Corona-Überblick: Meldungen am Dienstag

London legt Außen- und Entwicklungshilfeministerium zusammen

LONDON: Die britische Regierung legt die Ressorts für Außenpolitik und Entwicklungshilfe zusammen. Das kündigte der britische Premierminister Boris Johnson am Dienstag im Parlament in London an. Die Entwicklungshilfe solle damit künftig stärker im Sinne britischer Interessen eingesetzt werden, so der konservative Politiker.

«Der britische Steuerzahler hat das Recht auf die Erwartung, dass wir mit jedem ausgegebenen Pfund den größtmöglichen Mehrwert herausholen», sagte der Regierungschef. Die Coronavirus-Pandemie habe gezeigt, dass die Unterscheidung zwischen Diplomatie und internationaler Entwicklungshilfe «künstlich und überholt» sei. Anfällige Länder müssten Unterstützung erhalten, um ihre Gesundheitssysteme zu verbessern. Dabei zwischen Hilfen der Entwicklungshilfe und des Außenministeriums zu unterscheiden, sei nicht sinnvoll. Beide dienten dem nationalen Interesse, so Johnson.

Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour-Partei kritisierte den Schritt als Ablenkungsmanöver, um die Aufmerksamkeit von der schlechten Leistung der Regierung in der Coronavirus-Pandemie abzulenken. «Wir sind mitten in einer Gesundheitskrise und einer Wirtschaftskrise und der Fokus der Regierung sollte vollkommen darauf liegen», so Starmer. Der ehemalige konservative Premierminister David Cameron bezeichnete die Entscheidung als «Fehler». Auch dessen Vorgänger Gordon Brown und Tony Blair (beide Labour) zeigten sich unzufrieden mit der Zusammenlegung der Ministerien.

Corona-Krise - Grenzschließung zwischen USA und Kanada verlängert

OTTAWA/WASHINGTON: Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus soll die Grenze zwischen den USA und Kanada für einen weiteren Monat weitgehend geschlossen bleiben. Die Grenze solle nun erst nach dem 21. Juli wieder öffnen, sagte Kanadas Premierminister Justin Trudeau am Dienstag, wie kanadische Medien berichteten. «Das ist eine wichtige Entscheidung, die die Menschen in beiden Ländern schützen wird», sagte Trudeau.

Die zeitweise Grenzschließung aufgrund der Coronavirus-Pandemie war im März vereinbart und schon zweimal verlängert worden. Ziel ist, den nicht notwendigen Reiseverkehr zwischen den beiden Ländern zu unterbinden und zugleich den Verkehr wichtiger Waren wie medizinische Ausrüstung und Nahrung zu gewährleisten.

El Salvador hebt strenge Corona-Quarantäne auf

SAN SALVADOR: El Salvador hat mit der Lockerung seiner strengen Anti-Corona-Maßnahmen begonnen. «Die Quarantäne ist vorbei, aber das Infektionsrisiko ist noch größer als zuvor», betonte Präsident Nayib Bukele am Dienstag auf Twitter. In fünf Phasen soll bis zum 21. August die Wirtschaft des mittelamerikanischen Landes wieder komplett hochgefahren werden. In einem ersten Schritt sind ab Dienstag unter anderem der Bau, Lieferungen von Online-Bestellungen sowie der Betrieb von Schönheits- und Friseursalons für Kunden mit Terminen wieder erlaubt.

El Salvador war eines der ersten Länder der Region mit strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Noch vor der ersten bestätigten Infektion im Land rief Bukele einen Notstand aus. Seit dem 21. März galt eine strenge Ausgangssperre. Wer diese missachtete, wurde festgenommen und für bis zu 30 Tage in ein «Eindämmungszentrum» gesteckt. Menschenrechtler berichteten, dass es zu willkürlichen Festnahmen komme. Wegen der Maßnahmen stritt sich Bukele auch mit dem Verfassungsgericht des Landes, dessen Urteil gegen den Freiheitsentzug ohne gesetzliche Grundlage er missachtete.

Bislang wurden in El Salvador, das rund sechs Millionen Einwohner hat, 3941 Infektionen mit dem Coronavirus und 76 Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung registriert. 2041 Patienten gelten als genesen. Zuletzt kamen innerhalb von 24 Stunden 115 neue Infektionsfälle und zwei Tote hinzu.

Lastwagenhersteller Volvo baut über 4000 Stellen ab

STOCKHOLM: Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo baut im Zuge der Corona-Krise weltweit rund 4100 Stellen ab. Die Pandemie und die in aller Welt ergriffenen Corona-Maßnahmen hätten zu einer Marktsituation geführt, die die Nutzfahrzeugbranche hart treffe, erklärte der Chef der Volvo-Gruppe, Martin Lundstedt, am Dienstag. Man rechne kurz- bis mittelfristig mit einer weiterhin geringeren Nachfrage und müsse sich dementsprechend aufstellen. Gleichzeitig wolle man sich stärker auf neue Technologien und Geschäftsmodelle fokussieren.

Volvo will deshalb bereits im zweiten Halbjahr 2020 die Mitarbeiterzahl um 4100 reduzieren, darunter etwa 1250 auf dem Heimatmarkt Schweden. Rund 15 Prozent der betroffenen Stellen sollen diejenigen von Beratern sein. Ohne die gewährte staatliche Unterstützung würde die Zahl der abgebauten Stellen noch höher liegen.

Die im schwedischen Göteborg ansässige Volvo-Gruppe hat weltweit rund 104 000 Mitarbeiter und ist auf mehr als 190 Märkten aktiv. Der Konzern, der seit vielen Jahren vom Autobauer Volvo Cars getrennt ist, musste bereits vor der Corona-Krise mit sinkenden Auftragszahlen auf den wichtigsten Lkw-Märkten fertig werden.

Nato wappnet sich für mögliche zweite Welle der Corona-Pandemie

BRÜSSEL: Die Nato wappnet sich für eine mögliche zweite Welle der Corona-Pandemie.

Nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg wollen die Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten an diesem Mittwoch einen entsprechenden Operationsplan bewilligen. Zudem soll ein Vorrat an medizinischer Ausrüstung aufgebaut und ein Krisenfonds eingerichtet werden. Ziel sei es, möglicherweise benötigte Hilfe zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen zu können, erklärte Stoltenberg am Dienstag in Brüssel.

Easyjet verschiebt Abnahme von Airbus-Jets um bis zu fünf Jahre

LUTON: Der britische Billigflieger Easyjet schiebt die Abnahme weiterer Airbus-Jets wegen der Corona-Krise auf die lange Bank. Statt 24 Maschinen, wie im April angekündigt, kann die Airline nun 32 Flugzeuge erst später abnehmen als ursprünglich vorgesehen, wie sie nach einer Vereinbarung mit dem Flugzeugbauer am Dienstag in Luton bei London mitteilte. Easyjet reagiert mit der Verschiebung auf den Einbruch des Flugverkehrs durch die Coronavirus-Pandemie und die Erwartung, dass die Fluggastzahlen erst in einigen Jahren wieder das Niveau aus der Zeit vor der Krise erreichen.

Acht Maschinen darf die Fluggesellschaft statt in ihrem bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2020 nun zwei Jahre später entgegennehmen. Die restlichen 24 Maschinen, die eigentlich in den Geschäftsjahren 2020 bis 2022 eintreffen sollten, soll die Airline nun erst in den Geschäftsjahren 2025 bis 2027 bekommen.

Zunächst spart die Verschiebung Easyjet viel Geld. Am Ende könnte die Gesellschaft wegen einer Preissteigerungsklausel im Vertrag allerdings bis zu 95 Millionen Pfund (106 Mio Euro) mehr bezahlen müssen, hieß es. Dies entspricht etwa dem Listenpreis eines Airbus A320neo, wie ihn Easyjet in Massen bestellt hat. Allerdings hatte die Airline bei ihrem Großauftrag aus dem Jahr 2013 nach eigenen Angaben einen «sehr substanziellen Rabatt» ausgehandelt, der ihr erhalten bleibe.

Corona-Ausbruch in Berlin - 369 Haushalte unter Quarantäne

BERLIN: Der Berliner Stadtbezirk Neukölln hat wegen Corona-Fällen für 369 Haushalte Quarantäne angeordnet. Die Betroffenen lebten an sieben Standorten in verschiedenen Kiezen, sagte Gesundheitsstadtrat Falko Liecke am Dienstag.

Pro Haushalt werden demnach bis zu zehn Bewohner vermutet, genaue Zahlen lagen zunächst nicht vor. Inzwischen hat sich Liecke zufolge die Zahl der positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Menschen in dem Zusammenhang auf 57 erhöht, darunter auch Kinder.

Laut Bezirksbürgermeister Martin Hikel sind die Wohnverhältnisse vor Ort sehr beengt - pro Haushalt lebten bis zu zehn Menschen zusammen. Nachdem das Virus in Europa zunächst in Skigebieten grassierte, sei es nun auch in Mietskasernen angekommen, sagte Hikel. Es treffe die Schwächsten der Gesellschaft. Sozialarbeiter seien vor Ort, für den kurzfristigen Bedarf der Menschen in Quarantäne würden Hilfspakete organisiert.

EZB-Direktor Panetta deutet noch großzügigere Geldpolitik an

FRANKFURT/MAIN: Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre bereits sehr lockere Geldpolitik in der Corona-Krise noch großzügiger gestalten. Angesichts des starken Gegenwindes für die Konjunktur seien «kraftvolle Maßnahmen» angezeigt, sagte EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta der französischen Zeitung «Le Monde» (Dienstag). Daher habe man das Corona-Notprogramm unlängst aufgestockt. Angesichts der hohen Unsicherheit wäre es aber falsch gewesen, das «volle Programm» zu fahren, ergänzte Panetta.

Die EZB hatte Anfang Juni ihr Corona-Kaufprogramm PEPP um 600 Milliarden auf 1,35 Billionen Euro fast verdoppelt. Zudem verlängerten die Währungshüter die Mindestlaufzeit des Kaufprogramms um ein halbes Jahr bis Ende Juni 2021. Behält die Notenbank ihr gegenwärtiges Tempo beim Kauf vom Anleihen bei, wären die Mittel nach Berechnungen von Analysten im Frühjahr 2021 ausgeschöpft. Die Notenbank kauft im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) verschiedene Arten von Wertpapieren, hauptsächlich Staatsanleihen der Euroländer.

Gefragt nach der Möglichkeit, bestimmte Unternehmensanleihen mit geringerer Kreditbewertung zu kaufen, sagte Panetta: «Wir haben das im EZB-Rat nicht erörtert, aber wir werden es gegebenenfalls prüfen.» Bereits jetzt akzeptiert die EZB als Sicherheit Wertpapiere mit eigentlich ungenügender Bonität, die aber allein aufgrund der Corona-Krise die Anforderungen nicht erfüllen. Allerdings kauft die EZB derartige Anleihen - im Gegensatz zur US-Notenbank Fed - nicht.

DIW: Deutschland steht vergleichsweise gut da

BERLIN: Drei Monate nach Beginn des sogenannten Corona-Lockdown in Deutschland ziehen Ökonomen eine gemischte Bilanz. «Vergleichen wir die Situation in Deutschland mit anderen Ländern, zum Beispiel den USA, steht der deutsche Arbeitsmarkt sehr gut da», sagte Johannes Seebauer, Wissenschaftler vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), am Dienstag. Staatliche Maßnahmen wie die Kurzarbeit führten dazu, dass sich Angestellte relativ wenige Sorgen um die eigene finanzielle Situation machten, wie aus der Langzeitstudie Sozio-oekonomisches Panel hervorgehe. Sehr viel schwieriger sei aber die Lage der Selbstständigen.

Die Studie ergab auch, dass sich Menschen in Deutschland in diesem Frühjahr einsamer fühlten und mit ihrem Familienleben weniger zufrieden waren als in den Vorjahren. Die allgemeine Lebenszufriedenheit sei aber unverändert, der Schlaf sogar besser als vor dem Lockdown. Mitte März hatten Bund und Länder das öffentliche Leben mit Reise- und Kontaktbeschränkungen heruntergefahren, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu bremsen.

Ankunft aus der DDR? Falsche Liste britischer Behörde sorgt für Spott

LONDON: Eine versehentlich falsch eingefügte Liste bei einem Online-Fragebogen für Einreisende nach Großbritannien hat in sozialen Medien für großen Spott gesorgt. Als Option für den Ausgangspunkt war dort «German Democratic Republic» (Deutsche Demokratische Republik) auswählbar. Eine Korrespondentin der «Süddeutschen Zeitung» hatte einen Screenshot des Drop-Down-Menüs am Montag per Twitter geteilt - und große Resonanz erhalten. Ein Twitter-Nutzer spekulierte, die Option sei womöglich für Zeitreisende eingerichtet worden.

Das britische Innenministerium gestand den Lapsus auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur ein. Es habe sich um eine Liste für Geburtsländer gehandelt, die an der Stelle einfügt worden sei. Am Dienstag war die Auswahl aktualisiert.

Einreisende nach Großbritannien müssen seit vergangener Woche an der Grenze ihre Adress- und Kontaktdaten hinterlassen und zwei Wochen lang in Quarantäne gehen. Wer sich nicht an die 14-tägige Pflicht zur Selbstisolation hält, muss mit einem hohen Bußgeld rechnen. Damit soll verhindert werden, dass es durch eingeschleppte Infektionen zu einer neuen Welle der Coronavirus-Epidemie in Großbritannien kommt. Die Maßnahme ist aber höchst umstritten, nicht zuletzt weil das Vereinigte Königreich weit höhere Infektionsraten als viele andere europäische Länder hat.

IWH-Prognose: Deutsche Corona-Rezession im 2. Quartal am Tiefpunkt

HALLE: Die deutsche Wirtschaft kommt nach Einschätzung des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) relativ glimpflich durch die schwere Corona-Rezession. «Die deutsche Wirtschaft wurde von der Pandemie schwer getroffen. Allerdings ist der Einbruch nicht so tief wie in den großen Nachbarländern im Euroraum, wo die Zahl der Erkrankungen und Sterbefälle relativ zur Bevölkerung höher liegt», schreiben die Wirtschaftsforscher in einem am Dienstag veröffentlichten Konjunkturbericht. «Die Rezession dürfte im zweiten Quartal an ihrem Tiefpunkt sein, denn die Epidemie ist im Mai und Juni zurückgegangen, und die Restriktionen wurden gelockert.»

Für das laufende Jahr geben sich die IWH-Ökonomen daher relativ optimistisch, indem sie unter dem Strich mit einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsproduktes von 5,1 Prozent rechnen, gefolgt von einem Aufschwung in der Größenordnung von 3,2 Prozent 2021. «In Ostdeutschland dürfte der Einbruch der Wirtschaft infolge der Corona-Pandemie mit 3,2 Prozent im Jahr 2020 schwächer ausfallen als in Gesamtdeutschland.» Allerdings steht die Prognose unter dem Vorbehalt, dass es keinen starken Wiederanstieg der Corona-Erkrankungen in der nördlichen Hemisphäre im Herbst gibt.

Die Volkswirte der Deutschen Bundesbank gehen von einem deutlich heftigeren Einbruch aus. Sie halten in ihrer aktuellen Prognose einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 7,1 Prozent im Jahr 2020 für wahrscheinlich, andere Prognosen sind noch düsterer. Zum Vergleich: 2009 war die größte europäische Volkswirtschaft infolge der globalen Finanzkrise um 5,7 Prozent eingebrochen. 2010 und 2011 konnte das BIP dann aber wieder um 4,2 und 3,9 Prozent zulegen.

Rund jeder dritte Antikörper-Test in New Yorker Bronx positiv

New York (dpa) - In Teilen der Millionenmetropole New York war womöglich jeder dritte Mensch bereits mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Zahlen einer Antikörper-Studie hervor, die der Gouverneur des Bundesstaats, Andrew Cuomo, am Dienstag erläutert hat. Im besonders stark von der Pandemie betroffenen und eher ärmeren Stadtteil Bronx seien demnach bei 32,6 Prozent aller Getesteten Antikörper gefunden worden. In Brooklyn und Queens war dies noch bei gut jedem fünften Test der Fall, im reicheren Manhattan war mit 16,5 Prozent jeder sechste Test positiv.

Insgesamt wurden in der Stadt New York bei 21,6 Prozent der Überprüften die Antikörper gefunden, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus entstehen. Im gesamten Bundesstaat New York wurden zwischen 1. Mai und 13. Juni rund 12.000 Menschen zufällig ausgesucht und getestet. Bei 13,4 Prozent fiel der Test positiv aus.

Viele Forscher gehen davon aus, dass diejenigen, die den Erreger Sars-CoV-2 bereits hatten, zumindest für eine gewisse Zeit immun gegen die Erkrankung Covid-19 sind. Die aktuellen Antikörperstudien befinden sich aber in einem frühen Entwicklungsstadium, und es ist unklar, wie genau sie sind.

Tschechische Post verewigt Mundschutzmaske auf Briefmarken

PRAG: Die tschechische Post verewigt die Mundschutzmaske als Zeichen des Kampfes gegen das Coronavirus auf zwei Briefmarken. Die Neuausgabe erscheint am 24. Juni und kostet 19 Kronen, umgerechnet 71 Eurocent. Das ist das Inlandsporto für einen Standardbrief. Es gibt zwei Varianten mit der Aufschrift «Wir danken», die jeweils Rettungsdienst und Feuerwehr sowie weiteren Einsatzkräften gewidmet sind. Autor der Entwürfe ist der Grafikdesigner Filip Heyduk.

Tschechien hatte als eines der ersten Länder am 18. März eine allgemeine Mundschutzpflicht außerhalb der eigenen vier Wände eingeführt. Derzeit müssen die Masken noch in Geschäften sowie in Bus und Bahn getragen werden. Sie seien zu einem «Symbol unserer Zeit geworden», erläuterte die Post. «Sie sind ein Phänomen, das die aktuelle Situation besser illustriert als irgendetwas anderes.»

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Tschechien hat zuletzt die Zehntausender-Marke überschritten und lag am Dienstag bei 10.066. Davon wurden 2436 Fälle als aktiv geführt. 330 Todesfälle wurden mit der Erkrankung in Verbindung gebracht.

Litauen plant Kauf einer Corona-Warn-App

VILNIUS: Litauen will im Kampf gegen das Coronavirus ebenfalls auf eine Warn-App für die Bevölkerung setzen. «Wir möchten auch eine solche App, es wird eine Beschaffung stattfinden», sagte Gesundheitsminister Aurelijus Veryga am Dienstag im litauischen Radio. Demnach könnte die Anwendung, die einen längeren Kontakt mit einer infizierten Person aufzeichnet, im August verfügbar sein. Wie in Deutschland und im benachbarten Lettland würde die App auf freiwilliger Basis eingeführt werden, sagte Veryga.

Litauen mit seinen knapp drei Million Einwohnern verzeichnete bislang 1776 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus und 76 Todesfälle.

Experten: Wenig Corona-Tests in Afrika - Bewährtes System kann helfen

ADDIS ABEBA: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie testen afrikanische Länder noch immer viel zu wenig - ein existierendes und bewährtes System könnte Experten zufolge eine Lösung bieten. «Wir testen noch immer nicht genug», sagte Ahmed Ouma, stellvertretender Leiter der afrikanischen Gesundheitsorganisation Africa CDC, der Deutschen Presse-Agentur. Afrika hat rund 3 Millionen Corona-Tests durchgeführt, es müssten aber laut Ouma etwa 12 oder 13 Millionen sein. Bisher war es für afrikanische Länder schwierig, auf dem globalen Markt Testkits zu kaufen und die Kapazitäten der Labore auszubauen, damit mehr getestet werden kann.

Nun hätten einige Staaten ein existierendes System für Tests umfunktioniert, sagte Richard Mihigo, ein Leiter des Corona-Teams bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Afrika. Die GeneXpert-Plattform wird benutzt, um etwa auf Tuberkulose zu testen. Mit dem automatisierten System führten einige Länder nun auch 3000 bis 5000 Corona-Tests am Tag durch, sagte Mihigo. «Das verändert alles.» Darunter seien etwa Äthiopien, Südafrika, Ghana und Ruanda.

Das Coronavirus Sars-CoV-2 hat sich bislang offenbar relativ langsam in Afrika verbreitet, mit rund 244.000 erfassten Fällen ist die Gesamtzahl noch gering im Vergleich zu anderen Regionen. Allerdings ist die Sorge nach wie vor groß, dass die schwachen Gesundheitssysteme auf dem Kontinent schnell überfordert werden. Zudem sind die sozio-ökonomischen Folgen der Pandemie in vielen Ländern schon jetzt verheerend.

Frankfurter Flughafen verzeichnet weiter geringe Passagierzahlen

FRANKFURT/MAIN: Am Frankfurter Flughafen sind die Passagierzahlen und Flugbewegungen in der vergangenen Woche trotz der ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen auf sehr niedrigem Niveau geblieben. Auch der Frachtverkehr verzeichnete auf Jahressicht erneut einen zweistelligen Rückgang. Die Zahl der an Deutschlands größtem Flughafen abgefertigten Passagiere sei in der Woche vom 8. bis 14. Juni im Vergleich zum Vorjahr um 92,8 Prozent auf 109.376 gefallen, teilte Fraport am Dienstag in Frankfurt mit. Damit fiel der prozentuale Rückgang etwas höher aus als in der Vorwoche und auch die Passagierzahl ging im Wochenvergleich etwas zurück.

Das Aufkommen an Fracht und Luftpost sank in den sieben Tagen bis zum 14. Juni um 12,3 Prozent auf 34.043 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen ging um 81 Prozent auf 2043 Starts und Landungen zurück. Damit fielen diese beiden Werte in der vergangenen Woche in etwa so aus wie in der ersten Juni-Woche.

Viele Fluggesellschaften bieten seit Juni wieder mehr Flüge an, nachdem der Passagierverkehr wegen der weltweiten Reisebeschränkungen seit Ende März weitgehend zusammengebrochen war. Branchenvertreter erwarten, dass es noch mehrere Jahre braucht, bis der Passagierverkehr wieder das Niveau aus der Zeit vor der Coronavirus-Pandemie erreicht.

Euro deutlich über 1,13 US-Dollar - Notenbanken legen nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Dienstag klar über 1,13 US-Dollar behauptet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1342 Dollar und notierte damit etwas höher als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1253 (Freitag: 1,1304) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8887 (0,8846) Euro.

Bereits am Montagabend hatten neue geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) dem Euro Auftrieb verleihen und die Gemeinschaftswährung über 1,13 Dollar gehievt. Die Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Stimmung an den Finanzmärkten generell wieder aufgehellt, zumal am Dienstagmorgen Japans Notenbank nachlegte und ihre Corona-Hilfen für Unternehmen kräftig aufstockte. Als Antrieb hinzu kam, dass US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Corona-Krise Kreisen zufolge eine weitere Billion Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen will.

Japans Notenbank stockt Hilfen für Unternehmen auf

TOKIO: Japans Notenbank stockt in der Corona-Krise ihre Hilfen für die Unternehmen des Landes auf und hält an ihrem Kurs einer extrem lockeren Geldpolitik fest. Wie die Bank of Japan (BoJ) am Dienstag nach zweitägigen Beratungen mitteilte, sollen Finanzprogramme für Geschäftsbanken von 75 Billionen auf 100 Billionen Yen (827 Milliarden Euro) aufgestockt werden, damit sie in Not geratene Unternehmen mit Krediten versorgen können. Japans Wirtschaft sei wegen der Corona-Pandemie in einer «extrem ernsten Situation», so die Währungshüter. Das werde auch noch andauern.

Japan war im Zuge der Pandemie im ersten Quartal in eine Rezession gerutscht. Für das laufende Quartal rechnen Ökonomen mit einem noch stärkeren Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die Regierung stemmt sich mit milliardenschweren Konjunkturpaketen gegen die Folgen der Krise.

Protestteilnehmer in Kopenhagen positiv auf Coronavirus getestet

KOPENHAGEN: Ein Teilnehmer einer großen Demonstration gegen Rassismus in Kopenhagen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Dienstagabend in Kopenhagen bekannt. Selbst Demonstrationsteilnehmer, die keine Symptome hätten, sollten sich nun sicherheitshalber auf Corona testen lassen, sagte die Direktorin der dänischen Verwaltung für Patientensicherheit, Anette Lykke Petri. An der Demonstration des dänischen Ablegers der Bewegung Black Lives Matter hatten sich am vergangenen Sonntag mehr als 15 000 Menschen beteiligt.

Dänemark hat die Coronavirus-Pandemie mit strikten und früh ergriffenen Maßnahmen in den Griff bekommen. Wegen der Fortschritte wurden im Land mehrere der Corona-Maßnahmen wieder gelockert. Eine Auswirkung auf diesen Lockerungskurs habe der aufgetretene Fall nicht, sagte Heunicke. Details zu der Person nannte er nicht.

In Dänemark liegt die Grenze für öffentliche Versammlungen derzeit bei maximal 50 Teilnehmern. Versammlungen mit einem politischen Hintergrund sind davon aber ausgenommen, weshalb Demonstrationen erlaubt sind. Man sollte sich dabei aber an die festgelegten Richtlinien halten.

Nach Ausbruch auf Großmarkt: China meldet 40 weitere Infektionen

PEKING: Infolge des Coronavirus-Ausbruchs auf einem Pekinger Großmarkt ist die Zahl der Infizierten in der chinesischen Hauptstadt weiter gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte, wurden in der Stadt 27 neue Infektionen nachgewiesen. Vier Infizierte meldete Pekings Nachbarprovinz Hebei, eine weitere lokale Erkrankung gab es offiziellen Angaben zufolge in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Zudem wurden landesweit acht «importierte Fälle» gemeldet, die bei Reisenden aus dem Ausland erkannt wurden.

Nachdem China über viele Wochen kaum noch neue Erkrankungen gemeldet hatte, war es vergangene Woche auf dem Großmarkt Xinfadi in der chinesischen Hauptstadt zu einem neuen Ausbruch gekommen, was Ängste vor einer neuen Virus-Welle schürte. Allein seit Sonntag meldete Peking knapp 100 Infektionen.

Wie der chinesische Staatssender CCTV berichtete, verhängten bis Dienstag 29 Nachbarschaften in der Stadt strenge Ausgangskontrollen. Verschärft wurden auch die Kontrollen für Reisende, die die Stadt verlassen wollen. Die Behörden forderten Schulen auf, Heimunterricht zu ermöglichen.