Corona-Überblick: Kurzmeldungen am Dienstag

Taiwans Präsidentin kritisiert Ausschluss von WHO-Versammlung

TAIPEH: Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat den Ausschluss ihres Landes von der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert. Die WHO habe politischem Druck nachgegeben und Taiwan keine Einladung zukommen lassen, sagte Tsai am Dienstag. «Wir werden uns weiterhin anstrengen, Taiwan für die Welt sichtbar zu machen.»

Die zweitägige Online-Sitzung der WHO hatte am Montag begonnen. Über die Frage, ob Taiwan, das im Kampf gegen die Corona-Epidemie große Erfolge vorweisen kann, teilnehmen darf, war im Vorfeld ein heftiger Streit entbrannt. China betrachtet die Insel als abtrünnige Provinz und blockiert ihre Teilnahme seit drei Jahren.

In diesem Jahr hatten die USA Verbündete zusammengetrommelt, um Taiwans Teilnahme durchzusetzen. Laut US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Ende eine entsprechende Resolution aber keine Chance auf eine Mehrheit und wurde deshalb auf die nächste Sitzung vertagt.

Russischer Regierungschef übernimmt nach Erkrankung Amtsgeschäfte

MOSKAU: Der mit dem Coronavirus infizierte russische Regierungschef Michail Mischustin hat offiziell seine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen. Das teilte der Kreml am Dienstag in Moskau mit. Vize-Regierungschef Andrej Beloussow hatte Mischustins Aufgaben vorübergehend übernommen, nachdem dessen Erkrankung Ende April bekannt geworden war. Mischustin wurde daraufhin in einem Krankenhaus in Moskau behandelt. Sein Sprecher sagte, der Ministerpräsident stehe mit Kremlchef Wladimir Putin und seinen Kabinettskollegen in Verbindung.

Erst am Montag hielt er eine Konferenz per Videoschalte zur Corona-Epidemie ab. Medien zufolge war Mischustin da noch im Krankenhaus. Dort hat er ein eigenes Büro. Wann er aus der Klinik entlassen wird oder bereits wurde, war zunächst unklar. Zuletzt hieß es, Mischustin sei auf dem Weg der Besserung. Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow hat sich wie mehrere Minister mit dem Virus infiziert.

Barley: Corona-Plan von Merkel und Macron mehr Solidarität als bisher

BERLIN: Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, begrüßt den deutsch-französischen Plan zur Bewältigung der wirtschaftlichen Probleme nach der Corona-Pandemie. «Es ist ein Stück weit mehr Solidarität als bisher gezeigt wurde», sagte die SPD-Politikerin am Dienstag im Deutschlandfunk. Anders als Eurobonds sei der vorgeschlagene Corona-Hilfsfonds zeitlich und inhaltlich begrenzt und ausdrücklich ein Notprogramm.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron hatten am Montag ein Programm zur wirtschaftlichen Erholung im Umfang von 500 Milliarden Euro vorgeschlagen. Dazu will Deutschland erstmals eine massive europäische Schuldenaufnahme über den EU-Haushalt akzeptieren. Krisenstaaten wie Italien oder Spanien könnten Zuschüsse bekommen. Der Plan muss allerdings von allen 27 EU-Staaten einstimmig beschlossen werden. Es regt sich aber bereits Widerstand. So pochen etwa Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden darauf, dass die EU nur rückzahlbare Kredite und keine Zuschüsse ausgibt.

Es könne nicht wenigen Ländern in der EU gut gehen, während es vielen schlecht gehe, sagte Barley. Gerade Deutschland profitiere enorm von der Struktur der Europäischen Union. Mit dem Vorschlag, Zuschüsse statt Kredite zu gewähren, habe man Lehren aus vergangenen Krisen gezogen, «weil sich gezeigt hat, dass Kredite kurzfristig helfen, aber langfristig diesen Ländern nicht ermöglichen, auf die Füße zu kommen», sagte Barley.

Deutsche Börse will durch Zukäufe im Wettbewerb aufholen

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Börse will durch weitere Zukäufe die Lücke zur internationalen Konkurrenz schließen. Der scheidende Aufsichtsratschef Joachim Faber mahnte bei der Hauptversammlung am Dienstag: «Wir müssen weiterhin jede Chance ergreifen, profitables Wachstum zu generieren.» Der seit Anfang 2018 amtierende Konzernchef Theodor Weimer kündigte an, dass Zukäufe in der Strategie für die nächsten Jahre «eine wichtige Rolle spielen» werden. Der Manager sucht nach früheren Angaben unter anderem nach Verstärkung im Devisenhandel.

Die Hauptversammlung findet wegen der Corona-Pandemie komplett als Online-Veranstaltung statt - ein letztes Mal unter Fabers Leitung. Der seit Mai 2012 amtierende Aufsichtsratschef räumt seinen Posten. Nachfolger soll der langjährige IBM-Manager Martin Jetter werden.

Bauer Media erwägt wegen Corona Verkauf von mehreren Magazinen in UK

HAMBURG/LONDON: Die Bauer Media Group erwägt wegen der Corona-Pandemie einen Verkauf oder die Umstellung auf eine rein digitale Verbreitung von rund einem Zehntel der in Großbritannien erscheinenden Magazine. Auch die Option, die Zeitschriften mit Schwestertiteln zu verschmelzen, werde zugleich geprüft, teilte das Medienhaus am Montag in London mit.

Betroffen seien 10 der fast 100 Zeitschriften, die das Hamburger Verlagshaus auf dem UK-Markt herausgibt: «Mother & Baby», «Golf World», «Practical Photography», «Sea Angler», «Planet Rock», «Q», «Car Mechanics», «Modern Classics», «Simply You» und «Your Horse». Das Unternehmen will nun Gespräche mit den Mitarbeitern führen.

Prinz Charles: Helft den Bauern bei der Ernte!

LONDON: Der britische Thronfolger Prinz Charles (71) hat seine Landsleute dazu aufgerufen, den Bauern in der Corona-Krise bei der Ernte zu helfen. «Das Essen entsteht nicht durch Zauberei», sagte der Prinz, der Ökobauer ist, in einem am Dienstag veröffentlichen Video. Es entstand in seinem Gemüsegarten auf seinem schottischen Landsitz.

Charles unterstützt damit eine Initiative der Regierung und der Agrarwirtschaft: Sie fürchten, dass Obst und Gemüse auf vielen Feldern in Großbritannien verrotten könnten, da ausländische Arbeitskräfte wegen der Pandemie fehlen. Sie wollen in den kommenden Monaten nun zum Beispiel Studenten als Erntehelfer einsetzen.

Auch der Brexit verschärft die Lage in der Landwirtschaft. Viele Helfer, vor allem aus Osteuropa, haben dem Vereinigten Königreich wegen des Austritts aus der Europäischen Union den Rücken gekehrt.

Kim Kardashians Modemarke verkauft Schutzmasken

LOS ANGELES: Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (39) hat sich an die Bedürfnisse der Pandemie angepasst und bietet bei ihrem Unterwäsche-Label nun auch Gesichtsmasken an. Das teilte sie auf der Instagram-Seite ihrer Marke Skims mit.

«Um die Hilfsaktionen gegen Covid-19 zu unterstützen und die Menschen an der Front zu schützen, spendet Skims 10.000 nahtlose Gesichtsmasken an unsere karitativen Partner, an die ebenfalls eine Million US-Dollar verteilt wurden», ist auf der Instagram-Seite zu lesen.

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Ankündigung waren alle Masken bereits ausverkauft. «Leider sind Gesichtsmasken ausverkauft, aber wir arbeiten mit unserem lokalen Partner in Los Angeles zusammen, um so schnell wie möglich mehr zu produzieren. Die nächste Charge wird nächste Woche erhältlich sein», hieß es weiter.

Großbritannien: Ansprüche auf Arbeitslosenhilfe steigen rasant

LONDON: Die Corona-Krise hat im April voll auf den britischen Arbeitsmarkt durchgeschlagen. Die Zahl der Menschen mit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe («Claimant Count») ist im April um 856.500 gestiegen, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Dies ist der höchste jemals gemessene Anstieg.

Die britische Regierung hat in der Krise einen Schutzschirm für den Arbeitsmarkt aufgespannt. Laut Schätzungen wurden zunächst rund 7,5 Millionen Arbeitsplätze gerettet. Die britische Regierung orientierte sich hier am deutschen Kurzarbeitergeld. Allerdings steht dem britischen Arbeitsmarkt das Schlimmste laut Experten noch bevor. Die Wirtschaft könnte nach Berechnungen der britischen Notenbank in diesem Jahr um bis zu 14 Prozent schrumpfen.

Gleichzeitig wurden die Daten zur Arbeitslosenquote veröffentlicht, die nach den Methoden der Internationalen Arbeitsagentur (ILO) erhoben werden. Die Arbeitslosenquote ist in drei Monaten bis März von 4,0 auf 3,9 Prozent gefallen. Allerdings war die Corona-Krise im März noch nicht mit voller Wucht in Großbritannien angekommen. Die britische Regierung hatte später als andere Länder das öffentliche Leben eingeschränkt.

Ariana Grande und Justin Bieber wehren sich gegen Schummel-Vorwürfe

LOS ANGELES: Pop-Star Ariana Grande (26) und Sänger Justin Bieber (26) wehren sich gegen Vorwürfe, sie hätten ihren gemeinsamen Song «Stuck with U» auf Platz 1 der US-Charts gemogelt. «Jeder, der mich kennt oder mir eine Zeit lang gefolgt ist, weiß, dass Zahlen nicht die treibende Kraft bei all dem sind, was ich tue», schrieb Grande in einem längeren Statement auf Instagram.

Der US-Rapper 6ix9ine (24) hatte den beiden in einen Video ebenfalls auf Instagram vorgeworfen, rund 60 000 Verkäufe ihrer neuen CD selbst mit sechs Kreditkarten getätigt zu haben. So sei das Lied, dessen Erlöse an Coronavirus-Helfer gespendet werden sollen, auf Platz Eins vorgestoßen, behauptete der Rapper. Dem Billboard-Magazin, das die US-Charts veröffentlicht, warf er Betrug vor. Wegen des Sprungs von «Stuck with U» war sein eigenes neues Lied («Gooba») auf den dritten Platz abgerutscht.

Sowohl Bieber als auch Grande unterstrichen in ihren Stellungnahmen, dass pro Kreditkartenkauf nicht mehr als vier Tonträger der gleichen Art gekauft werden könnten. Grande schrieb: «Meine Fans haben den Song gekauft. Justins Fans haben den Song gekauft. Unsere Fans kauften ihn (und nie mehr als vier Stück, wie es die Regeln vorsehen).»

Maskenpflicht in Israel wegen Hitzewelle vorübergehend gelockert

TEL AVIV: Die israelische Regierung hat die im Zuge der Corona-Pandemie verhängte Maskenpflicht vorübergehend gelockert. Grund ist eine Hitzewelle in dem Land mit Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius.

Bis zum Wochenende sei es Schülern gestattet, ihre Masken in Klassenräumen abzusetzen, teilte der neue Gesundheitsminister Juli Edelstein am späten Montagabend mit. Auch auf öffentlichen Plätzen sei die Maskenpflicht vorerst ausgesetzt, ausgenommen bei Versammlungen. Der Kampf gegen das Coronavirus sei wichtig, sagte Edelstein, aber auch die Hitzewelle könne gefährlich sein.

In Israel werden noch bis einschließlich Donnerstag Temperaturen von knapp 40 Grad Celsius erwartet, anschließend sollen sie unter 30 Grad fallen. Israel kam bisher vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie.

The 1975 wollen der Umwelt zuliebe auf Tourneen verzichten

BERLIN: Die britische Rockband The 1975 will nach Ende der Corona-Pandemie nicht mehr wie gehabt auf Tour gehen. «Das fühlt sich nicht richtig an», sagte Frontmann Matty Healy (31) der Deutschen Presse-Agentur. Um dem Klima zu helfen und die Umwelt zu schonen, seien es gerade die Leute an der Spitze der Gesellschaft wie Prominente, die zuerst ihr Verhalten ändern müssten.

Der Sänger will nun herausfinden, wie er sich anders als bisher ausdrücken könne. Denkbar seien für ihn etwa energieschonende Konzerte tagsüber - statt Auftritte mit aufwendigen Lichtshows am Abend. Schon vor der Pandemie hat die Indie-Rockband Healy zufolge auf Plastik und auf Tourneen auf Fleischgerichte verzichtet.

Auf ihrem neuen Album «Notes On A Conditional Form» lassen die Briten auch die Umweltaktivistin Greta Thunberg zu Wort kommen. Die 17-jährige Schwedin ruft in dem Song «The 1975» dazu auf, endlich etwas gegen den Klimawandel zu tun. «Es ist jetzt Zeit für zivilen Ungehorsam. Es ist Zeit, zu rebellieren», sagt sie in einer gesprochenen Botschaft.