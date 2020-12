Corona-Überblick: Meldungen am Dienstag

Komitee: Bidens Amtseinführung ohne Massenpublikum geplant

WASHINGTON: Die Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden am 20. Januar soll angesichts der Corona-Pandemie ohne das sonst bei der Amtsübergabe übliche Massenpublikum stattfinden. Das für die Vereidigung des Präsidenten zuständige Komitee rief die Bevölkerung am Dienstag dazu auf, von Reisen abzusehen und die Amtseinführung stattdessen von zu Hause aus zu verfolgen. Geplant sei eine Veranstaltung, die den Traditionen gerecht werde, zugleich aber dafür sorge, dass die Bevölkerung geschützt werde und sich das Coronavirus nicht weiter ausbreite.

Biden und die künftige US-Vizepräsidentin Kamala Harris sollten wie üblich bei einer Zeremonie am Kapitol, dem Sitz des US-Kongresses in der Hauptstadt Washington, vereidigt werden, hieß es weiter. Biden werde dort auch seine Amtsantrittsrede halten. Die Veranstaltung werde aber sehr begrenzt sein, und die sonst übliche Parade nach der Vereidigung werde «neu erdacht». Nähere Einzelheiten würden in den nächsten Tagen und Wochen bekanntgegeben.

Üblicherweise wird die Amtseinführung eines US-Präsidenten in Washington vor großen Menschenmassen gefeiert. Zum Amtsantritt von Barack Obama als erstem schwarzen Präsidenten im Jahr 2009 kamen damals etwa 1,8 Millionen Menschen. Streit gab es 2017 um die Zuschauerzahl bei der Vereidigung des amtierenden Präsidenten Donald Trump. Er warf den Medien damals vor, böswillig die Zahl der Zuschauer bei seiner Vereidigung als zu niedrig dargestellt zu haben.

Fauci: Biden und Harris sollten schnellstmöglich geimpft werden

WASHINGTON: Der gewählte US-Präsident Joe Biden und seine Vize Kamala Harris sollten sich nach Einschätzung des renommierten US-Immunologen Anthony Fauci schnellstmöglich gegen das Coronavirus impfen lassen. Mit Blick auf Biden sagte Fauci dem US-Sender Abc News: «Sie wollen, dass er vollständig geschützt ist, wenn er im Januar die Präsidentschaft antritt. Das wäre also meine starke Empfehlung.»

Fauci ist Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten und Teil der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses. Biden hat vor kurzem verkündet, dass Fauci sein Chefberater im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werde.

Fauci sagte, er würde auch dem amtierenden Präsidenten Donald Trump und dessen Stellvertreter Mike Pence zu einer Impfung raten - wenn er nach einer Empfehlung gefragt werden würde. «Auch wenn der Präsident selbst infiziert war und er wahrscheinlich Antikörper hat, die wahrscheinlich schützen würden, sind wir nicht sicher, wie lange dieser Schutz hält», sagte Fauci. Eine Impfung gäbe doppelte Sicherheit.

Trump war Anfang Oktober an Covid-19 erkrankt und musste deswegen im Krankenhaus behandelt werden. Seit Montag werden in den USA Menschen mit dem Corona-Impfstoff der Unternehmen Pfizer und Biontech geimpft, nachdem dieser eine Notzulassung von der zuständigen Arzneimittelbehörde bekommen hatte.

Dänemark weitet Teil-Lockdown auf ganzes Land aus

KOPENHAGEN: Der in Dänemark verhängte Teil-Lockdown für den Großteil der Bevölkerung wird auf das gesamte Land und damit auch auf das an Deutschland grenzende Süderjütland ausgeweitet. Das teilte der dänische Verkehrsminister Benny Engelbrecht am Dienstag auf Facebook mit. Gelten sollen die Corona-Maßnahmen demnach ab Mittwochnachmittag um 16.00 Uhr auch in den Gemeinden, die bislang nicht von den Beschränkungen betroffen gewesen waren. Zuvor hatte bereits eine Reihe von Kommunen und Bürgermeistern die Ausweitung gemeldet.

Die Infektionszahlen in Dänemark seien schlichtweg zu hoch, schrieb Engelbrecht. Dänemark lag in den vergangenen 14 Tagen bei mehr als 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, das ist auf die Bevölkerung heruntergerechnet etwa der anderthalbfache Wert Deutschlands. Die Tendenz ging zuletzt stetig nach oben.

Der dänische Teil-Lockdown sieht wie folgt aus: Restaurants, Cafés und Kneipen müssen vorläufig bis zum 3. Januar ebenso dicht bleiben wie überdachte Kultur- und Freizeiteinrichtungen, etwa Kinos, Museen, Fitnessstudios und Schwimmbäder. Schüler ab der fünften Klasse und diejenigen weiterführender Bildungseinrichtungen werden digital unterrichtet, öffentliche Bedienstete ohne kritische Funktion ins Homeoffice geschickt. In ganz Dänemark gilt zudem schon länger eine Begrenzung öffentlicher Versammlungen auf maximal zehn Personen.

Die strikteren Maßnahmen galten seit vergangenem Mittwoch zunächst für 38 der 98 dänischen Kommunen, darunter die Hauptstadtregion um Kopenhagen und die Großstädte Aarhus und Odense. 31 weitere Gemeinden waren am Freitag hinzugekommen. Damit waren bereits etwa vier Fünftel der dänischen Bevölkerung von den Maßnahmen betroffen.

Serbiens Regierung lässt Einreise nur noch mit Corona-Test zu

BELGRAD: Angesichts hoher Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus hat Serbiens Regierung am Dienstag neue Reisebeschränkungen erlassen. Ab dem 20. Dezember darf nur noch ins Land, wer an der Grenze einen negativen Corona-Test vorweisen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist. Serbische Staatsbürger, die keinen vorgeschriebenen Corona-Test mitbringen, müssen sich in eine zehntägige Selbstisolation begeben. Aus dieser können sie sich «freitesten», wenn sie sich vor Ablauf der Quarantänefrist einem PCR-Test unterziehen und dieser negativ ausfällt.

Bisher gab es an den Grenzen kaum Beschränkungen. Serbien leidet aber derzeit schwer unter der Corona-Pandemie. Allein am Dienstag wurden 5884 Neuinfektionen mit dem Virus Sars-Cov-2 verzeichnet, das die Krankheit Covid-19 auslösen kann. 53 Menschen starben an den Folgen einer Corona-Erkrankung. Das Balkanland hat sieben Millionen Einwohner. Die EU-Behörde ECDC gab am Montag die Zahl der Serben, die sich in den vergangenen 14 Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben, mit 97.218 an. Das sind 1392 pro 100.000 Einwohner. In Deutschland lag dieser Wert am selben Tag bei 341.

Regierung und Experten blicken deshalb mit Sorge auf die nahenden Weihnachtsfeiertage und Festivitäten rund um den Jahreswechsel. Hunderttausende Serben arbeiten und leben im Ausland, viele von ihnen in Deutschland. Zu Weihnachten ist es üblich, die im Land gebliebene Verwandtschaft zu besuchen und gemeinsam zu feiern.

«Knuffelcontact» ist Wort des Jahres in Flandern

BRÜSSEL: Mit «Knuffelcontact» ist in Flandern ein Begriff zum Wort des Jahres gewählt worden, den viele Belgier während des harten Corona-Lockdowns liebgewonnen haben. Gemeint ist eine Person, die ein Haushalt treffen darf, ohne Abstandsregeln einzuhalten. Auf Niederländisch, der Sprache der belgischen Region Flandern, bedeutet «knuffelen» so viel wie drücken oder schmusen.

Bei der Wahl des Van-Dale-Verlags stimmte rund die Hälfte der 25.000 Teilnehmer für «Knuffelcontact», wie der belgische Sender VRT am Dienstag berichtete. Weit dahinter liegen «Covidioot» - ein Schimpfwort für jemanden, der Corona-Maßnahmen ignoriert - und «Hoestschaamte», in etwa «Hustscham» auf Deutsch.

VRT zufolge gibt es das Wort «Knuffelcontact» erst seit Oktober, als es der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke in einem Interview prägte. Danach wurde es in den Sozialen Medien und auch von internationalen Medien aufgegriffen.

Im Oktober lag Belgien im europaweiten Vergleich der Infektionszahlen pro Einwohner zeitweise an der Spitze. Mittlerweile sind die Zahlen infolge deutlicher Einschränkungen zurückgegangen.

Spitzenküche: Zwei weitere Michelin-Sterne blinken auf Mallorca

PALMA: Trotz fehlender Gäste und eingeschränkter Öffnungs- und Zugangsregeln in der Corona-Krise haben es zwei Restaurants auf der beliebten Ferieninsel Mallorca geschafft, je einen der begehrten Feinschmecker-Sterne des Guide Michelin zu bekommen. Das «Dins» von Chefkoch Santi Taura in Palma und das «Béns d'Avall» von Benet Vicens zwischen Sóller und Deià zählen nun zu den Restaurants, die die Auszeichnung für Spitzenküche tragen.

Die Sterne wurden bei einer Online-Gala in Madrid verliehen, teilte Guide Michelin mit. Zur Kategorie der Restaurants mit zwei Sternen auf Mallorca zählte schon bisher der Koch Andreu Genestra mit seinem gleichnamigen Restaurant in Capdepera. Er kann sich nun über einen zusätzlichen grünen Stern für nachhaltige Küche freuen, der dieses Jahr erstmals an insgesamt 21 Restaurants in Spanien vergeben wurde.

Dabei geht der es laut Feinschmeckerführer um die Verwendung von Zutaten, die die eigene Region und die jeweilige Jahreszeit zu bieten haben. Getreide, Gemüse und Obst müssen unter biologisch-ökologischen Aspekten angebaut werden, bei Tierhaltung, Transport und Schlachtung ist artgerechte Behandlung unabdingbar. Zudem werden Verpackung, Müllvermeidung und Recycling sowie die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter vom Erzeuger bis in die Küche bewertet.

Insgesamt gibt es auf Mallorca nun neun Sternerestaurants. Angesichts der Corona-Probleme zeigten sich die Tester nachsichtig. Miguel Navarro vom «Es Fum» in Costa d'en Blanes und Maca de Castro mit ihrem gleichnamigen Restaurant in Port d'Alcúdia durften ihre Sterne behalten, obwohl sie wegen der Krise nicht geöffnet hatten. In ganz Spanien erhielten insgesamt 19 Restaurants erstmals einen der begehrten Michelin-Sterne. Mit zwei neuen Sternen wurden drei Restaurants ausgezeichnet.

Test-Programm für Einreisende nach Großbritannien steht in der Kritik

LONDON: Ein neues Corona-Test-Programm für Einreisende nach Großbritannien steht bereits zu Beginn in der Kritik. Anbieter machten unter anderem eine Lawine an Anfragen sowie fehlende Testkapazitäten verantwortlich. Ein Unternehmen hat sich bereits wieder zurückgezogen. «Es ist ein chaotischer Start für ein System, das als Lösung für den Reiseverkehr galt», sagte der Chef des Reisebüros PC Agency, Paul Charles, am Dienstag der Nachrichtenagentur PA. «Es wurde monatelang geplant, aber fällt binnen Minuten zusammen.»

Einreisende müssen sich für zehn Tage in Selbstisolation begeben. Seit Dienstag gilt jedoch eine Ausnahme: Wer nach fünf Tagen einen selbst bezahlten Corona-Test macht und ein negatives Ergebnis vorweist, darf schon früher die Quarantäne beenden. Für das vom Verkehrsministerium angekündigte Programm hatte die Regierung elf Testanbieter gewonnen. «Wir bieten internationalen Reisenden diese Möglichkeit an und arbeiten daran, mehr Anbieter zuzulassen», sagte ein Regierungssprecher.

EU gibt 500 Millionen Euro für Corona-Impfstoff für ärmere Länder

GENF: Die Europäische Union stellt 500 Millionen Euro für die Versorgung ärmerer Länder mit Corona-Impfstoffen zur Verfügung. Damit könne eine Milliarde Impfdosen gekauft werden, teilte die diplomatische Vertretung der Europäischen Union in Genf am Dienstag mit. 400 Millionen Euro kommen von der Europäischen Investmentbank, 100 Millionen Euro von der EU-Kommission.

Das Geld geht an die Impfinitiative Covax der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die die Forschung an zahlreichen Impfstoffkandidaten fördert und eine faire Verteilung erfolgreicher Impfstoffe gewährleisten soll. Mehr als 180 Länder sind beteiligt, darunter neben den EU-Ländern auch China, nicht aber die USA. Mehr als 90 Länder finanzieren den Kauf von Impfstoffen selbst, 92 sollen dabei unterstützt werden.

««Team Europe» hat bislang mehr als 850 Millionen Euro für Covax bereitgestellt, was die Europäische Union zum größten Unterstützer der Covax-Initiative macht», teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. Zusätzlich zu den 500 Millionen Euro der EU haben die einzelnen Mitgliedstaaten ebenfalls Beiträge zugesagt. Der Chef der Impfstoffallianz Gavi, Seth Berkley, bedankte sich. Im kommenden Jahr müssten weitere fünf Milliarden Dollar zusammenkommen, um sicherzustellen, dass weltweit jeder, der es brauche, gegen Sars-CoV-2 geimpft werden könne.

Prognose: Zahl der Toten 2020 wie im Zweiten Weltkrieg

ROM: Italien könnte in diesem Jahr so viele Tote verzeichnen wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. «Dieses Jahr werden wir leider mit leichtem die Grenze von insgesamt 700.000 Toten übertreffen», sagte der Präsident der italienischen Statistikbehörde Istat, Gian Carlo Blangiardo, am Dienstag im Fernsehsender Rai 3. Das sei ein besorgniserregender Wert, denn zuletzt hätte Italien diese Zahlen im Jahr 1944 erreicht - zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Geburtenzahl im dem Mittelmeerland sank von rund 420.000 in 2019 auf 400.000 in diesem Jahr.

Italien wurde hart von der Corona-Pandemie getroffen. Die Gesundheitsbehörden verzeichneten bislang rund 1,86 Millionen Corona-Infektionen und mindestens 65.000 Menschen, die mit einer Infektion gestorben waren.

Am selben Tag veröffentlichte Istat auch neue Zahlen zur italienischen Bevölkerung. Für den 31. Dezember dieses Jahres erwarteten die Statistiker eine Zahl von rund 59,6 Millionen Bürgern in Italien und damit etwa 175.000 weniger als ein Jahr zuvor. Die italienische Bevölkerung wird den Daten der Behörde zufolge zudem immer älter. Das Durchschnittsalter stieg von 43 (2011) auf nun 45 Jahre.

Notstand soll abermals verlängert werden

PRAG: Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis will den wegen der Corona-Pandemie geltenden nationalen Notstand abermals verlängern. Er rechne mit einer Abstimmung im Parlament am 22. Dezember, sagte der Gründer der populistischen Partei ANO am Dienstag der Onlineausgabe der Zeitung «Pravo». Einen Tag später würde der Ausnahmezustand nach derzeitigem Stand auslaufen. Er ermöglicht es der Regierung in Prag unter anderem, Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit auszusetzen.

In Tschechien gelten von Freitag an wieder verschärfte Corona-Regeln. Hotels und Gaststätten müssen nach nur zweiwöchigem Betrieb erneut schließen. Eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 23.00 Uhr und 5.00 Uhr morgens kehrt zurück. Die Schulen gehen in vorgezogene und verlängerte Weihnachtsferien. Der Einzelhandel soll indes unter strengen Hygieneauflagen geöffnet bleiben.

Ende Oktober und Anfang November war in Tschechien ein deutlicher Anstieg der Todeszahlen zu verzeichnen. In der Woche ab dem 26. Oktober starben 4194 Personen, in der Woche darauf 4135, wie die Statistikbehörde CSU am Dienstag mitteilte. Das waren jeweils doppelt so viele wie im Wochendurchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Angaben zu den Todesursachen gab es indes noch nicht. Die Zahl der im gleichen Zeitraum offiziell mit einer Corona-Infektion Verstorbenen liegt wesentlich niedriger.

Die Behörden meldeten am Dienstag 5169 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie gab es 586.251 bestätigte Infektionen und 9743 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat hat rund 10,7 Millionen Einwohner.

Estlands Regierung verabschiedet Corona-Impfplan

TALLINN: Im Kampf gegen das Coronavirus will Estland zunächst medizinisches Personal sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen impfen. Die Regierung des baltischen EU-Staats hat am Dienstag einen entsprechenden Impfplan verabschiedet. Vorrang bei der Impfungen erhalten sollen auch alle Menschen über 70 Jahre und Personen mit bestimmten Diagnosen, wie aus dem Impfplan hervorgeht. Ziel sei es, eine möglichst hohe Impfrate unter den Risikogruppen zu erreichen. Letztlich soll allen Einwohnern ermöglicht werden, in 2021 freiwillig und kostenlos gegen das Coronavirus geimpft zu werden.

«Wir bereiten uns darauf vor, so bald wie möglich mit der Impfung zu beginnen. Wir wollen dies im Januar tun», sagte Regierungschef Jüri Ratas in einer politischen Erklärung im Parlament in Tallinn. Estland hat im Rahmen der gemeinsamen EU-Bestellung bei mehreren Herstellern Impfdosen geordert. Der Beginn der Impfungen hängt von der EU-Zulassung ab.

Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohner registriert seit dem Herbst einen deutlichen Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC ist die Entwicklung aktuell schlechter als in Deutschland. Insgesamt wurden in dem Baltenstaat seit Beginn der Pandemie fast 19.000 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet.

Zur Eindämmung der Pandemie hat die Regierung in Tallinn neue Corona-Schutzmaßnahmen verhängt. «Während uns im Frühjahr der bevorstehende Sommer Kraft gab, können wir jetzt auf die eintreffenden Impfstoffe zählen», sagte Ratas. «Wenn alles so läuft, wie wir es jetzt zu Recht erhoffen können, wird der nächste Herbst in Estland und anderswo auf der Welt anders sein.»

EMA bestätigt frühere Zulassung von Corona-Impfstoff nicht

AMSTERDAM: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat nicht bestätigt, dass der Corona-Impfstoff bereits am 23. Dezember für die EU zugelassen wird. Die EMA gehe weiterhin vom 29. Dezember aus, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Amsterdam. Auszuschließen sei aber ein früherer Zeitpunkt nicht. Während des laufenden Prüfverfahrens werde auch der Zeitrahmen laufend angepasst. Am Dienstag hatten die «Bild»-Zeitung und weitere Medien über eine Zulassung bereits am 23. Dezember berichtet.

In den USA und Großbritannien ist der Impfstoff der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech bereits mit einer Notzulassung auf dem Markt. Die EMA prüft die Daten für die EU-Mitgliedsstaaten und will bis spätestens 29. Dezember entscheiden.

Frankreich lockert Corona-Maßnahmen mit abendlichen Einschränkungen

PARIS: In Frankreich sind die strengen Ausgangsbeschränkungen ein weiteres Stück gelockert worden. Seit Dienstag können sich die Menschen im Land tagsüber wieder ohne Formulare und Einschränkungen bewegen. Neu ist allerdings eine Art abendlicher Ausgangssperre. Die Menschen dürfen zwischen 20.00 Uhr abends und 6.00 Uhr morgens nur mit triftigem Grund auf die Straße - dazu zählen der Arbeitsweg, Kinderbetreuung oder medizinische Notfälle. Es ist außerdem erlaubt, Haustiere auszuführen. Anders als vorher ist es aber in diesem Zeitraum nun nicht mehr möglich, Sport zu treiben oder zu spazieren.

Für viele Menschen im Land fühlt sich die neue Regelung daher teilweise gar nicht wie eine wirklich große Lockerung an. Die zuvor geltenden Ausgangsbeschränkungen waren in Paris zum Beispiel kaum noch kontrolliert worden. Auch sind die Lockerungen nun weniger weitgehend als zunächst angekündigt. Eigentlich sollten auch Kinos, Theater oder Museen wieder öffnen. Da die Zahl der Neuinfektionen aber nicht so stark gesunken ist wie erhofft, ist dies nun erstmal verschoben worden. Eventuell können sie ab dem 7. Januar öffnen.

Die Regierung hat ein neues Formular für die abendlichen Einschränkungen online gestellt. Einzig am Weihnachtsabend sollen diese nicht gelten. Die Öffnung der Restaurants hatte Präsident Emmanuel Macron für den 20. Januar in Aussicht gestellt. Premier Jean Castex betonte am Dienstag jedoch, dass dies nicht sicher sei. «Es wird davon abhängen, wie wir die Festtage überstehen», sagte er dem Sender Europe 1. Während der Weihnachtsferien könne das Virus wiederaufflammen.

Macron hatte Frankreich Ende Oktober in einen strengen Lockdown geschickt, erst Ende November durfte der Einzelhandel wieder öffnen. Das Land war von der Corona-Pandemie hart getroffen - konnte aber mit den strengen Regelungen recht schnell Erfolge verbuchen. Seit einigen Wochen stagnieren die Zahlen aber - das Ziel von im Schnitt 5000 Neuinfektionen pro Tag konnte nicht erreicht werden.

Harter Lockdown ab Mittwoch - Die Regeln

BERLIN: Von Mittwoch an gilt in Deutschland bis voraussichtlich zum 10. Januar ein harter Lockdown. Der Staat und die 16 Bundesländer haben sich auf ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geeinigt. Die Vereinbarungen im Überblick:

* Private Treffen sind weiterhin auf den eigenen und einen weiteren Haushalt begrenzt. Es dürfen höchstens fünf Personen zusammenkommen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. * An Weihnachten (24. bis 26. Dezember) gilt eine Sonderregelung. Dann sind Treffen im engsten Familienkreis mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen möglich - auch wenn sie aus mehr als zwei Haushalten kommen und die Fünf-Personen-Grenze dabei überschritten wird. * Gottesdienste dürfen stattfinden, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern gewahrt bleibt und die Gläubigen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. * An Silvester und am Neujahrstag gilt deutschlandweit ein An- und Versammlungsverbot. Der Verkauf von Pyrotechnik wird verboten und von einem Silvesterfeuerwerk wird dringend abgeraten. * Der Einzelhandel wird weitgehend geschlossen. Ausnahmen sind etwa der Lebensmittelhandel, Apotheken und Drogerien, Poststellen und Zeitungsverkauf, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte und der Weihnachtsbaumverkauf. * Auch Dienstleistungsbetriebe der Körperpflege wie zum Beispiel Friseursalons, Kosmetikstudios oder Massagepraxen werden geschlossen. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben möglich. * Restaurants bleiben geschlossen. Speisen dürfen geliefert und abgeholt werden, müssen aber zu Hause gegessen werden. Alkohol im öffentlichen Raum zu trinken, wird untersagt. * Die Schulen werden grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten - also etwa mit Laptop oder Arbeitsblättern zu Hause. Kitas werden ebenfalls geschlossen. Eine Notfallbetreuung ist möglich. * Arbeitgeber werden dringend gebeten, durch Betriebsferien oder großzügige Home-Office-Lösungen die Betriebsstätten geschlossen werden können. * Bei besonders extremen Infektionslagen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche und diffusem Infektionsgeschehen sollen die Maßnahmen vor Ort nochmals erweitert werden. In einigen Ländern, Städten oder Gemeinden gelten wegen hoher Infektionszahlen bereits Ausgangsbeschränkungen. * Grundsätzlich sollen die sogenannten «AHA+AL-Regeln» beachtet werden: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen. Ergänzend empfiehlt die deutsche Regierung, die Corona-Warn-App zu nutzen und Räume regelmäßig zu lüften.

Schweden sagt nationale Prüfungen im Frühjahr 2021 zum Großteil ab

STOCKHOLM: Schwedische Schüler müssen im kommenden Frühjahr zumeist nicht zu nationalen Prüfungen antreten. Diese werden zwischen dem 1. Januar und 30. Juni mit wenigen Ausnahmen abgesagt, wie Bildungsministerin Anna Ekström am Dienstag in Stockholm bekanntgab. Betroffen davon sind unter anderem die Grundschulen, die in Schweden bis zur neunten Klasse reichen, sowie die Gymnasien und auch die Erwachsenenbildung. Damit soll den Schulen mehr Zeit zum Unterrichten gegeben und die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte verringert werden.

«Wir werden künftig alle Zeit und Kraft darauf fokussieren müssen, dass die Schüler den Unterricht bekommen, den sie benötigen, um die Wissensanforderungen in der Schule erreichen zu können», sagte Ekström. Die Pandemie solle die Lehrkräfte zudem nicht weiter für eine längere Zeit beeinträchtigen. Damit die Schulen ausreichend Zeit zur Planung hätten, werde dieser Beschluss bereits jetzt gefasst. Eine Ausnahme besteht für die Drittklässler.

Schweden ist in der Corona-Krise einen viel beachteten Sonderweg mit verhältnismäßig lockeren Maßnahmen und Appellen an die Vernunft der Bürger gegangen. Aber auch in dem skandinavischen EU-Land galten und gelten gewisse Beschränkungen, bei Versammlungen und Veranstaltungen sind derzeit beispielsweise maximal acht Menschen erlaubt.

Bei den täglichen Neuinfektionen sieht es in Schweden derzeit wieder schlecht aus: Sie liegen derzeit auf die Einwohnerzahl heruntergerechnet fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Zahl der Todesfälle pro 100.000 Einwohner beträgt dagegen momentan nur etwa die Hälfte des deutschen Wertes.

Modeverband: Lockdown trifft deutsche Bekleidungsindustrie hart

KÖLN: Der harte Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in immer mehr europäischen Ländern trifft die deutsche Bekleidungsindustrie hart. Die wochenlangen Ladenschließungen nicht nur in Deutschland, sondern auch in den wichtigsten Auslandsmärkten wie Österreich, Frankreich und den Niederlanden könnten «im Ergebnis bei vielen mittelständischen Firmen zu einer Insolvenz führen», warnte am Dienstag der Hauptgeschäftsführer des deutschen Modeverbandes GermanFashion, Thomas Lange.

Die deutsche Modeindustrie sei sehr stark vom Export abhängig, mehr als ein Drittel des Umsatzes werde im Ausland gemacht, betonte der Verband. Doch dort sei die Lage genauso fatal wie im Inland. Erstmalig schließe jetzt auch der wichtigste Absatzmarkt Niederlande konsequent seine Läden.

«Die deutschen Hersteller sind weiter in der schwierigen finanziellen Situation, zum einen den Einkauf der Ware aus den Produktionsländern abzuwickeln, zum anderen zeichnet sich ab, dass die Order deutlich zurückgeht», sagte Lange. Weitere steuerliche Entlastungen seien deshalb für den gesamten Mittelstand notwendig, ebenso ein Abbau von Bürokratie und eine schnelle Hilfe bei der Umsetzung der Überbrückungshilfen.

Italien plant strengere Corona-Regeln für Weihnachten

ROM: Italien plant Regierungschef Giuseppe Conte zufolge strengere Corona-Regeln für Weihnachten. «Wir haben schon einen Plan vorbereitet, der sich speziell an die Weihnachtsfeierlichkeiten richtet», sagte der Anführer der Mitte-Links-Regierung im Interview mit der Zeitung «La Stampa» (Dienstagsausgabe). Jetzt seinen weitere restriktive Maßnahmen notwendig. Eine dritte Welle müsse um jeden Preis verhindert werden, weil sie verheerend sein könnte, auch in Bezug auf den Verlust von Menschenleben, erklärte der parteilose Anwalt weiter.

Anfang Dezember hatte die Regierung in Rom für das Land mit rund 60 Millionen Einwohnern bereits schärfere Regeln für die Zeit um Weihnachten und Neujahr vereinbart, wie zum Beispiel eine verlängerte Ausgangssperre für die Nacht von Silvester zu Neujahr. Die Regeln sollen vom 21. Dezember an bis 6. Januar gelten. Auch das Reisen innerhalb Italiens wurde stark reglementiert.

Gesundheitsminister Roberto Speranzas Stellvertreterin, Sandra Zampa, sagte dem Radiosender Rai, dass die Regierung über Schritte diskutiert habe, um die Bewegung von Menschen weitestgehend zu unterbinden. Die Möglichkeiten reichten von Restriktionen, die etwa für die Orangen oder Roten Zonen gelten. Darunter fallen strenge Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Bars und Restaurants.

Italien gehört zu den Ländern in Europa die hart von der Corona-Pandemie getroffen wurden. Bislang registrierten die Gesundheitsbehörden mehr als 1,855 Millionen Infektionen und mehr als 65.000 Menschen, die mit Sars-CoV-2 gestorben waren.

Flixbus sagt Fahrten ab dem 17. Dezember wieder ab

MÜNCHEN: Der Fernbusanbieter Flixbus will angesichts des neuerlichen Shutdowns doch keine Fahrten zwischen dem 17. Dezember und dem 11. Januar anbieten. Die Kunden, die bereits eine Reise gebucht haben, würden nun angeschrieben und bekämen ihr Geld zurück, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Darüber hinaus erhielten sie einen Flixbus-Gutschein in Höhe von 15 Euro für eine Fahrt im kommenden Jahr. «Damit reagiert das Unternehmen auf den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz in Deutschland, einen erneuten bundesweiten Lockdown umzusetzen», hieß es.

Flixbus hatte seinen Betrieb bereits am 3. November wegen der neuen Corona-Kontaktbeschränkungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorübergehend eingestellt. Für die Weihnachtstage und bis ins neue Jahr hinein wollte das Unternehmen den Betrieb wieder aufnehmen. Diese Pläne sind nun vom Tisch. «Bitte verzichtet auf nicht dringend notwendiges Reisen», rief Flixbus-Geschäftsführer André Schwämmlein die Kunden auf.

Das englische Wort Lockdown bedeutet Ausgangssperre, unter Shutdown wird die Schließung oder Stilllegung etwa von Betrieben oder Geschäften verstanden. Seit Beginn der Corona-Pandemie werden beide Begriffe in der deutschen Sprache häufig für gravierende Einschränkungen des gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Lebens verwendet.

«Washington Post»: Misstrauen ist nächste Hürde für Corona-Impfstoff

WASHINGTON: Zum Start der Corona-Impfungen in den USA schreibt die «Washington Post» am Dienstag:

«Die Wissenschaft hat eine kolossale Hürde genommen. Jetzt zeichnet sich eine weitere ab: Misstrauen, Argwohn und falsche Informationen zu überwinden, damit die Menschen den Impfstoff akzeptieren. Was dieser Moment verlangt, sind Ehrlichkeit und Klarheit. Unsicherheiten sind da. Es ist nicht bekannt, wie lange der Impfstoff Immunität verleihen wird. Es ist nicht bekannt, wie lange es dauern wird, bis die Bevölkerung einen ausreichenden Schutz entwickelt hat, um die Ausbreitung zu verlangsamen oder zu stoppen. Es ist nicht bekannt, ob bei einigen Menschen Nebenwirkungen auftreten, die sich erst zeigen werden, wenn mehr geimpft wird.

Wenn Meinungsumfragen richtig liegen, lassen die allgemeinen Zweifel etwas nach. Aber dem Ansturm falscher und irreführender Informationen entgegenzuwirken, wird nach wie vor ein großes Unterfangen sein. Der beste Weg dies zu tun, sind Transparenz und Aufrichtigkeit.»

Mann fährt mit Jet-Ski auf die Isle of Man - und sitzt nun in Haft

ISLE OF MAN: Für seine abenteuerliche Anreise mit einem Jet-Ski auf die britische Isle of Man muss ein Mann nun eine mehrwöchige Haftstrafe absitzen. Der 28-Jährige sei wegen Missachtung der Corona-Regeln für vier Wochen inhaftiert worden, berichtete die BBC. Der Mann war am Wochenende von Schottland aus mit dem Wasser-Scooter auf die Insel gekommen, um seine Freundin zu besuchen. Für seine rund 40 Kilometer lange Fahrt hatte er rund viereinhalb Stunden gebraucht. Unter den aktuellen Corona-Regeln sind Einreisen auf die Insel allerdings nur in Ausnahmefällen erlaubt - dieser Besuch zählte nicht dazu.

Der unerlaubte Besucher hatte seine Freundin dem Bericht zufolge im September kennengelernt, als er für mehrere Wochen als Dachdecker auf der Insel gearbeitet hatte. Seine Anträge, wieder einreisen zu dürfen, seien abgelehnt worden, erklärte er dem Gericht. Die Isle of Man liegt im Meer zwischen Nordirland und England und hat rund 84.000 Einwohner.

Arbeitslosigkeit steigt weiter an

LONDON: Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist inmitten der Corona-Krise weiter gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich in den drei Monaten bis Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2016. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Anstieg auf 5,1 Prozent gerechnet.

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt sind mittlerweile klar sichtbar. Die Arbeitslosenquote liegt 1,2 Prozentpunkte höher als noch vor einem Jahr. Umgekehrt ist die Erwerbsquote auf Jahressicht um 0,9 Punkte auf 75,2 Prozent gefallen. Die Wochenarbeitszeit liegt aufgrund zahlreicher coronabedingter Freistellungen deutlich unter ihrem Vorkrisenwert, sie ist zuletzt aber gestiegen.

Mehr als 2000 Corona-Neuinfektionen

TEL AVIV: In Israel sind nach offiziellen Angaben erstmals seit zwei Monaten mehr als 2000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Binnen 24 Stunden wurden 2279 neue Fälle verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Höher lag der Wert zuletzt am 13. Oktober mit 2336 Fällen. Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will neue Verschärfungen umsetzen, wenn die Zahl der Neuinfektionen die Zahl 2500 übersteigt. Sollte dies die Neuinfektionen binnen drei Wochen nicht deutlich senken, würde ein neuer Teil-Lockdown verhängt.

In dem Neun-Millionen-Einwohner-Land hatten die Infektionszahlen nach einem vergleichsweise milden Pandemie-Beginn im Sommer massiv zugenommen. Als Grund gelten unter anderem verfrühte Lockerungen. Mitte September verhängte die Regierung einen zweiten Lockdown. Die Neuinfektionszahlen sanken von mehr als 9000 auf zeitweise nur noch knapp mehr als 200. Seit Mitte Oktober setzt die Regierung schrittweise Lockerungen um, seither nehmen die Zahlen wieder zu. Die Regierung will am 27. Dezember mit einer Impfkampagne beginnen. Berichten zufolge könnte der Start auch vorgezogen werden.

Zum Vergleich: In Deutschland leben etwa neunmal so viele Menschen wie in Israel. Dort wurden am Dienstag 14.432 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

Spahn: Mehrheit der Bürger könnte bis Ende Sommer geimpft werden

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass bis Ende Sommer 2021 rund 60 Prozent der Bürger in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sein könnten. Stand heute könne im Sommer mit einer solch großen Zahl an Impfdosen gerechnet werden, dass dann im Sommer weite Teile der Bevölkerung geimpft werden könnten, sagte der CDU-Politiker am Montagabend im ZDF-«heute-journal» auf die Frage, wann 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sein könnten. Jedem, der wolle, solle bis dahin ein Impfangebot gemacht werden können. Laut Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung für eine wirkungsvolle Bekämpfung der Corona-Pandemie nötig.

Spahn sagte weiter: «Unser Ziel ist, dass es noch vor Weihnachten eine Zulassung gibt und dass wir dann auch noch in diesem Jahr beginnen können zu impfen, auch hier in Deutschland - entscheiden muss am Ende die (Europäische Arzneimittel-Agentur) Ema.» Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) die Zulassung des Corona-Impfstoffs beantragt. Spätestens am 29. Dezember soll das Gutachten des Expertenausschusses vorliegen.

Spahn fügte hinzu, eine ordentliche Zulassung mache Sinn, damit sich viele Bürger impfen ließen. «Aber ja, sie (die Impfung) sollte zügig kommen.» Stand heute sei für das erste Quartal mit 12 bis 13 Millionen Impfdosen zu rechnen. Wenn es eine zusätzliche Zulassung von Astra Zeneca oder Johnson & Johnson in diesem ersten Quartal gäbe, «hätten wir auch zusätzliche Impfdosen verfügbar». «Das ist durchaus realistisch, aber eben auch noch nicht sicher.»

Er könne jedenfalls versichern, dass Deutschland durch die Notfallzulassung des Impfstoffes in den USA keine Nachteile haben werde. «Wir haben Verträge als Europäische Union, Großbritannien hat Verträge, die Vereinigten Staaten haben Verträge - und jeder hat sich eben fürs erste Quartal in diesen Verträgen auch entsprechende Mengen gesichert.» Von den EU-Verträgen werde nichts weggenommen oder früher woanders hin ausgeliefert, «das ist nicht der Fall».