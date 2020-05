Corona-Überblick: Kurzmeldungen am Freitag

Dramatische Zunahme: 15.305 Corona-Fälle in Brasilien in 24 Stunden

BRASÍLIA: Die Zahl der Coronafälle steigt in Brasilien dramatisch an. 15.305 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden meldete das Gesundheitsministeriums in Brasília am Freitagabend (Ortszeit). Das ist ein weiterer Negativrekord in dem südamerikanischen Land für einen 24-stündigen Zeitraum. Nach den Daten vom Mittwochabend waren 11.385 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden registriert worden. Zwischen Montag und Dienstag waren erstmals mehr als 800 Todesopfer in dem Zeitraum erfasst worden.

Insgesamt sind in Brasilien nach offiziellen Angaben bislang 14.817 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 218.223 Infizierte wurden inzwischen registriert. Nach den Daten der in den USA beheimateten Johns-Hopkins-Universität liegt das mit mehr als 200 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas damit weiter sowohl bei der Zahl der Todesopfer als auch der Zahl der Infizierten nun auf Platz sechs der am schwersten betroffenen Länder.

Immer mehr Krankenhäuser haben keine freien Intensivbetten mehr, provisorische Kliniken öffnen. Auf Friedhöfen werden die Leichen in Massengräbern beerdigt. Der rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro, der durch ein Verfahren wegen politischer Einflussnahme auf die Bundespolizei geschwächt ist, drängt dennoch auf eine rasche Rückkehr zur Normalität. Inmitten der sich verschärfenden Corona-Krise räumte Gesundheitsminister Nelson Teich nach nur einem Monat im Amt am Freitag vor allem wegen Unstimmigkeiten über den Einsatz von Cloroquin in der Covid-19-Behandlung seinen Posten.

US-Warenhauskette J.C. Penney meldet in Corona-Krise Insolvenz an

WASHINGTON: Die traditionsreiche US-Warenhauskette J.C. Penney hat in der Corona-Krise Insolvenz angemeldet. Damit solle die Umsetzung eines Plans ermöglicht werden, der eine Schuldenreduzierung und finanzielle Flexibilität in der Krise ermögliche, hieß es am Freitagabend (Ortszeit) in einer Mitteilung des Unternehmens an Investoren. Während des Insolvenzprozesses bleibe J.C. Penney eine der größten Einzelhändlerketten in den USA mit Hunderten Geschäften, die schrittweise wiedereröffnet würden. Die «New York Times» berichtete, J.C. Penney sei der bislang größte Einzelhändler, der in der Pandemie in den USA Gläubigerschutz angemeldet habe.

Das Unternehmen teilte mit, es verfügt über rund 500 Millionen Dollar (462 Mio. Euro) an Barbeständen. Man gehe davon aus, dass Finanzierungszusagen und laufende Umsätze ausreichten, um den Betrieb aufrecht zu erhalten und Umstrukturierungen zu ermöglichen. Die Zahl der Läden werde im Insolvenzprozess reduziert werden. Einzelheiten würden in den kommenden Wochen mitgeteilt. Geschäftsführerin Jill Soltau teilte mit, die Pandemie habe dazu geführt, dass das Unternehmen «schwierige Entscheidungen» treffen müsse.

Der Vorstand von J.C. Penney hatte der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erst am Sonntag mitgeteilt, dass Soltau einen Bonus von 4,5 Millionen Dollar erhalte. Mehrere andere Führungskräfte des Unternehmens sollten demnach Boni in Höhe von einer Million Dollar bekommen.

US-Repräsentantenhaus erlaubt wegen Corona Abstimmungen aus Ferne

WASHINGTON: Das US-Repräsentantenhaus erlaubt Abgeordneten angesichts der Corona-Pandemie Abstimmungen aus der Ferne. Die Kongresskammer verabschiedete am Freitag (Ortszeit) mit der Mehrheit der Demokraten eine Initiative, die es vorübergehend erlauben soll, dass abwesende Abgeordnete Kollegen autorisieren können, in ihrem Namen Stimmen abzugeben. Ein anwesender Abgeordneter könnte demnach für bis zu zehn andere Parlamentarier mitstimmen. Eine gewisse, reduzierte Zahl von Abgeordneten müsste bei einem Votum also in jedem Fall präsent sein. Die Regelung soll auch Ausschusssitzungen per Videoschalten erleichtern. Ziel ist, das zuletzt wegen der Corona-Krise erlahmte Parlamentsgeschehen am Laufen zu halten.

Republikanische Abgeordnete kritisierten den Beschluss und argumentierten etwa, von anderen Amerikanern etwa im Gesundheitssektor werde auch erwartet, dass sie zur Arbeit erschienen. Außerdem sei der Schritt verfassungsrechtlich fragwürdig.

Wissenschaftsmagazin «The Lancet» kritisiert Trumps Krisenmanagement

WASHINGTON: Das renommierte britische Wissenschaftsmagazin «The Lancet» hat das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Krise kritisiert und indirekt zu dessen Abwahl aufgerufen. Trumps Regierung sei «besessen von Allheilmitteln - Impfstoffen, neuen Medikamenten oder einer Hoffnung, dass das Virus einfach verschwinden wird», hieß es in einem Kommentar (Samstag). Im Kampf gegen das Virus habe die Trump-Regierung die Gesundheitsbehörde CDC an den Rand gedrängt. «Amerikaner müssen im Januar 2021 einen Präsidenten ins Weiße Haus schicken, der versteht, dass öffentliche Gesundheit nicht von Parteipolitik gesteuert werden sollte.»

In dem Meinungsbeitrag des Magazins hieß es weiter, die Pandemie verschlimmere sich in den USA. Zwar habe CDC Fehler in der Krise begangen - etwa durch fehlerhafte Coronavirus-Tests. Auch hätten die USA weiterhin bei Weitem noch nicht die notwendige Test-Infrastruktur aufgebaut, die zur Bekämpfung der Pandemie notwendig sei. Das könne aber kein Grund sein, die Gesundheitsbehörde weiter zu untergraben, die einst der internationale Maßstab gewesen sei. Kritik übte das Magazin auch an Trumps Ankündigung, mitten in der Pandemie die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO auszusetzen.

Trump hatte am Freitag (Ortszeit) im Weißen Haus die «Operation Warp-Geschwindigkeit» präsentiert, mit der bis Jahresende ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden werden soll. Der Präsident hatte zugleich gesagt, auch ohne einen Impfstoff werde das Virus «irgendwann verschwinden». Der Name geht auf den fiktiven «Warp-Antrieb» in der Serie «Raumschiff Enterprise» zurück, das damit im Fernsehen schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen kann.

Grenze zu Luxemburg wieder geöffnet

ECHTERNACHERBRÜCK/SAARBRÜCKEN: Die Zeit der Grenzkontrollen bei der Einreise aus Luxemburg ist vorbei: Seit Mitternacht ist die Grenze zu Luxemburg wieder geöffnet. Zuvor waren die Absperrungen an den Grenzübergängen weggeräumt worden - wie zum Beispiel auf der Brücke zwischen dem deutschen Echternacherbrück und dem luxemburgischen Echternach. Nach Angaben der Bundespolizei in Trier waren in Rheinland-Pfalz insgesamt gut ein Dutzend Übergänge an der deutsch-luxemburgischen Grenze gesperrt gewesen - der Verkehr war über überwachte Übergänge gelenkt worden.

Das Bundesinnenministerium hatte am Mittwoch das Ende der deutschen Kontrollen zu Luxemburg angekündigt. Sie waren vor zwei Monaten im Zuge der Corona-Pandemie eingeführt worden, um eine Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. Einreisen durfte nur, wer einen triftigen Grund nachweisen konnte.

Die Grenzkontrollen zu Frankreich dagegen sollen bis zum 15. Juni fortgesetzt werden - aber in gelockerter Form: Es dürfen künftig wieder alle Übergänge genutzt werden. Statt systematischer Kontrollen werde es dort nur noch «Stichprobenkontrollen» geben. Nach Angaben der Bundespolizei im Saarland wurden bereits am Freitag die Absperr-Barken an rund 35 Übergängen abgebaut.

Italien will Grenzen ab 3. Juni wieder öffnen

ROM: Italien plant in der Corona-Pandemie Medienberichten zufolge, die Grenzen ab 3. Juni wieder zu öffnen. Dann könnten Menschen aus der EU und dem Schengen-Raum wieder einreisen - auch ohne danach zwei Wochen in Quarantäne zu gehen, berichteten italienische Medien am Freitagabend unter Berufung auf Regierungskreise. Bisher ist eine Einreise nur in Ausnahmefällen möglich, darunter zum Beispiel für Italiener im Ausland, die in ihre Heimat zurück wollen oder Ausländer, die ihren Wohnsitz in Italien haben.

Italien ist zwar von der Covid-19-Lungenkrankheit so stark wie wenig andere Länder in der EU betroffen, bisher starben fast 32.000 Menschen. Insgesamt haben sich nach Angaben des Zivilschutzes mehr als 223.000 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Infektionszahlen gehen aber seit längerer Zeit zurück.

Eine Grenzöffnung zur Sommersaison wäre vor allem für die Tourismusbranche wichtig, die einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Italiens ist.

Wiedereröffnung von Amazons Logistikzentren in Frankreich in Sicht

PARIS: Nach einem Gerichtsstreit über Coronavirus-Schutzmaßnahmen ist eine Wiedereröffnung französischer Logistikzentren des Online-Versandhändlers Amazon in Sicht. Es werde daran gearbeitet, dass in den Logistikzentren ab dem 19. Mai schrittweise die Arbeit wieder aufgenommen werde, teilte Amazon am Freitagabend mit. Dies erfolge in Absprache mit Gewerkschaften und Betriebsräten. Das sei ein «positiver Schritt», teilte Amazon mit.

Hintergrund der Schließung ist ein Rechtsstreit des Online-Händlers über Schutzmaßnahmen für die Angestellten. Amazon hatte Mitte April nach einer Entscheidung eines Gerichts im Pariser Vorort Nanterre seine Logistikzentren vorerst geschlossen. In dem Urteil wurde erklärt, das Unternehmen habe die Schutzmaßnahmen nicht ausreichend erfüllt. Amazon darf seither nur Bestellungen von bestimmten Artikeln entgegennehmen. Ein Berufungsgericht bestätigte die Entscheidung.

Amazon rechtfertigt die Schließung der Logistikzentren damit, dass selbst wenn versehentlich nur eine niedrige Zahl der nicht erlaubten Artikel versandt würde, dem Konzern eine Milliardenstrafe drohe. Amazon habe nun fünf Wochen lang wiederholt Klarstellungen und Informationen zu den Sicherheitsmaßnahmen gegeben, teilte der Konzern mit. Die Gerichtsentscheidung war von der Gewerkschaftsgruppe Union Syndicale Solidaires erwirkt worden.

Corona-Rückholaktion in der EU so gut wie abgeschlossen

BRÜSSEL: Die größte Rückholaktion in der Geschichte der Europäischen Union ist nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel fast abgeschlossen.

In den vergangenen zwei Monaten sei mehr als 580.000 wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandeten EU-Bürgern eine sichere Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht worden, teilte er am Freitagabend mit. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, damit warteten nur noch rund 10.000 Menschen auf eine Rückkehrmöglichkeit. Nach Deutschland wurden nach Angaben der Bundesregierung rund 240.000 Menschen geflogen. Am deutschen Teil der Rückholaktion waren mehr als 2000 Mitarbeiter des Auswärtigen Amts beteiligt.

Deutschland und Niederlande suchen nach Mitteln gegen Corona

NIMWEGEN: Bei der Suche nach Therapien zur Bekämpfung des Coronavirus wollen Deutschland und die Niederlande weiter eng zusammenarbeiten. Das bekräftigten die Gesundheitsminister beider Länder am Freitag bei einem Treffen in Nimwegen, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete.

«Bis es einen Impfstoff gibt, ist die gemeinsame Suche nach innovativen Behandlungsmethoden eine Notwendigkeit», zitierte ANP Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). In den Niederlanden gebe es eindrucksvolle Beispiele für entsprechende Forschungen, sagte Spahn nach Gesprächen mit Wissenschaftlern des Medizinischen Zentrums der Radboud-Universität (Radboudumc).

Forscher beider Ländern untersuchen derzeit, ob ein seit langem existierender Impfstoff gegen Tuberkulose das menschliche Immunsystem gezielt für die Bewältigung des Virus Sars-CoV-2 stärken kann. Damit könnten - so die Hoffnung - auch Corona-Symptome abgemildert und der Verlauf der Erkrankung abgeschwächt werden, wie der Nimweger Wissenschaftler Mihai Netea erläuterte. Spahns Amtskollege Hugo de Jonge bedankte sich bei der Gelegenheit für die Behandlung niederländischer Corona-Patienten auf Intensivstationen deutscher Kliniken.

Strenge Einreiseregeln vor allem für Familien gelockert

POTSDAM : Die Bundespolizei lockert die strengen Regeln an den deutschen Landgrenzen für Paare und Familien. Ab Samstag dürfen Reisende ohne deutsche Staatsangehörigkeit neben Ehe- und eingetragenen Partnern auch Lebensgefährten und Verwandte besuchen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Wichtige familiäre Anlässe wie Hochzeiten, Begräbnisse oder religiöse Feiern gelten nun als triftige Gründe, um nach Deutschland einreisen zu können. Erlaubt wird auch die Einreise für ein Studium oder eine Berufsausbildung, ebenso wenn jemand nach seiner Eigentums- oder Mietwohnung schauen will.

Die Lockerungen beziehen sich laut Bundespolizei nur auf die Landbinnengrenzen. Für die Luftgrenzen zu Italien und Spanien blieben die Regeln unverändert. Auch Einreisen aus touristischen Gründen oder zum Einkaufen sind demnach weiter nicht gestattet. Die Bundespolizei kündigte an, an den Grenzen zu Frankreich, zur Schweiz, Österreich, Italien sowie zu Spanien weiterhin temporäre Grenzkontrollen durchzuführen. Ab Samstag könne die Grenze an jedem Übergang und nicht mehr nur an dafür zugelassenen überschritten werden.

Seit Wochen darf nur nach Deutschland einreisen, wer einen wichtigen Grund vorweisen kann. Das sind beispielsweise Lastwagenfahrer, Angehörige medizinischer Berufe oder Berufspendler aus der Grenzregion. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die Kontrollen Mitte März angeordnet, um die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 in Deutschland zu verlangsamen.

New York und Nachbarn wollen Strände für Feiertagswochenende öffnen

NEW YORK: New York und seine US-Nachbarstaaten wollen über das anstehende Memorial-Wochenende die Öffnung ihrer Strände wagen. Neben dem Bundesstaat New York werden auch Connecticut, New Jersey und Delaware den geregelten Zugang zum Meer in der Corona-Krise erlauben, sagte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Freitag. Über kontrollierte Eingänge sollen nur so viele Menschen zugelassen werden, dass die Hälfte der Kapazität ausgeschöpft ist, um ausreichenden Abstand zu gewährleisten. Picknick- oder Sportplätze am Meer dürfen nicht benutzt werden. Memorial Day ist am Montag, den 25. Mai.

Der besonders schwer von der Pandemie getroffene Bundesstaat New York hatte am Freitag mit der langsamen Öffnung einiger seiner ländlichen Regionen begonnen. Nördlich der Millionenmetropole New York City dürfen in weniger betroffenen Gebieten wieder einige Läden mit dem Straßenverkauf beginnen, auch Bauarbeiten dürfen wieder aufgenommen werden.

Bregenzer Festspiele 2020 wegen Corona-Beschränkungen abgesagt

BREGENZ: Die Bregenzer Festspiele fallen in diesem Jahr wegen der Corona-Krise aus. Der Plan der österreichischen Bundesregierung, ab 1. August Veranstaltungen im Kulturbereich für bis zu 1000 Besucher zuzulassen, biete keine Perspektive, erklärten die Festspiele am Freitag. Auf der 7000 Menschen fassenden Seebühne seien Festspiele mit nur 1000 Besuchern «wirtschaftlich nicht machbar», so der kaufmännische Direktor Michael Diem. Festspielpräsident Hans-Peter Metzler sprach von einem einmaligen, außerordentlichen «und für uns traurigen Moment».

Eigentlich sollten die Bregenzer Festspiele vom 22. Juli bis zum 23. August stattfinden. Es ist die erste Absage seit der Gründung der Festspiele 1946. 2021 sollen dann wie bereits für dieses Jahr geplant sowohl «Rigoletto» auf dem See als auch «Nero» im Festspielhaus aufgeführt werden.

Europol: Coronakrise verändert Dynamik des Menschenschmuggels

DEN HAAG: Menschenschmuggler suchen nach Erkenntnissen von Europol angesichts der coronabedingten Grenzschließungen nach Alternativen, um Flüchtlinge in EU-Staaten zu bringen. «Verstärkt werden kleine Boote eingesetzt, um Flussgrenzen zu überqueren», berichtete die europäische Polizeibehörde am Freitag in Den Haag. «Zudem werden Migranten in Lastwagen und Güterzügen versteckt, die weiterhin Grenzen überqueren.»

Oft seien die Umstände solcher illegalen Transporte lebensgefährlich. Zudem könne sich infolge der Schließung von Bordellen und ähnlichen Einrichtungen die sexuelle Ausbeutung verschärfen. Wie in anderen Bereichen der Kriminalität verändere sich durch die Corona-Krise die Dynamik des Menschenschmuggels. «Wir müssen den großen Vorteil der geheimdienstlichen Zusammenarbeit nutzen, um gegen diese Arten des international organisierten Verbrechens gezielt vorzugehen; dabei spielt Europol eine Schlüsselrolle», erklärte Exekutivdirektorin Catherine De Bolle.

Präsidentenwahl in Polen: Warschaus Oberbürgermeister geht ins Rennen

WARSCHAU: Der Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski soll als neuer Kandidat Polens größtes Oppositionsbündnis Bürgerkoalition (KO) ins Rennen um die Präsidentschaft führen. Dies gab die Führung der KO am Freitag in Warschau bekannt. «Ich nehme die große Verantwortung auf mich, für ein demokratisches Polen zu kämpfen», sagte Trzaskowski nach seiner Nominierung. Zuvor hatte die Kandidatin Malgorzata Kidawa-Blonska nach einer erfolglos verlaufenen Wahlkampagne ihre Bewerbung zurückgezogen.

Ursprünglich sollten die Polen am 10. Mai über ein neues Staatsoberhaupt entscheiden. Nach wochenlangem Gezerre um den Termin in Zeiten der Corona-Epidemie wurde der Wahltag aber kurzfristig abgesagt. Voraussichtlich soll er nun am 28. Mai nachgeholt werden.

Der 48 Jahre alte Trzaskowski gilt als einer der profilierten Köpfe innerhalb des liberalkonservativen Lagers. Der promovierte Politologe wurde 2013 als Minister für Verwaltung und Digitalisierung vom damaligen Regierungschef Donald Tusk ins Kabinett geholt. Später war er stellvertretender Außenminister. Im Oktober 2018 gewann der Vater von zwei Kindern die Wahl zum Warschauer Oberbürgermeister im ersten Wahlgang. Um zum neuen Termin der Präsidentenwahl starten zu können, muss Trzaskowski nun 100.000 Unterschriften von Unterstützern sammeln und einreichen.

Corona-Quarantäne missachtet: Frau in Tschechien festgenommen

NOVY JICIN: Weil sie die Corona-Quarantäne-Regeln missachtet haben soll, ist eine Frau in Tschechien von der Polizei festgenommen worden. Trotz behördlicher Anweisungen sei die 32-Jährige mit dem Taxi gefahren, habe ein Einkaufszentrum besucht und sich ohne Mundschutz in der Öffentlichkeit bewegt, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Bei ihrem Zugriff hätten die Beamten Schutzausrüstung getragen. Die Frau sei nun in Untersuchungshaft.

Der Vorwurf laute auf Gefährdung der Menschen durch Verbreitung einer übertragbaren Krankheit. Dies kann in Tschechien mit bis zu acht Jahren Gefängnis bestraft werden. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand der Beschuldigten könne die Polizei aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Der Vorfall ereignete sich in der Umgebung von Novy Jicin (Neutitschein) im äußersten Osten des Landes.

In Tschechien gab es bis Freitag nach Angaben des Gesundheitsministeriums 8352 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. 293 Todesfälle wurden mit der Erkrankung in Verbindung gebracht.

Delta mustert alle Boeing-777-Flugzeuge aus

ATLANTA: Die Corona-Krise mit ihrem drastischen Einbruch des Luftverkehrs hinterlässt weiter dauerhafte Spuren in den Flotten der Fluggesellschaften. Jetzt kündigte die US-Airline Delta an, alle Langstrecken-Maschinen des Typs Boeing-777 auszumustern. Stattdessen werde man auf internationalen Routen auf die Airbus-Modelle A330 und A350 setzen, die sparsamer und günstiger zu betreiben seien, schrieb Delta-Chef Ed Bastian in einer E-Mail an die Mitarbeiter am Donnerstag. Die 18 Maschinen vom Typ 777 sollen zum Jahresende die Flotte verlassen.

Die Fluggesellschaften griffen in der Krise auf staatliche Hilfen zurück und gehen alle Sparmöglichkeiten durch. Dazu gehört auch der Abschied von weniger effizienten Flugzeugen. So kündigte die Lufthansa bereits im April an, sechs Maschinen des Riesen-Jets Airbus A380 sowie mehrere A340 und Boeing-747 auszumustern.

CO2-Gehalt der Atmosphäre steigt auch in Corona-Zeiten

BERLIN: Der CO2-Gehalt der Atmosphäre klettert weiter, auch wenn in der Corona-Krise Industrie und Verkehr stark zurückgefahren wurden. Der Wissenschaftsverband Deutsches Klima-Konsortium (DKK) verwies am Freitag auf neue Rekordwerte, die auch in Deutschland gemessen wurden. Im März sei die Konzentration von Kohlendioxid (CO2) an der Messstation des Umweltbundesamtes auf der Zugspitze im Monatsschnitt erstmals auf fast 418 ppm gestiegen, das sind Teilchen pro Million Teilchen Luft. Der neue Höchstwert von 417,838 ppm habe damit fast 3 ppm höher gelegen als 2019. Auch für den Monat April liegt die Konzentration mit 415,779 ppm höher als im Vorjahr.

Experten gehen davon aus, dass der weltweite CO2-Ausstoß durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas in diesem Jahr um acht Prozent sinken könnte, weil Wirtschaft und Verkehr stark zurückgefahren sind. Der bisherige Ausstoß dieses Jahres ist laut Klima-Konsortium aber immer noch so groß, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre auf die neuen Rekordwerte angestiegen sei. Der Klimaforscher und Vorsitzende des Deutschen Klima-Konsortiums, Mojib Latif, teilte mit: «Die kurze Pause aufgrund des Shutdowns reicht bei weitem nicht, um die Klimaentwicklung auf einen Pfad zu lenken, der dem Klimaziel von Paris entspricht.» Notwendig sei, die Emissionen in den kommenden Jahren konstant in dieser Größenordnung zu senken, ohne dabei die Wirtschaft lahmzulegen.

Das Klima-Konsortium verwies auch auf Daten der ältesten CO2-Messstation Mauna Loa auf Hawaii. Die US-amerikanische Wetterbehörde NOAA habe als Durchschnittswert für April 416,21 ppm gemeldet und damit einen Anstieg von 2,88 ppm im Vergleich zu 2019. Dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre weiter ansteige, liege an der sehr langen Verweildauer des Kohlendioxids in der Atmosphäre. Ozeane und die Landregionen nähmen derzeit etwas mehr als die Hälfte des von der Menschheit ausgestoßenen CO2 auf, der Rest verweile für ungefähr ein Jahrhundert in der Luft.

Tausende Schiiten in Pakistan begehen Prozession trotz Corona

ISLAMABAD: Tausende Schiiten sind in Pakistan trotz Warnungen der Regierung wegen steigender Corona-Infektionen für eine Prozession auf die Straße gegangen. In der südlichen Stadt Karatschi zogen Gläubige im Gedenken an den im siebten Jahrhundert verstorbenen Kalifen Ali durch die Straßen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Zahlreiche weitere Prozessionen waren für Freitag angekündigt worden und hatten für Streit mit den Behörden gesorgt. Nach einer religiösen Veranstaltung der Glaubensbewegung Tablighi Jamaat im März mit 100.000 islamischen Predigern wurden Tausende Infektionen auf das Treffen zurückgeführt, das trotz Warnung der Regierung stattgefunden hatte.

Die Mehrheit der Pakistaner sind Sunniten und gehören somit zur größeren der beiden großen Strömungen des Islams. Die Schiiten sind in dem südasiatischen Land eine religiöse Minderheit. Nach der schiitischen Überzeugung starb der vierte Kalif Ali im Jahr 661 im Fastenmonat Ramadan einen Märtyrertod. Er ist eine der zentralen Persönlichkeiten der Schia, Anhänger trauern jedes Jahr um seinen Tod. Anders als die Sunniten sehen sie Ali als den ersten rechtmäßigen Nachfolger des Propheten Mohammed.

Irischer Billigflieger Ryanair baut 250 Bürojobs ab

DUBLIN: Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair baut wegen der Einschränkungen im Luftverkehr durch die Coronavirus-Pandemie 250 Büro-Stellen an verschiedenen europäischen Standorten ab. Betroffen sind Dublin, London-Stansted, das polnische Wroclaw (Breslau) und Madrid, wie Ryanair am Freitag mitteilte.

Nachdem die Airline im März, April und Juni das Programm auf nur ein Prozent der ursprünglich geplanten Flüge zusammengestrichen hat, sollen im Juli wieder 40 Prozent stattfinden. Doch Ryanair geht davon aus, dass weit weniger Mitarbeiter benötigt werden als vor Beginn der Krise. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet die Airline damit, 55 Millionen Passagiere weniger zu befördern als anvisiert. Ryanair hatte mit 155 Millionen Passagieren bis März 2021 gerechnet.

Es sei eine «sehr schmerzhafte Zeit» für die Fluggesellschaft, sagte Ryanair-Personalchef Darrell Hughes. Im Lichte zukünftiger und andauernder Einschränkungen im Flugverkehr sei noch vor Ende des Monats mit weiteren Ankündigungen zu Stellenstreichungen und Gehaltskürzungen bei Crew-Mitgliedern zu rechnen. Bereits Anfang Mai hatte Ryanair angekündigt, bei Piloten und Kabinenpersonal 3000 Jobs abzubauen und Gehälter um 20 Prozent zu kürzen.

Güterumschlag im Hamburger Hafen geht deutlich zurück

HAMBURG: Der Hamburger Hafen hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich weniger Ladung umgeschlagen und muss mit weiteren Einbußen rechnen. Verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres verringerte sich der gesamte Güterumschlag um 7,9 Prozent auf 31,9 Millionen Tonnen, teilte die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Freitag in der Hansestadt mit. Der wichtige Containerumschlag ging um 6,6 Prozent auf 2,2 Millionen Standardcontainer (TEU) zurück.

Der Großteil des Rückgangs entfällt auf den Monat März, als die ersten Folgen der Corona-Krise den Hamburger Hafen erreichten. Von den 551 geplanten Schiffsanläufen in diesem Monat fielen 26 aus. Für die drei Monate des zweiten Quartals sind bislang 54 Ausfälle zu verzeichnen. Für das Gesamtjahr gibt es keine Prognose seitens der Hafenwirtschaft, aber einen Hinweis. Mit Bezug auf eine Hochrechnung, bei der ein Umschlagminus von 11,4 Prozent herauskam, sagte Jens Meier, der Chef der Hafenbehörde HPA: Wenn wir besser sind, ist das ein Erfolg.

Israel erlaubt Versammlungen von bis zu 50 Personen im Freien

TEL AVIV: Israel hat die Corona-Beschränkungen weiter gelockert. Die israelische Regierung stimmte am Freitag dafür, wieder Versammlungen von bis zu 50 Personen im Freien zu erlauben. In der kommenden Woche sollen die Schulen auch wieder weitgehend geöffnet werden. Zum Monatsende sollen dann Versammlungen von bis zu 100 Leuten erlaubt werden. Am 14. Juni könnten alle Versammlungsbeschränkungen aufgehoben werden. Bedingung für alle Lockerungen ist aber, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht wieder über mehr als 100 pro Tag steigt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde der Erreger Sars-CoV-2 mittlerweile bei 16.589 Menschen nachgewiesen. 266 Menschen starben.

Regisseur Dany Boon will Film über Quarantäne drehen

PARIS: Die Ausgangssperre in Frankreich hat den französischen Regisseur und Schauspieler Dany Boon (53) zu einem neuen Film inspiriert. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Laurence Arné sei er dabei, eine Geschichte über ein Gebäude mit Wohnungen und Geschäften zu schreiben, das sich unter Quarantäne befindet, sagte der Regisseur des Blockbusters «Willkommen bei den Sch'tis» dem französischen Radiosender RTL am Freitag. Der Film soll bis Ende des Jahres gedreht werden.

In dem Interview erzählte Boon weiter, wie er die Corona-Krise erlebe. Er sei hypochondrisch veranlagt, doch als er die Angst seiner Kinder gesehen habe, habe er sich gesagt, dass er sich zusammenreißen müsse, um sie zu beruhigen. Zu seiner eigenen Überraschung habe er weniger Panik gehabt als befürchtet.

Wegen der Coronavirus-Pandemie musste Boon seine Dreharbeiten an «Le Palmier» abbrechen. Der Film handelt von einem Dorf, das auf das 5G-Netz hofft, um Zugang zum 21. Jahrhundert zu haben. Boon ließ sich 2018 nach 15-jähriger Ehe von dem Ex-Model Yaël Harris scheiden und lebt seitdem mit der 38-jährigen französischen Schauspielerin Arné zusammen.

Katar führt Maskenpflicht ein: Drakonische Strafen drohen

DOHA: Das reiche Emirat Katar führt im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine Maskenpflicht ein und droht mit drakonischen Strafen. Nach Angaben des Innenministeriums drohen Geldstrafen bis zu einer Höhe von umgerechnet knapp 51.000 Euro oder maximal drei Jahre Gefängnis. Die Maskenpflicht gelte für alle Menschen, die das Haus verlassen, teilte das Innenministerium am späten Donnerstagabend auf Twitter mit. Ausgenommen seien Personen, die allein in einem Fahrzeug unterwegs seien.

Nach offiziellen Angaben sind mehr als 28.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Neben Saudi-Arabien zählt Katar damit zu den am stärksten betroffenen Ländern in der arabischen Welt. 14 Menschen seien an den Folgen der Krankheit bislang verstorben, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Italienischer Komponist Ezio Bosso mit 48 Jahren gestorben

ROM: Italien trauert um den Komponisten, Dirigenten und Pianisten Ezio Bosso. Der Klassikstar starb am Donnerstag nach langer Krankheit im Alter von nur 48 Jahren in Bologna, teilte seine Agentur am Freitag mit. «Die einzige Möglichkeit, sich an ihn zu erinnern, ist (...) das große klassische Repertoire zu lieben und zu schützen, dem er sein ganzes Leben gewidmet hat.»

Bosso arbeitete unter anderem mit dem London Symphony Orchestra, der Mailänder Scala, der Oper Fenice in Venedig und dem Kammerorchester in Bonn. Er schrieb auch Filmmusik und Tanzkompositionen. Eines seiner bekanntesten Alben ist «The 12th Room».

Er litt an einer Nervenkrankheit, die ihn in den Rollstuhl zwang - doch dank seiner Leidenschaft für die Musik kämpfte er bis zuletzt. Auch ein Tumor wurde ihm diagnostiziert. In der Corona-Quarantäne hatte er zuletzt der Zeitung «Corriere della Sera» gesagt: «Das erste was ich (nach der Quarantäne) machen werde, ist, an die Sonne gehen. Das zweite, einen Baum umarmen.»

EU-Kommission: Vorschlag für Corona-Wiederaufbauplan am 27. Mai

BRÜSSEL: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will ihren Vorschlag für ein Programm zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise am 27. Mai vorlegen. Dies teilte ihr Sprecher Eric Mamer am Freitag mit. Ursprünglich war der Vorschlag bereits Anfang Mai erwartet worden. Doch sind Details so umstritten, dass sich die Präsentation immer wieder verzögert.

Von der Leyen hat den Auftrag der EU-Staaten, ein Investitionsprogramm in Billionenhöhe zu erarbeiten, das in den nächsten siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen eingebettet werden soll. Zur Finanzierung will von der Leyen die Aufnahme von Schulden am Kapitalmarkt auf Grundlage von Garantien der EU-Staaten vorschlagen. Umstritten ist aber nicht nur die genaue Finanzierung. Unklar ist auch, wie viel Geld für den Wiederaufbau gebraucht wird, ob es als Kredit oder Zuwendung vergeben und wofür es verwendet wird.

Palästinenser erinnern am Nakba-Tag an Verlust ihrer Heimat

RAMALLAH: Die Palästinenser haben am Nakba-Tag an den Verlust ihrer Heimat mit der Staatsgründung Israels 1948 erinnert. Für 72 Sekunden erklangen am Freitagmittag um 12.00 Uhr (Ortszeit) im Westjordanland Sirenen. Märsche oder Kundgebungen waren wegen der Coronavirus-Pandemie nicht geplant, das Gedenken sollte unter anderem in sozialen Netzwerken stattfinden. Nakba heißt Katastrophe. Damit bezeichnen die Palästinenser sowohl die Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948 als auch die Flucht und Vertreibung Hunderttausender Araber.

Die Palästinenser begehen den Nakba-Tag jedes Jahr am 15. Mai. Bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten am Nakba-Tag hatte es in der Vergangenheit mehrfach Tote und Verletzte gegeben. Auslöser für die Kämpfe von 1947/48 war der UN-Teilungsplan vom 29. November 1947, der die Gründung eines arabischen und eines jüdischen Staates vorsah. Die Araber lehnten dies ab.

Während des ersten Nahostkriegs nach der Staatsgründung Israels gab es nach unterschiedlichen Schätzungen rund 700.000 palästinensische Flüchtlinge. Nach UN-Angaben beträgt die Zahl der registrierten Flüchtlinge, die auch die Nachkommen einschließt, heute 5,6 Millionen. Das Flüchtlingsproblem gehört mit dem Streit über den künftigen Status Jerusalems zu den kompliziertesten Fragen im israelisch-palästinensischen Konflikt.

Thunberg: Dass Kinder nicht von Corona betroffen sind, ist ein Mythos

ATLANTA/STOCKHOLM: Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat an Kinder appelliert, in Corona-Zeiten physische Distanz zu wahren und sich und andere zu schützen. «Es gibt im Moment eine Art Mythos, dass Kinder von diesem Virus nicht betroffen sind», sagte die 17-jährige Schwedin dem US-Sender CNN am Mittwoch (Ortszeit). Man müsse darauf achten, dass sich diese Fehlinformation nicht etabliere.

«Wir jungen Menschen tragen eine sehr große Verantwortung, weil wir die Symptome vielleicht nicht so schlimm empfinden wie viele andere», sagte Thunberg. «Deshalb müssen wir besonders vorsichtig sein, denn unsere Handlungen können für viele andere den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.» Immer mehr Menschen begriffen nun, dass man auf Wissenschaftler und Experten hören müsste. «Ich hoffe wirklich, dass das bei anderen Krisen, wie der Klima- und der Umweltkrise, so bleibt.»

Die Aktivistin vermutete im März selbst, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Sie mietete deshalb nach eigenen Angaben eine Wohnung, um sich von ihrer Familie zu isolieren.

Athen plant Quarantänepflicht bilateral aufzuheben

ATHEN: Das traditionelle Urlaubsland Griechenland plant die Quarantänepflicht für Urlauber aus einigen Staaten aufzuheben. Dies soll allerdings auf bilateraler Ebene vereinbart werden. «Tourismus mit Quarantäne kann es nicht geben», erklärte Regierungssprecher Stelios Petsas am Freitag im griechischen Fernsehsender Mega.

Athen hatte bereits die Vorschläge der EU-Kommission begrüßt, die Reisebeschränkungen zwischen Ländern mit einer ähnlich positiven Corona-Lage wegfallen zu lassen. Athen führt nach Informationen aus Regierungskreisen bilaterale Gespräche mit Zypern, Österreich, Tschechien, Bulgarien und auch mit Israel mit dem Ziel, die Reisebeschränkungen - allen voran die 14-tägige Quarantänepflicht - aufzuheben.

Kommenden Montag wird Griechenland eine Reihe von Reiseeinschränkungen innerhalb des Landes aufheben. Reisen auf dem Festland und nach Kreta werden frei sein. Am 25. Mai sollen Reisen zu allen Inseln erlaubt werden. Stufenweise beginnen Ende Mai und im Juni erneut Flüge aus Griechenland nach Deutschland und anderen EU-Staaten, teilten Fluglinien mit. Am Montag sollen auch alle offenen archäologischen Stätten wie die Akropolis von Athen für die Besucher öffnen.

Japaner danken Ärzten mit Glockengeläut für Kampf gegen Coronavirus

FUKUOKA: Mit Glockengeläut haben sich in Japan buddhistische Tempel und christliche Kirchen bei all den Menschen an vorderster Front im Kampf gegen die Corona-Pandemie bedankt.

Wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag berichtete, schlossen sich auf der südlichen Hauptinsel Kyushu Tempel und Kirchen zusammen und ließen zeitgleich ihre Glocken läuten. Auf diese Weise wollten sie ihren Dank für den unermüdlichen Einsatz des medizinischen Personals sowie all jener, die sich in Supermärkten und anderen Orten für das Gemeinwohl einsetzten, zum Ausdruck bringen. Der Aufruf zum gemeinsamen Läuten war an rund 200 Tempel und Kirchen gegangen.

Baltenstaaten öffnen gemeinsame Grenzen

RIGA: Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben am Freitag ihre gemeinsamen Grenzen wieder geöffnet. Die Bürger der drei Nachbarländer im Nordosten Europas dürfen nun wieder frei innerhalb des Baltikums reisen, ohne sich wegen der Corona-Krise für zwei Wochen in Selbstisolation begeben zu müssen. Wer aus Drittstaaten einreist, muss weiterhin 14 Tage zuhause in Quarantäne.

«Wir können froh sein, dass wir die erste Viruswelle erfolgreich unter Kontrolle gebracht haben und als erste in der Europäischen Union unsere Grenzen für die Bürger des jeweils anderen öffnen», sagte Litauens Ministerpräsident Saulius Skvernelis in einer gemeinsamen Videobotschaft der Regierungschefs. Man bleibe aber «vorsichtig und verantwortungsbewusst».

Zur Öffnung der Grenzen wurden gemeinsame Vorgaben ausgearbeitet. Die Regelung könnte nach Angaben aus den drei Hauptstädten bald auf Finnland und Polen ausgeweitet werden.

Pandemie überstanden - Slowenien öffnet die Grenzen für EU-Bürger

LJUBLJANA: Das EU-Land Slowenien hat nach einem erheblichen Rückgang der Ansteckungszahlen die Corona-Pandemie für beendet erklärt und seine Grenzen für EU-Bürger geöffnet. Das entschied die Regierung in Ljubljana am späten Donnerstagabend. EU-Bürger können ab dem 31. Mai einreisen, ohne sich in die bislang vorgeschriebene siebentägige Heimquarantäne begeben zu müssen, wie die Nachrichtenagentur STA am Freitag berichtete.

An den Grenzen zu den EU-Nachbarländern Österreich, Italien und Ungarn wird allerdings weiterhin kontrolliert. EU-Ausländer, die offensichtlich Symptome einer Corona-Erkrankung aufweisen und keinen ständigen Wohnsitz in Slowenien haben, werden zurückgewiesen. Für Nicht-EU-Bürger ist bei der Einreise weiterhin die Quarantänepflicht vorgeschrieben. Im Land gelten unverändert Abstandsregeln und eine Maskenpflicht in Geschäften, Lokalen und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Dem kleinen Alpen- und Adrialand gelang es in den vergangenen Wochen, die Ausbreitung von Corona-Erkrankungen zurückzudrängen, nachdem die Regierung am 12. März den Gesundheitsnotstand erklärt hatte. In den vergangenen 14 Tagen wurden lediglich 35 Neuansteckungen verzeichnet. Bis zum Freitagmorgen waren in Slowenien 1464 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Bislang wurden 103 Tote gemeldet.

Corona-Krise in Japan: Online-Partys zur Eheanbahnung

TOKIO: Einsame Japaner auf der Suche nach einem Ehepartner haben es in Corona-Zeiten nicht einfach. Eheanbahnungstreffen sind in diesen Tagen, in denen jeder möglichst zu Hause bleiben soll, gerade nicht angeraten. Ein Ausweg bietet das Internet: So verschafft das Online-Portal LMO Party in der südlichen Stadt Fukuoka seit einiger Zeit Heiratswilligen die Möglichkeit, am heimischen Computer Menschen des anderen Geschlechts mit Wunsch nach Partnerschaft kennenzulernen.

Seit vergangenen Monat hätten bereits rund 400 Menschen an den virtuellen Partys teilgenommen, wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag berichtete. Nachdem Schulunterricht und Firmenmeetings und selbst Trinkgelage mit Freunden und Kollegen inzwischen online stattfänden, setze sich der Trend jetzt auch bei Eheanbahnungen fort. Experten sähen in dieser Form der Kommunikation bereits ein Anzeichen für einen möglichen Gesellschaftswandel in Folge der Corona-Krise.