 22 Uhr vorgezogen. Restaurants, Bars und andere Gastronomielokale müssen dann schon um 17 Uhr schließen.

Verschärfungen der Einschränkungen gaben außerdem auch Extremadura an der Grenze zu Portugal (die mit 638 die höchste sogenannte 14-Tage-Inzidenz ganz Spaniens aufweist) sowie La Rioja bekannt. Bereits am Montag hatte die Regionalregierung von Katalonien mitgeteilt, dass alle Gemeinden der «Comunidad Autónoma», darunter die Metropole Barcelona, ab Donnerstag zehn Tage lang abgeriegelt werden. Während dieses Zeitraumes müssen unter anderem alle Einkaufs- und Fitnesszentren sowie alle Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern geschlossen bleiben.

Spanien wird vom Virus hart getroffen. Im 47-Millionen-Einwohner-Land wurden bisher fast zwei Millionen Infektionen gemeldet. Mehr als 51.000 Menschen starben mit Covid-19.

Landkreistag vermisst längerfristige Strategie bei Corona-Beschlüssen

BERLIN: Der Deutsche Landkreistag vermisst bei den neuen Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern eine Perspektive für den Ausstieg aus dem Lockdown. «Was fehlt, ist eine längerfristig tragfähige Strategie», sagte Landkreistag-Präsident Reinhard Sager der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Dienstagabend. «Wir leben hier noch zu sehr von der Hand in den Mund und hangeln uns von Konferenz zu Konferenz.»

So solle die Politik etwa Familien eine gewisse Planungssicherheit geben, erklärte Sager. «Das könnte so geschehen, dass bis zu einem bestimmten Wert Präsenzunterricht durchgeführt wird, ab einer Grenze dann Hybridunterricht und wiederum ab einem nochmals höheren Wert dann nur noch Distanzlernen.»

Einige der neuen Maßnahmen würden für die Bevölkerung sehr belastend, so Sager. Es komme entscheidend auf deren Kooperation an. «Die Einschränkungen müssen transparent und verhältnismäßig sein, um verstanden und akzeptiert zu werden. Mit Blick auf die beschlossenen Bewegungseinschränkungen und Kontaktbeschränkungen auf nur noch eine Person außerhalb des eigenen Haushalts könnte diese Grenze möglicherweise überschritten sein», warnte er.

Bund und Länder haben unter anderem vereinbart, dass Menschen in Landkreisen, in denen binnen sieben Tagen mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden, sich ohne triftigen Grund nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen. «Derartige Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von 15 Kilometer betreffen vor allem die zwei Drittel der Bevölkerung, die in den ländlichen Räumen leben», betonte Sager.

China blockierte WHO-Experten in letzter Minute

GENF: China hat in letzter Minute die Einreise von Experten verhindert, die im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ursprünge des Coronavirus erkunden sollen. «Ich bin sehr enttäuscht über diese Nachricht», sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf in einer ungewöhnlich deutlichen Kritik an China. «Das ist sehr frustrierend», meinte Nothilfekoordinator Michael Ryan.

Zwei Experten hätten die Reise am Dienstag schon angetreten gehabt, zwei weitere hätten ihre Abreise in letzter Minute stoppen müssen, sagte Tedros. Einer der bereits Abgereisten sei nach Hause zurückgekehrt, der zweite habe die Reise in einem Drittland unterbrochen, sagte Ryan. Entgegen den Absprachen habe Peking kurzfristig mitgeteilt, dass die nötigen Einreisepapiere noch nicht vorlägen. Tedros habe den chinesischen Behörden die Dringlichkeit der Mission erneut in Erinnerung gerufen, sagte Ryan. Die Behörden hatten versichert, dass die Papiere nun zügig bereitgestellt würden.

Die WHO verhandelt seit Monaten mit China über diese Expertenmission. Die Diskussionen kamen nur zäh voran. Jeder einzelne Experte muss von chinesischer Seite abgesegnet werden, bevor das Team die Arbeit aufnehmen kann. Die Experten wollen unter anderem in die zentralchinesische Metropole Wuhan reisen, wo das Virus im Umfeld eines Marktes zuerst nachgewiesen worden war.

Chinesische Behörden streuen seit Monaten Zweifel daran, dass das Virus überhaupt aus China stammt. Staatsmedien verwiesen auf unbestätigte Berichte, dass es mögliche Sars-CoV-2-Infektionen vor der Entdeckung der ersten Fälle Anfang Dezember 2019 in Wuhan schon in anderen Ländern gab.

Merkel geht von deutlich mehr Impfdosen aus - Lob für Spahn

BERLIN: In Deutschland können nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im zweiten Quartal deutlich mehr Menschen eine Impfung gegen Corona erhalten. Kritik unter anderem des Koalitionspartners SPD an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wegen dessen Impfkurs wies Merkel entschieden zurück. «Jens Spahn macht einen prima Job jetzt in den gesamten Tagen», sagte Merkel am Dienstag in Berlin nach Video-Beratungen mit den Ministerpräsidenten zur Corona-Lage. Die Frage, ob er noch ihr Vertrauen genieße, stelle sich nicht. Sie sei froh, dass er so aktiv sei.

Die SPD hatte nach organisatorischen Problemen beim Impfstart sowie angesichts des knappen Impfstoffs heftige Kritik an Spahn geübt. Merkel warb für Verständnis dafür, dass die Regierung an ihrer Impfstrategie festhält. Es sei richtig, dass Deutschland die Impfungen gemeinsam mit den anderen EU-Staaten in der Europäischen Union organisiere. Zunächst sei der Impfstoff knapp. «Wir werden im 1. Quartal nur priorisierte Gruppen impfen können.» Zur Hoffnung berechtige aber etwa die in Vorbereitung befindliche neue Produktionsstätte des Herstellers Biontech in Marburg.

Merkel betonte die Bedeutung des Terminmanagements bei den Impfungen. Wenn Impfstoff da sei, müsse dieser auch verimpft werden können. Dies bedürfe eines Höchstmaßes an Berechenbarkeit, «ohne dass wir den Zulassungsbehörden vorgreifen können».

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte, Planungssicherheit sei den Ministerpräsidenten sehr wichtig. Zentral sei eine Antwort auf die Frage: «Wie verlässlich, wie planbar sind die nächsten Lieferungen?» In Berlin gingen aktuell Einladungsbriefe heraus an die Über-80-Jährigen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte: «Impfen ist Hoffnung.» Man dürfe aber keine falsche Hoffnung haben. Genaue Prognosen zur künftigen Zahl der Impfdosen seien nicht möglich. Das liege in der Hand der Hersteller. Aber: «Es ist auch genügend bestellt worden.»

Merkel fordert: noch weniger Kontakte als bisher

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bevölkerung auf einen harten Januar vorbereitet.

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, solle an privaten Treffen künftig maximal eine Person teilnehmen, die nicht zum eigenen Haushalt gehört, sagte die Kanzlerin am Dienstagabend in Berlin nach Online-Beratungen mit den Regierungschefs der Länder. Gleichzeitig machte sie mit Blick auf die neu entwickelten Impfstoffe Hoffnung. «Wir wissen, dass mit den nunmehr verfügbaren Impfstoffen eine Perspektive da ist für eine Normalisierung unseres Alltags», sagte die Kanzlerin.

Johnson: 1,3 Millionen Menschen im Land sind gegen Corona geimpft

LONDON: In Großbritannien sind nach Angaben von Premierminister Boris Johnson mittlerweile mehr als 1,3 Millionen gegen das Coronavirus geimpft worden. Besonders hob Johnson hervor, dass rund die Hälfte der Geimpften aus der besonders bedrohten Altersgruppe der über 80-Jährigen stamme. «In zwei bis drei Wochen werden wir hier ein hohes Maß an Immunität haben», sagte der Regierungschef am Dienstag in London vor Journalisten.

Mit mehr als 60.000 neuen Corona-Infektionen meldete Großbritannien am Dienstag erneut einen Tagesrekord. «Mehr als zwei Prozent der Bevölkerung sind infiziert», sagte Johnson. In Kliniken würden derzeit 40 Prozent mehr Menschen behandelt als zum Höhepunkt im April 2020. Die Menschen verstünden, dass der Regierung deshalb keine andere Wahl bleibe als einen neuen Lockdown mit weitreichenden Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen zu verhängen. Das Parlament soll den Maßnahmen an diesem Mittwoch zustimmen.

Johnson kündigte an, bis Mitte Februar sollten insgesamt 13,2 Millionen Menschen aus den am meisten gefährdeten Gruppen geimpft werden - Ältere und Pflegeheimbewohner, medizinisches Personal, das dem Virus besonders stark ausgesetzt ist, sowie Risikopatienten. Landesweit stünden bald 1000 Impfzentren in Praxen und Kliniken bereit, sagte Johnson.

Streit um Impfplan - Lettlands Gesundheitsministerin muss gehen

RIGA: Inmitten der Corona-Pandemie ist die lettische Gesundheitsministerin wegen einer Kontroverse über den Impfplan des EU-Landes zurückgetreten. Ressortchefin Ilze Vinkele kündigte den Rücktritt am Dienstag in Riga an, nachdem ihr Ministerpräsident Krisjanis Karins zuvor das Misstrauen ausgesprochen hatte. Karins begründete den Schritt mit dem Fehlen eines «klaren und verständlichen Plans für die Impfung gegen Covid-19» und verwies auch auf vorherige Versäumnisse. Er betonte bei einer Online-Pressekonferenz, dass es derzeit «nichts Wichtigeres als den Impfplan» gebe. Nahezu zeitgleich präsentierte Vinkele ihrerseits in einer Video-Schalte der Öffentlichkeit den Impfplan, der Karins zufolge der Regierung am Dienstag erst kurz vor einer Kabinettssitzung vorgelegt worden war.

Vinkeles liberale Partei Für die Entwicklung/Dafür! kritisierte das Rücktrittsersuchen des Ministerpräsidenten als «voreilig und unbegründet». Auch Vinkele warf ihm vor, die Verantwortung für das in Lettland zuletzt vielfach kritisierte Krisenmanagement der Regierung abschieben zu wollen.

Ein Nachfolger für Vinkele steht noch nicht fest. Bis zur Ernennung eines neues Ressortchefs sollte Verteidigungsminister Artis Pabriks die Aufgaben des Gesundministers wahrnehmen - doch Vinkeles Parteikollege lehnte dies ab. «In dieser Covid-19-Krisensituation glaube ich, dass die Verantwortung vom Regierungschef selbst übernehmen werden muss», schrieb er auf Twitter.

Lettland mit seinen knapp 1,9 Millionen Einwohnern kämpft seit dem Herbst mit einer steigenden Zahl an Neuinfektionen - die Entwicklung ist gegenwärtig schlechter als in Deutschland. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie fast 44.000 Fälle in dem Baltenstaat erfasst, 722 Menschen starben. Wie auch die anderen EU-Länder hatte Lettland nach Weihnachten mit den Corona-Impfungen begonnen. Bislang wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden rund 3000 Personen geimpft.

Regierungsstreit - Renzi: «politisches Problem mit Conte»

ROM: In Italien warten die Menschen weiter auf eine Entscheidung in dem seit Wochen brodelnden Streit in der Regierungskoalition. Zu den Hauptstreitthemen gehört der Einsatz der rund 209 Milliarden Euro an EU-Hilfen zum Wiederaufbau nach der Corona-Krise. Allen voran Matteo Renzi, Chef der Partei Italia Viva (IV), war nicht mit dem Plan von Ministerpräsident Giuseppe Conte einverstanden, Manager anstatt des Parlaments über die Verteilung der Gelder entscheiden zu lassen.

«Wir haben ein politisches Problem mit Conte», sagte Renzi am Dienstag. Er forderte stattdessen mehr Investitionen etwa in das Gesundheits- und das Bildungssystem. In dem Tauziehen wurde bereits der Rücktritt zweier Ministerinnen angedroht, die die IV stellt. Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri arbeitet einem Bericht der Zeitung «La Repubblica» zufolge an Änderungen, die etwa mehr Geld für das Gesundheitswesen bringen sollen - ein Schritt, der mit Blick auf Renzis Forderungen als Entgegenkommen gewertet wurde.

Der parteilos Jurist Conte führt seit September 2019 die Mitte-Links-Koalition in Italien. Zum Bündnis gehören die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten (PD) als große Kräfte sowie die Kleinparteien Italia Viva und Liberi e Uguali (Die Freien und Gleichen).

Los Angeles: Rettungswagen transportieren manche Patienten nicht mehr

LOS ANGELES: Rettungskräfte im US-Bezirk Los Angeles sind wegen der Überlastung durch die Corona-Welle inzwischen angewiesen, bestimmte Patienten mit geringer Überlebenschance nicht mehr in Krankenhäuser zu bringen. Sollte bei einem Herzstillstand eine Wiederbelebung vor Ort nicht erfolgreich sein, sollten die Patienten «nicht transportiert werden», hieß es in einer Anordnung des Rettungsdienstes vom Montag (Ortszeit). Zudem soll das Verabreichen von Sauerstoff auf Patienten mit niedriger Sauerstoffsättigung im Blut von weniger als 90 Prozent begrenzt werden.

Viele Krankenhäuser in dem bevölkerungsreichen Bezirk «haben einen Krisenpunkt erreicht und müssen bei der Patientenversorgung bereits sehr harte Entscheidungen treffen», sagte die Chefin des Gesundheitsamtes, Christina Ghaly, der «Los Angeles Times». Den Krankenhäusern stehe nach den Feiertagen eine neue Welle an Covid-19-Patienten bevor. «Das Schlimmste liegt fast sicher noch vor uns», sagte sie. Die Krankenhäuser würden mit Corona-Patienten überschwemmt. Vielerorts müssten Krankenwagen Stunden warten, bevor Patienten aufgenommen werden könnten, sagte Ghaly. Sie forderte die Menschen auf, Krankenhäuser nur in absoluten Notfällen aufzusuchen.

Im Bezirk Los Angeles, zu dem auch die gleichnamige Metropole an der Westküste gehört, leben rund zehn Millionen Menschen. Aktuell fällt dort jeder fünfte Corona-Test positiv aus. Zum Vergleich: In Deutschland waren es zuletzt rund 16 Prozent.

Allein am Montag gab es in dem Bezirk 9142 neu bestätigte Corona-Neuinfektionen und 77 erfasste damit zusammenhängende Todesfälle. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in dem Bezirk im US-Bundesstaat Kalifornien nach Behördenangaben rund 830.000 bestätigte Infektionen und rund 10.300 Todesfälle erfasst. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle aus.

Scharfe Kritik wegen Impfchaos - Premier Rutte räumt Fehler ein

DEN HAAG: Die niederländische Regierung ist wegen des späten Impf-Starts scharf kritisiert worden. Oppositionsparteien warfen Ministerpräsident Mark Rutte und seinem Gesundheitsminister Hugo de Jonge Versagen vor, weil das Land erst mehr als zwei Wochen nach anderen EU-Ländern impfen wird. Auch Abgeordnete der Koalitionsparteien äußerten bei einer Dringlichkeitssitzung am Dienstag in Den Haag Kritik. Die Niederlande werden am Mittwoch als letztes Land der EU mit ihrer Impfkampagne gegen Covid-19 starten.

Das sei «beschämend», sagte der Rechtspopulist Geert Wilders. «Das ist keine Strategie, sondern Chaos.» Auch der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Lodewijk Asscher sprach von «Chaos». «Wir haben alle Ausreden gehört.»

Premier Rutte räumte Fehler ein. Die Regierung habe zu lange nur auf den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca gesetzt, der einfacher über Hausärzte zu verteilen sei. Das Präparat ist aber noch nicht in der EU zugelassen. Stattdessen wurde noch vor Weihnachten der Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer zugelassen. Die dafür notwendigen großen Impfzentren sind in den Niederlanden aber bisher erst teilweise einsatzbereit. Erst in der nächsten Woche soll auch landesweit geimpft werden. «Die Kapazität wird in den nächsten Wochen immer weiter erhöht», versprach der Premier. Zur Zeit lagern bereits rund 280.000 Dosen ungenutzt im Osten des Landes.

Dänemark verschärft Corona-Maßnahmen weiter

KOPENHAGEN: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus und vor allem gegen eine Virus-Variante aus Großbritannien verschärft Dänemark noch einmal seine Corona-Maßnahmen. Die maximal erlaubte Teilnehmerzahl für Zusammenkünfte werde von Mittwoch an von zehn auf fünf Personen herabgesetzt, gab Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen bekannt. Soziale Kontakte sollten so weit wie möglich begrenzt und Menschen außerhalb des eigenen Hausstands vorübergehend nicht mehr getroffen werden. Einkaufen solle man ausschließlich alleine und nur, wenn dies dringend notwendig sei. Die nächsten Monate würden die schwersten der gesamten Pandemie.

«Nur fünf Tage nach Beginn des neuen Jahres stehen wir wieder hier. Eine neue und beunruhigende Mutation des Coronavirus hat uns getroffen», sagte Frederiksen angesichts einer Corona-Variante, die zunächst in England aufgetreten und auch in Dänemark nachgewiesen worden ist. Diese Variante verbreite sich in Dänemark und in weiten Teilen Europas und der USA. Die Corona-Risikobewertung werde von Stufe 4 auf das höchste Niveau 5 angehoben.

Bereits seit Weihnachten befindet sich Dänemark im Lockdown. Geschäfte mit Ausnahme von Supermärkten, Lebensmittelläden und Apotheken sind seit dem 25. Dezember dicht. Einkaufszentren, Friseure, Restaurants, Kneipen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen mussten bereits zuvor schließen.

US-Arzneimittelbehörde mahnt zur Einhaltung der Impf-Vorgaben

NEW YORK: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat davor gewarnt, bei den bisher zugelassenen Corona-Impfstoffen von der vorgeschriebenen Verabreichung der zwei Dosen abzuweichen. «Die verfügbaren Daten unterstützen weiterhin die Verwendung von zwei festgelegten Dosen jedes zugelassenen Impfstoffs in festgelegten Intervallen», hieß es in einer Mitteilung der FDA vom Montag (Ortszeit). Mögliche Veränderungen in diesem Vorgehen wie die Reduzierung der Dosen oder die Verlängerung der Intervalle könnten eine Gefahr für das öffentliche Gesundheitswesen darstellen.

Hintergrund seien Diskussion über Maßnahmen, die knappen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna mehr Personen zur Verfügung zu stellen. Die Fragen, die gestellt würden, seien zwar vernünftig, so die FDA. Änderungen bei der vorgegebenen Verabreichung könnten aber erst dann erwogen werden, wenn es dazu wissenschaftlich fundierte Daten gebe.

Der Gesundheitsbehörde CDC zufolge wurden in den USA bereits gut 4,5 Millionen Menschen mit einer ersten Dosis von einem der Stoffe geimpft. Die Kampagne läuft jedoch langsamer an als zuvor versprochen. In den USA leben rund 330 Millionen Menschen.

Bund setzt auf reibungslosen Ablauf der Corona-Impfungen

BERLIN: Nach organisatorischen Problemen bei den Einladungen zur Corona-Impfung setzt der Bund nun auf einen reibungslosen Ablauf. «Der Bund wird den Ländern auf Grundlage der Herstellermeldungen verlässliche Lieferzeiten übermitteln, um ein abgesichertes Terminmanagement vor Ort zu ermöglichen», heißt es in einem Beschluss der Bundesländer und des Bundes vom Dienstag.

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hatten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut per Video über die Corona-Lage beraten. Im Vorfeld waren Forderungen an die Länder laut geworden, ihre unterschiedlichen Einladeverfahren zu vereinheitlichen. Das ist mit dem Beschluss nicht geplant. Von den Ländern war Kritik am Bund gekommen. Eine grundsätzliche Änderung der Impfstrategie ist nun nicht vorgesehen.

Bund und Länder bekräftigten, dass zu den 1,3 Millionen an die Länder bereits ausgelieferten Impfdosen knapp 2,7 Millionen bis zum 1. Februar hinzukommen sollen. Um die Produktionskapazitäten zu erhöhen, will der Bund und das Land Hessen den Hersteller Biontech dabei unterstützen, «dass noch im Februar in einem neu eingerichteten Werk in Marburg die Produktion genehmigt und begonnen werden kann». Der Bund werde auch darüber hinaus mit den Herstellern darüber sprechen, wie schnellstmöglich weitere Produktionskapazitäten für Impfstoffe aufgebaut werden können.

Söder: Vorerst kein Präsenzunterricht in Bayerns Schulen

BERLIN/MÜNCHEN: In Bayerns Schulen wird es nach Ende der Weihnachtsferien keinen Präsenzunterricht geben. Das gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekannt. Es werde stattdessen zunächst bis Ende Januar Distanzunterricht sowie Notbetreuung geben, sagte Söder.

Es habe sich gezeigt, dass das Corona-Virus auch in Schulen und Kitas verbreitet werden kann. Das hätten internationale Studien ergeben. Sorge bereite in diesem Zusammenhang vor allem eine Verbreitung der neuen Virusform, der in Großbritannien bekannt geworden war und inzwischen auch in Deutschland nachgewiesen wurde.

Putin und Merkel diskutieren über gemeinsame Impfstoff-Produktion

BERLIN/MOSKAU: Kremlchef Wladimir Putin hat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über eine engere Zusammenarbeit in der Corona-Pandemie gesprochen. Bei dem Telefonat beider Politiker sei es um mögliche Perspektiven für die gemeinsame Herstellung von Impfstoffen gegangen, teilte der Kreml am Dienstag in Moskau mit. Die Gesundheitsministerien beider Länder und Spezialisten sollten die Gespräche dazu fortsetzen. Details wurden zunächst nicht genannt.

Russland hatte Mitte August den Impfstoff «Sputnik V» für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben. Mittlerweile wurde ein zweiter Impfstoff registriert. Die Impfungen in Russland laufen seit Anfang Dezember.

Putin und Merkel gratulierten laut Kreml einander zum Neujahr. Der russische Präsident hatte zuvor schon in einem Neujahrsschreiben an Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Hoffnung auf eine Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit geäußert. Bei dem Telefonat ging es demnach auch um den Konflikt in der Ostukraine.

Die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau sind so gespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr - unter anderem wegen des Giftanschlags auf den Kremlkritiker Alexej Nawalny und wegen des Hackerangriffs auf den Deutschen Bundestag im Jahr 2015. Russland weist Vorwürfe zurück, damit etwas zu tun zu haben. Wegen der Verbrechen hat die EU Sanktionen gegen Russland verhängt, worauf das Riesenreich mit Sanktionen vor allem gegen deutsche Regierungsbeamte antwortete.

US-Krankenhaus stellt Mitarbeitern Geld für Covid-Impfung in Aussicht

HOUSTON: Ein Krankenhaus in der US-Großstadt Houston hat seinen Mitarbeitern Medienberichten zufolge Geld für eine Impfung mit einem Corona-Vakzin in Aussicht gestellt. Die TV-Sender CBS sowie ein Ableger von ABC berichteten am Montag (Ortszeit) von einem internen Brief des Chefs vom «Houston Methodist Hospital», Marc Bloom. In diesem habe er seinen Mitarbeitern eine Prämie von 500 Dollar angekündigt. Diese sei aber unter anderem an die Bedingung einer verabreichten Covid-19-Impfung geknüpft, wobei Bloom den Berichten zufolge von einer «Erfüllung unserer Verpflichtung als Beschäftigte im Gesundheitswesen» sprach.

Ein größerer Teil der US-Gesellschaft steht Impfungen zur Eindämmung von Covid-19 einer Studie des Forschungszentrums «PEW» aus dem November zufolge skeptisch gegenüber. Demnach wollten sich 39 Prozent der Amerikaner «wahrscheinlich» oder «sicherlich» nicht impfen lassen. Gegenüber der gleichen Erhebung zwei Monate zuvor hatten sich die Zahlen allerdings verbessert.

Die Corona-Pandemie hat die USA besonders hart getroffen, bislang starben nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mehr als 350.000 Menschen in dem Land.

Armenischer Präsident mit Coronavirus infiziert

ERIWAN: Während einer Reise nach Großbritannien ist bei dem armenischen Präsidenten Armen Sarkissjan eine Coronavirus-Infektion festgestellt worden. Der 67-Jährige sei positiv getestet worden, teilte das Präsidialamt armenischen Medien zufolge am Dienstag in der Hauptstadt Eriwan mit. Er habe Neujahr zusammen mit seiner Familie in London gefeiert. Am Sonntag sei er dann am Bein operiert worden. Zu seinem Gesundheitszustand wurden zunächst keine Angaben gemacht.

In der Südkaukasus-Republik Armenien sind nach Angaben der Behörden seit Beginn der Pandemie im Frühjahr mehr als 160.500 Corona-Fälle gemeldet worden. Am Dienstag kamen 324 Neuinfektionen hinzu. 2878 Menschen starben mit dem Virus. Im Sommer hatte der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan eine Corona-Infektion überstanden.

Bürgermeister von Bergamo erschüttert von verpatztem Impfstart

ROM: Nach dem schweren Corona-Schock für die italienische Stadt Bergamo zu Beginn der Pandemie hat sich ihr Bürgermeister nun enttäuscht über den holprigen Impfstart gezeigt. Es sei unglaublich, dass in der norditalienischen Lombardei, in der Bergamo liegt, das Impfen wegen der Ferien und der Feiertage so langsam begonnen habe, sagte Giorgio Gori der italienischen Zeitung «La Repubblica» (Dienstagsausgabe). «Als ob das Impfen nicht absolute Priorität gehabt hätte», erklärte er.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres war die erste Corona-Welle heftig über Bergamo hereingebrochen und hatte viele Todesopfer gefordert. Die schockierenden Bilder von Militär-Lastwagen, die die Toten aus der Stadt brachten, sorgten nicht nur in Italien für Bestürzung.

Die Entscheidungen über die Impfungen trifft dem Bürgermeister zufolge die Regierung der Lombardei. Die stand nach dem verzögerten Impfstart massiv in der Kritik. Der für Gesundheitsfragen zuständige Rat der Region, Giulio Gallera, hatte die Verzögerung des Impfstarts etwa damit gerechtfertigt, dass das Gesundheitspersonal in Urlaub gewesen sei. Gallera musste sich wegen der Aussage gegen Rücktrittsforderungen wehren.

In der Lombardei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Dienstagmorgen bislang lediglich rund 11 Prozent der verfügbaren Corona-Impfungen verabreicht. Andere Regionen spritzten bereits mehr als die Hälfte der verfügbaren Dosen. Insgesamt lag die Zahl der Geimpften in Italien bei knapp 179.000. Bislang starben in Italien mehr als 75.500 Menschen mit Sars-CoV-2. Mehr als 2,1 Millionen Corona-Infektionen wurden registriert.

Krematorium im tschechischer Industriestadt Ostrava überfüllt

OSTRAVA: In Tschechien kommen die ersten Krematorien in der Corona-Krise an ihre Kapazitätsgrenzen. So ist in Ostrava (Mährisch-Ostrau), der drittgrößten Stadt des Landes, das Bestattungsinstitut bereits voll ausgelastet. «Wir müssen eine Lösung finden, denn das Krematorium ist nicht in der Lage, alle Toten einzuäschern», sagte der Präsident der Verwaltungsregion Mährisch-Schlesien, Ivo Vondrak, der Zeitung «Pravo» (Dienstag).

Er forderte, die Kapazitäten der Krematorien auf der Ebene des nationalen Krisenstabs zu koordinieren. «Viele Menschen begreifen noch immer nicht, welch' großer Gefahr wir gegenüberstehen», beklagte der Politiker. Im stark atheistisch geprägten Tschechien ist die Feuerbestattung seit Jahrzehnten die Regel.

Unterdessen wächst in dem EU-Land der Ärger über den langsamen Impfstart. Bisher konnten nach Regierungsangaben erst rund 15.000 Menschen mit dem Biontech/Pfizer-Präparat geimpft werden. Ministerpräsident Andrej Babis machte die EU-Sammelbestellung für die Verzögerung verantwortlich: «Wir können nur zuschauen und warten.» Das sei schlecht. Europa müsse schneller reagieren.

Am Dienstag meldete das Gesundheitsministerium in Prag 12.860 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie gab es 759.635 bestätigte Infektionen und 12.257 Todesfälle. Tschechien hat rund 10,7 Millionen Einwohner.

Belgien beginnt mit großflächiger Impfkampagne

BRÜSSEL: Nach einwöchigem Testlauf beginnt Belgien nun großflächig mit Impfungen gegen das Coronavirus. Von diesem Dienstag an sollen jede Woche rund 87.000 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer an Menschen im Land verabreicht werden, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Demnach sollen wie in Deutschland zunächst Mitarbeiter und Bewohner von Pflegeheimen geimpft werden.

Insgesamt könnten bis Ende Januar oder Anfang Februar 150.000 bis 200.000 Betroffene Impfschutz erhalten. Anschließend sollen Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen an der Reihe sein. Bislang sind in Belgien während der einwöchigen Testphase nur rund 700 Freiwillige in einigen Pflegeheimen geimpft worden.

Das Land hatte eine Impfquote von 70 Prozent als Ziel festgelegt. Die Impfungen sollen für die Menschen kostenlos und freiwillig sein.

Das kleine Belgien mit seinen rund 11,5 Millionen Einwohnern hatte im Herbst zeitweise pro Kopf die höchsten Corona-Infektionszahlen in Europa. Täglich wurden 15.000 neue Fälle oder mehr verzeichnet. Strikte Beschränkungen haben die Ausbreitung gebremst. Zuletzt registrierte das Land durchschnittlich rund 1580 neue Ansteckungen pro Tag, wie das Gesundheitsinstitut Sciensano am Dienstag mitteilte. In den vergangenen zwei Wochen steckten sich 209 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus an.

Pandemie auf Mallorca «außer Kontrolle» - Keine Lockerungen in Sicht

PALMA: Die Bewohner der Balearen mit der bei den Deutschen sehr beliebten Urlaubsinsel Mallorca werden wegen anhaltend hoher Corona-Zahlen auch in den nächsten Wochen strikte Einschränkungen ertragen müssen. Eine nennenswerte Lockerung der Auflagen sei bis Februar nicht zu erwarten, erklärte die Sprecherin der Regierung der spanischen Region, Pilar Costa, am Montag vor Journalisten in Palma. «Vor allem auf Mallorca ist die Lage sehr negativ», betonte sie. Auf der Hauptinsel sei die Pandemie «außer Kontrolle», titelte die Zeitung «Diario de Mallorca» am Dienstag in der Online-Ausgabe.

Die Balearen hatten seit Dezember die höchsten Corona-Zahlen in ganz Spanien. Mit zuletzt knapp 530 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen zwei Wochen wurde die Region nun aber von Extremadura (ca. 604) überholt, wie das spanische Gesundheitsministerium am Montagabend mitteilte. Diese sogenannte 14-Tage-Inzidenz betrug auf Mallorca derweil sogar 608. Hinsichtlich der mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten lagen die Balearen mit Katalonien mit jeweils rund 35 Prozent in Spanien ebenfalls ganz oben.

Corona in den USA: Mehr als 180.000 Neuinfektionen

BALTIMORE: In den USA haben sich mehr als 180.000 Menschen binnen 24 Stunden mit dem Coronavirus infiziert. Für Montag wurden 180.477 Neuinfektionen gemeldet, etwas weniger als am Vortag. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Dienstagmorgen (MEZ) hervor. Der bislang höchste Wert war am Samstag mit 297.491 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden.

Die Zahl der erfassten infizierten Toten binnen 24 Stunden lag am Montag bei 1903 nach 1396 am Vortag. Der Höchstwert war am Mittwoch vergangener Woche mit 3744 Toten registriert worden.

Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern mehr als 20,8 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 353.000 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich aktualisiert.

Italien beschließt Corona-Zwischenlösung bis Mitte Januar

ROM: Die italienische Regierung hat vor der Entscheidung über ein weiteres Corona-Dekret eine Zwischenlösung bis zum 15. Januar beschlossen. Die Maßnahmen sehen grundsätzlich vor, dass es vom 7. bis 15. Januar verboten ist, sich zwischen den Regionen in Italien zu bewegen, wie die Regierung am frühen Dienstagmorgen nach ihrer Sitzung mitteilte. Ausnahmen gelten demnach, um zu seiner Meldeadresse zu reisen, zur Arbeit zu fahren, oder weil ein Notfall vorliegt.

Medienberichten zufolge sollen am 7. und 8. Januar in den Regionen jedoch Bars und Restaurants öffnen dürfen. Am 9. und 10. Januar tritt dann laut Regierungsmitteilung die erste Verschärfung ein. Die Gastronomie soll dann geschlossen sein. Geschäfte können jedoch offen bleiben. Etwas mehr Bewegungsfreiheit in einem Umkreis von 30 Kilometern bleibt dann für Menschen in Kommunen mit bis zu 5000 Einwohnern. Laut der Zeitung «Corriere della Sera» sollen nach dem für Freitag erwarteten Corona-Lagebericht des Gesundheitsministeriums die Regionen ab dem 11. Januar in unterschiedliche Zonen eingeteilt werden.

Bis zum 15. Januar gelten in Regionen, die zur Roten Zone erklärt werden, weiter strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen dürfen dem Plan der Regierung zufolge nur noch einmal am Tag das Haus verlassen und das maximal zu zweit. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mit dazugerechnet. Die Rückkehr zum Präsenzunterricht verschob die Regierung auf den 11. Januar. Dann sollen wieder 50 Prozent der Schüler aus den höheren Jahrgangsstufen in die Schule gehen dürfen.

In Italien verzeichneten die Gesundheitsbehörden bislang mehr als 75.500 Tote mit dem Coronavirus und mehr als 2,166 Millionen Corona-Infektionen. In der Corona-Impfkampagne verabreichte Italien nach Angaben vom Dienstagmorgen bislang rund 179.000 Dosen.

Britische Abgeordnete wegen Corona-Verstoß verhaftet und angeklagt

LONDON: Eine britische Abgeordnete ist wegen eines eklatanten Verstoßes gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie verhaftet und angeklagt worden. Das bestätigte die Polizei in Schottland am Montagabend.

Die Politikerin Margaret Ferrier, früher Fraktionsmitglied der Schottischen Nationalpartei (SNP), hatte im September für einen Aufschrei gesorgt, als sie mit Corona-Symptomen im Zug 600 Kilometer von Glasgow nach London fuhr, dort im Parlament sprach und nach einem positiven Test wieder nach Glasgow zurückfuhr.

Trotz Rücktrittsforderungen gab die 60-Jährige ihren Sitz im Unterhaus für den schottischen Wahlbezirk Rutherglen and Hamilton West bislang nicht auf. Sie wurde jedoch aus der Fraktion verwiesen und ist inzwischen unabhängige Abgeordnete.

Zahl der Corona-Neuinfektionen übersteigt 8000

TEL AVIV: Die Anzahl der Neuinfektionen in Israel ist erstmals seit Ende September auf mehr als 8000 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 8308 Fälle verzeichnet. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist dies der dritthöchste registrierte Wert in dem Land. Von den knapp 110.000 gemachten Tests fielen 7,6 Prozent positiv aus.

In Israel leben rund 9,3 Millionen Menschen. Deutschland hat etwa neunmal so viele Einwohner. Hier meldeten die Gesundheitsämter binnen 24 Stunden zuletzt 11.897 Corona-Neuinfektionen.

Um eine weitere Virus-Ausbreitung zu verhindern, war Ende Dezember ein neuer Teil-Lockdown in dem Mittelmeerstaat verhängt worden. Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wollte bis zur Wochenmitte über weitere Verschärfungen entscheiden.

In Israel läuft derzeit eine massive Impfkampagne. Nach Angaben von Gesundheitsminister Juli Edelstein wurden bereits fast 1,4 Millionen Menschen geimpft. Dem Unternehmen Moderna zufolge erlaubte das Ministerium nun auch den Einsatz seines Impfstoffes - als erstes Land außerhalb Nordamerikas. Das Ministerium bestätigte dies zunächst nicht. Nach Angaben des Unternehmens hat Israel sechs Millionen Dosen bestellt; mit deren Auslieferung soll noch im Januar begonnen werden.

SPD dringt auf Gespräche mit Impfstoff-Herstellern

BERLIN: Die SPD im Bundestag hat die Bundesregierung zu einer raschen Klärung mit den Herstellern von Corona-Impfstoffen über die Produktion ausreichender Mengen aufgefordert. «Die SPD-geführten Länder haben zurecht wichtige Fragen an den Gesundheitsminister gestellt, um künftig besser für eine breite und schnelle Versorgung mit Impfstoff zu sorgen», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. In dem vierseitigen Katalog mit 24 Fragen an Minister Jens Spahn (CDU), der der dpa vorlag, hatte die SPD unter anderem nach den angebotenen und bestellten Impfdosen-Mengen für die EU gefragt. Zudem ging es um Verhandlungen über deutsche Zukäufe, Produktionsausweitungen und die Organisation der Impfung selbst.

Schneider begrüßte eine für diesen Mittwoch angesetzte Beratung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit ihren Fachministern über eine Unterstützung des Bundes für eine zusätzliche Impfstoff-Produktion. Es sei gut, dass die Kanzlerin eine Regierungsarbeitsgruppe eingesetzt habe, «die dem Gesundheitsminister helfen soll, das Problem in den Griff zu bekommen», sagte Schneider. «Wichtig wäre dabei, dass bei einem Gipfel mit den impfstoffproduzierenden Unternehmen geklärt wird, wie eine ausreichende Menge an Impfstoff geliefert und verteilt werden kann.» Statt Impfstoffdosen zu strecken, müssten zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einer der dpa vorliegenden Aufstellung aufgelistet, wie die Impfungen beschleunigt werden könnten: Unter anderem soll geprüft werden, ob es möglich ist, den zeitlichen Abstand zwischen erster und zweiter Impfung zu vergrößern.

Schneider betonte, eine Perspektive für den Sommer sei wichtig. Die Menschen müssten sich noch Wochen auf schwere Einschränkungen einstellen. Impfungen spielten eine herausragende Rolle. «Deswegen müssen jetzt alle an einem Strang ziehen.»

Mexiko lässt Astrazeneca-Impfstoff zu

MEXIKO-STADT: Auch Mexiko hat den Coronavirus-Impfstoff des Pharmakonzerns Astrazeneca und der Universität Oxford zugelassen. Die staatliche Kommission zum Schutz vor Gesundheitsrisiken (Cofepris) erteilte am Montag nach eigenen Angaben eine Notfallzulassung des Vakzins. Großbritannien, das das Mittel als erstes Land zugelassen hatte, begann am Montag, Menschen damit zu impfen. In Lateinamerika hatten vor Mexiko bereits Argentinien und El Salvador das Präparat zugelassen.

Mexiko hatte an Heiligabend als erstes Land Lateinamerikas begonnen, seine Bürger gegen das Coronavirus impfen zu lassen - mit dem Mittel des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Konzerns Pfizer. Inzwischen wurden in dem nordamerikanischen Land nach Regierungsangaben knapp 44.000 Menschen damit geimpft.

Der Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca und der Universität Oxford wies in Studien eine geringere Wirksamkeit auf als das Biontech-Präparat, kann aber mit weniger Aufwand gelagert werden und ist deutlich günstiger. Er wird derzeit von den europäischen Zulassungsbehörden geprüft. Im August hatten die Regierungen Argentiniens und Mexikos mit Astrazeneca vereinbart, dass der Impfstoff im Falle einer Zulassung in den zwei Ländern für ganz Lateinamerika außer Brasilien hergestellt werden solle.

Neue Coronavirus-Variante auch nachgewiesen

SÃO PAULO: In Brasilien sind die nach offiziellen Angaben ersten beiden Fälle der in Großbritannien entdeckten und besonders ansteckenden Variante des Coronavirus in dem Land aufgetreten. Dies teilte das Gesundheitssekretariat des Bundesstaates São Paulo in einer Erklärung am Montag mit. Demnach hatte das «Instituto Adolfo Lutz» in São Paulo, ein nationales Referenzlabor, die Fälle bestätigt.

Bei einem der bestätigten Fälle handelt es sich laut der Erklärung um eine 25 Jahre alte Frau, die in São Paulo lebt und Kontakt zu Reisenden hatte, die in Europa waren. Der andere Betroffene sei ein 34-Jähriger, dessen Hintergrund und Wohnort die Behörde noch überprüft. Zwei weitere verdächtige Fälle bestätigten sich nicht, wie das Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf den Gesundheitssekretär des Bundesstaates São Paulo berichtete.

Brasilien ist einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Mehr als 7,75 Millionen Menschen haben sich mit dem Virus infiziert, über 196.500 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. São Paulo ist mit mehr als 40 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste und mit über 1,47 Millionen Infizierten und 46.800 Toten einer der am meisten betroffenen Bundesstaaten des Landes. Dort ist die Belegungsquote der Intensivbetten für Covid-19-Patienten so hoch wie seit August nicht mehr.