Corona-Überblick: Meldungen am Dienstag

Slowakische Regierung will fast das ganze Volk auf Corona testen

BRATISLAVA: Wer sich nicht auf Corona testen lässt, muss in Quarantäne: Die slowakische Regierung hat am Dienstag ein drastisches Vorgehen bei ihren geplanten Corona-Massentests angekündigt. Der Regierungsplan sieht vor, dass an den kommenden drei Wochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag alle über zehn Jahre alten Bewohner des Landes einem Antigen-Schnelltest unterzogen werden sollen. Das Vorgehen sorgte für Irritation und Rätselraten in den Medien. Der populistisch-konservative Regierungschef Igor Matovic hatte das Vorhaben am Wochenende überraschend angekündigt, ohne vorher seine Koalitionspartner zu informieren.

Obwohl bereits am kommenden Freitag die erste Phase der Massentests beginnen soll, beantwortete Matovic erst am Dienstag die Frage, ob die Tests freiwillig oder verpflichtend sein sollten: «Die Tests werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit freiwillig sein - aber mit der Einschränkung, dass jeder, der keinen negativen Test vorweisen kann, für die nächsten zehn Tage in Quarantäne gehen muss.»

Abgesehen von rechtlichen Bedenken und Warnungen vor mangelnder Zuverlässigkeit der Schnelltests kritisierten Gesundheitsexperten, dass dafür das Personal fehle. Die Armee will zwar rund 8000 Soldaten zur Unterstützung der Tests bereitstellen, aber Gesundheitsminister Marek Krajci musste einräumen, dass medizinisch geschultes Personal noch gesucht werde. Er hoffe auf Freiwillige und Medizinstudenten, sagte er am Dienstag.

Niederlande melden neue Höchstwerte: Fast 8200 Corona-Neuinfektionen

DEN HAAG: In den Niederlanden sind bei den Gesundheitsbehörden 8182 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet worden. Das sind 170 mehr als am Vortag und ein neuer Höchstwert, wie das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Dienstag mitteilte. Die Niederlande gehören zu den Ländern in Europa, die von der zweiten Welle der Corona-Pandemie am stärksten betroffen sind. In Deutschland mit fast fünf Mal sovielen Einwohnern waren zuletzt in 24 Stunden rund 6800 Fälle gemeldet worden.

Die Kurve der Neuinfektionen steige aber weniger schnell an, teilte das RIVM mit. In der vergangenen Woche waren insgesamt 55.587 neue Infektionen gemeldet worden, 27 Prozent mehr als in der Vorwoche. In den Wochen zuvor waren Anstiege von rund 60 Prozent pro Woche verzeichnet worden. 6814 Menschen sind nachweislich an dem Virus gestorben. Am 13. Oktober war in den Niederlanden ein Teil-Lockdown verhängt worden und unter anderem alle Gaststätten geschlossen worden.

Auch die Zahl der Patienten in Krankenhäusern und auf Intensivstationen steigt schnell an. Fast jedes dritte Bett auf den Intensivstationen ist mit einem Covid-19-Patienten belegt. Inzwischen werden Patienten bereits auf andere Kliniken verteilt. Auch Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hatten angeboten, Patienten aus den Niederlanden aufzunehmen.

Zweiter Corona-Test von finnischer Regierungschefin ebenfalls negativ

HELSINKI: Auch der zweite Corona-Test der finnischen Regierungschefin Sanna Marin nach ihrer frühzeitigen Abreise vom EU-Gipfel in Brüssel ist negativ ausgefallen. Die Ministerpräsidentin beendet damit ihre freiwillige Quarantäne, wie die finnische Regierung am Dienstag mitteilte.

Marin war am Freitag direkt nach ihrer Rückkehr aus Brüssel auf das Coronavirus getestet worden. Die 34 Jahre alte Finnin hatte den EU-Gipfel zuvor sicherheitshalber vorzeitig verlassen, nachdem ein Corona-Fall in ihrem Umfeld bekanntgeworden war. Sie hatte am Mittwoch dieselbe Veranstaltung wie der Abgeordnete Tom Packalén besucht. Der 51-Jährige teilte am Freitag mit, dass er positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden sei.

Corona-Krise : Fast 8500 neue Infektionen pro Tag

BRÜSSEL: Die Corona-Infektionszahlen in Belgien schnellen weiter in die Höhe und erreichen nun fast 8500 neue Fälle pro Tag - also deutlich mehr als im viel größeren Deutschland. In der Woche bis zum 16. Oktober registrierte das staatliche Gesundheitsinstitut Sciensano im Durchschnitt täglich 8422 neue Ansteckungen. Das bedeutet ein Plus von 69 Prozent im Vergleich zur Woche davor.

Am Dienstag lagen 2774 Patienten mit Covid-19 in den belgischen Kliniken, davon 446 auf Intensivstationen, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete. Täglich kommen im Schnitt knapp 267 Patienten neu in die Klinik, 95 Prozent mehr als in den sieben Tagen vorher. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt ebenfalls, wenn auch nicht so stark: Täglich sterben rechnerisch 32 Menschen in Belgien an oder mit dem Virus, 15 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche.

Belgien hat nur rund 11,5 Millionen Einwohner, im Vergleich zu 83 Millionen in Deutschland. In der Bundesrepublik meldete das Robert Koch-Institut am Dienstagmorgen 6868 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Deutschland verzeichnete 9836 Todesfälle seit Anfang der Pandemie - in Belgien sind es bereits 10.443.

EU-Parlament: Ältere Motorräder können noch verkauft werden

BRÜSSEL: Bereits hergestellte Motorräder, die nicht der neuen Euro-5-Abgasnorm entsprechen, dürfen in Europa ein weiteres Jahr zum Verkauf angeboten werden. Einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission nahm das Europaparlament am Montagabend mit großer Mehrheit an, wie ein Sprecher des Parlaments bestätigte. Ursprünglich wäre vom 1. Januar 2021 an die Euro-5-Norm verbindlich gewesen.

Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab begrüßte den Beschluss. «Wir müssen angesichts der Covid-19-Krise flexibel sein. Motorräder direkt aus der Fabrikhalle auf die Mülldeponie zu bringen, weil sie nicht mit den ab 2021 geltenden Schadstoffemissionswerten übereinstimmen, schadet nicht nur den Unternehmen, sondern letztlich auch der Umwelt», sagte der binnenmarktpolitische Sprecher der EVP-Fraktion am Dienstag. Denn wegen der Corona-Pandemie sei der Markt für Motorräder dieses Jahr eingebrochen. Viele der unverkauften Motorräder entsprächen noch der Euro-4-Norm.

Corona-Totenzahlen mehr als doppelt so hoch wie angegeben

TEHERAN: Die Zahl der Corona-Toten im Iran ist nach Angaben aus dem Krisenstab des Landes mehr als doppelt so hoch wie vom Gesundheitsministerium angegeben. «Die amtliche Statistik müsse mit 2,5 multipliziert werden, um an die realen Zahlen zu kommen», sagte Massud Mardani, Mitglied des iranischen Corona-Krisenstabs, der Nachrichtenagentur Isna am Dienstag. Nach dieser Berechnung läge die Zahl der Corona-Todesfälle bei mehr als 840 pro Tag - und nicht wie vom Gesundheitsministerium angegeben bei 337.

Auch andere Gesundheitsexperten im Iran teilen die Einschätzung Mardanis. Sie gehen davon aus, dass die offiziell angegebene Totenzahl deswegen noch relativ niedrig ist, weil es zu wenige Testmöglichkeiten gebe. Fachleute fordern daher eine umgehende Ausgangssperre in Großstädten, besonders in der Hauptstadt Teheran mit ihren 13 Millionen Einwohnern. Sonst könnte es zu kritischen Engpässen bei der medizinischen Versorgung und zu einem Mangel an Krankenhausbetten kommen. Präsident Hassan Ruhani aber ist aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen weiterhin dagegen.

Am Montag meldete das iranische Gesundheitsministerium mit 337 gestorbenen Covid-19-Patienten binnen 24 Stunden so viele Corona-Tote wie noch nie zuvor. Am Dienstag gab es mit 322 zwar weniger Tote, aber mit 5039 einen Tageshöchstwert bei den Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Corona-Toten liege damit seit dem Ausbruch der Pandemie im Iran Ende Februar bei mehr als 31.000, die der Infizierten bei fast 540.000, sagte Ministeriumssprecherin Sima Lari am Dienstag im Staatsfernsehen. Der Iran hat etwa so viele Einwohner wie Deutschland.

Familie: Zustand von Corona-krankem PLO-Vertreter Erekat stabil

TEL AVIV: Der Gesundheitszustand des an Corona erkrankten Generalsekretärs der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Saeb Erekat, ist nach Angaben seiner Familie stabil. Der 65-Jährige werde weiter auf der Intensivstation des Hadassah-Krankenhauses in Jerusalem behandelt und künstlich beatmet, berichtete die PLO am Dienstag unter Berufung auf Angehörige. Eine Sprecherin der Klinik sagte, Erekats Zustand sei unverändert. Am Montag war er als «kritisch, aber stabil» eingestuft worden.

Erekat war am Sonntag mit Atemnot in die Universitätsklinik gebracht worden. Nach einer Verschlechterung seines Zustands war er dann in Vollnarkose versetzt und künstlich beatmet worden. Erekats Behandlung ist nach Angaben der Klinik besonders schwierig, weil sein Immunsystem nach einer Lungentransplantation vor drei Jahren unterdrückt sei. Dazu kämen die Corona-Erkrankung sowie eine bakterielle Infektion.

Der promovierte Politikwissenschaftler war seit Mitte der 1990er Jahre Chefunterhändler bei den Verhandlungen mit Israel gewesen. Seit 2014 liegen diese jedoch brach. Als Konsequenz aus Annexionsplänen Israels im Westjordanland hatte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas Mitte Mai die Aufhebung aller Vereinbarungen mit Israel und den USA erklärt. Israel hat die Pläne im Gegenzug für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zwar auf Eis gelegt, baut aber seine Siedlungen im Westjordanland weiter aus.

«Washington Post»: Wunschdenken leitet Trumps Corona-Politik

WASHINGTON: Die «Washington Post» kommentiert am Dienstag die Corona-Politik von US-Präsident Donald Trump:

«Natürlich haben wir Covid satt. Mehr als acht Millionen Amerikaner haben sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt und mindestens 219.000 sind gestorben, mehr als in jedem anderen Land. Einige dieser Todesfälle lassen sich darauf zurückführen, dass Herr Trump Wunschdenken zur Politik gemacht hat. Er widersetzte sich einem nationalen Testplan, einer nationalen Strategie im Gesundheitswesen und ermutigt ständig leichtsinniges Verhalten, während er Umsicht verspottet. Das führt zu mehr Arbeitslosigkeit, mehr Krankheit und einem größeren Elend. (...)

Herr Trumps Fehlverhalten bei der Reaktion auf Covid-19 ist in jeder Hinsicht ein Vergehen, dass eine Entlassung rechtfertigt. Zum Glück haben die Amerikaner die Möglichkeit ihn nun (bei der Wahl) zu feuern.»

«Demon Slayer»: Kinoversion von Comic-Serie in Japan großer Hit

TOKIO: Gute Nachricht für Japans corona-gebeutelte Kinowelt: Die Kinoversion der beliebten Manga-Zeichentrickserie «Demon Slayer» erweist sich als Hit - selbst der Regierungssprecher ist ein Fan von «Demon Slayer». Das sei in der Coronakrise ein «sehr großer Beitrag» für die Filmindustrie, sagte Regierungssprecher Katsunobu Kato am Dienstag. Seine Regierung hat wegen der Pandemie eigens ein Förderprogramm namens «Go To Event» zum Ankurbeln der Unterhaltungsbranche aufgelegt, das in diesem Monat beginnt und unter anderem Eintrittspreise für Museumsbesuche und Kinos subventioniert.

Das Werk «Demon Slayer» handelt vom Schicksal zweier Geschwister, bei der der Junge Tanjiro Kamado Hilfe für seine Schwester sucht, die zu einem vermeintlich menschenfressenden Dämon geworden ist. Die Manga-Comicserie erscheint seit 2016 in Japan. Im vergangenen Jahr entstanden sowohl eine Anime-Fernsehserie als auch ein Kinofilm. Auch Regierungssprecher Kato interessiert sich persönlich dafür. Er habe sich «Demon Slayer« im Fernsehen angeschaut, verriet der Politiker.

Über eine Million Corona-Fälle

BUENOS AIRES: Die Zahl der Corona-Fälle in Argentinien ist auf über eine Million gestiegen. Nach sieben Monaten relativ strikter Ausgangsbeschränkungen wurden in dem südamerikanischen Land 1.002 662 Infektionen mit dem Virus registriert, wie das Gesundheitsministerium in Buenos Aires am Montag mitteilte. Weltweit liegt Argentinien damit nach den wesentlich bevölkerungsreicheren Ländern USA, Indien, Brasilien und Russland an fünfter Stelle.

Bislang sind in Argentinien 26.716 Patienten im Zusammenhang mit der vom Coronavirus verursachten Krankheit Covid-19 gestorben. Seit rund einem Monat ist es das Land mit der höchsten Zahl an Todesopfern je eine Million Einwohner. Lateinamerika ist derzeit einer der Brennpunkte der weltweiten Corona-Pandemie. Neben Argentinien sind dort Brasilien, Mexiko und Peru besonders stark betroffen.

Argentinien hatte bereits Mitte März recht harte Ausgangssperren verhängt. Dadurch war es gelungen, die Ausbreitung des Coronavirus zunächst zu bremsen. Nach monatelangen Einschränkungen ließ die Disziplin der Bevölkerung allerdings deutlich nach und die Zahl der täglichen Neuinfektionen stieg zuletzt auf rund 14.000.