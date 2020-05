Corona-Überblick: Kurzmeldungen am Samstag

Tschechien verlängert weitgehenden Einreisestopp für Ausländer

PRAG: In Tschechien läuft der wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte Ausnahmezustand in der Nacht von Sonntag zu Montag aus. Doch der Einreisestopp für Touristen aus Deutschland und anderen Ländern bleibe auf anderer Grundlage bestehen, stellte ein Sprecher des Innenministeriums in Prag auf dpa-Anfrage klar. Das tschechische Gesundheitsministerium veröffentlichte am Samstag eine diesbezügliche Verordnung zum «Schutz vor einer Einschleppung von Covid-19». Sie gilt ab dem 18. Mai vorerst unbefristet.

Ausnahmen gibt es wie bisher für Ausländer, die über einen dauerhaften Wohnsitz in Tschechien verfügen. Sie müssen bei der Wiedereinreise indes einen negativen Coronavirus-Test vorweisen oder sich einer 14-tägigen Heimquarantäne unterziehen. Sonderregelungen bestehen auch für grenzüberschreitende Berufspendler, Lkw-Fahrer, Diplomaten, Geschäftsreisende und Studierende. In den meisten Fällen muss das für den Aufenthaltsort zuständige Gesundheitsamt vorab informiert werden.

Die Kontrollen an den tschechischen Grenzen zu Deutschland und Österreich waren bereits zuvor bis zum 13. Juni verlängert worden. Nach den letzten Lockerungen für das öffentliche Leben war die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Tschechien wieder leicht angestiegen, blieb aber unter der Marke von hundert. Bis Samstag waren 8406 bestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. 295 Todesfälle wurden mit der neuartigen Erkrankung in Verbindung gebracht.

Iran: Autokorsos statt Großdemonstrationen am Al-Kuds-Tag

TEHERAN: Der Iran will wegen der Corona-Krise die jährliche Demonstration gegen Israel mit Autokorsos in der Hauptstadt Teheran ausrichten. Anlass ist der sogenannte Al-Kuds-Tag, der an die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967 erinnert. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Die Routen für die Autokorsos am kommenden Freitag in Teheran würden demnächst von den Revolutionsgarden bekanntgegeben, sagte Präsident Hassan Ruhani am Samstag im Staatsfernsehen. Wegen der Corona-Krise waren zuvor die sonst üblichen landesweiten Anti-Israel-Demonstrationen abgesagt worden.

Auch in den Provinzen wird es Ruhani zufolge in diesem Jahr keine Demonstrationen geben. In 218 Kleinstädten, die als «weiße Zonen» Corona-frei eingestuft worden sind, dürfen die Zeremonien lediglich während der Freitagsgebete stattfinden.

Die 1979 vom damaligen iranischen Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini eingeführten und staatlich organisierten Kundgebungen am Al-Kuds-Tag finden im Iran am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan statt. In diesem Jahr ist das der 22. Mai. Der Iran erkennt Israel nicht an und betrachtet dessen Regierung als Wurzel aller Probleme in der Region. Israel sieht den Erzfeind Iran unter anderem wegen dessen Atomprogramm als größte existenzielle Bedrohung.

24 Wanderarbeiter bei Unfall in Indien gestorben

NEU DELHI: Bei einem Verkehrsunfall in Indien sind 24 Wanderarbeiter getötet und mindestens 15 verletzt worden. Das teilte die zuständige Polizei am Samstag im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh mit. Der Unfall habe sich in den frühen Morgenstunden im Distrikt Auriya ereignet, als ein Lastwagen mit Wanderarbeitern aus Delhi mit einem Traktor kollidierte, auf dem sich weitere Arbeiter und Baumaterialien befanden. Beide Fahrzeuge überschlugen sich laut Polizei. Die Arbeiter seien auf dem Heimweg in die östlichen Bundesstaaten Bihar, Jharkhand und Westbengalen gewesen.

Wegen der coronabedingten Ausgangssperre in Indien haben Hunderttausende Arbeiter, die als Tagelöhner in Großstädten lebten, ihr Einkommen verloren und sich auf den Weg nach Hause gemacht. Viele, die sich zu Fuß auf den oft Hunderte Kilometer weiten Weg machten, werden unterwegs von Vorbeifahrenden mitgenommen. Auch einige spezielle Busse und Züge fahren gestrandete Arbeiter heim. Zuletzt mehrten sich Berichte über Unfälle, in die Arbeiter auf ihrem Heimweg verwickelt waren.

Wissenschaftler: «Demonstrierende nicht pauschal ausgrenzen»

BERLIN: Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen warnt davor, die Protestierenden in der Corona-Krise pauschal auszugrenzen, sie als «Spinner», «Paranoiker» und «Hysteriker» abzutun. Dies trage nur zur Verhärtung der Fronten bei, sagte Pörksen der Deutschen Presse-Agentur. Selbstverständlich gebe es Antisemiten und Rechtsradikale, von denen man sich klar abgrenzen müsse. Hier dürfe es keine falsche Toleranz geben.

Aber die Vielschichtigkeit der Proteste enthalte eigentlich einen «Aufruf zum differenzierten Diskurs». Man müsse die Extremisten scharf kritisieren, dürfe die Zweifelnden, Suchenden und Andersdenkenden jedoch nicht diffamieren.

Pörksen verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff der «respektvollen Konfrontation». Damit meine er: «Sich nicht opportunistisch wegducken, klare Kante zeigen, sagen, was zu sagen ist. Aber eben auch nicht in die Abwertungsspirale einsteigen.» Sonst bestünde die Gefahr, dass letztlich die Lauten und Pöbelnden - aggressive Minderheiten - die gesellschaftliche Kommunikation dominierten.