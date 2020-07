Corona-Krise trifft auch Japans Bergführer hart

Von: Redaktion (dpa) | 16.07.20

TOKIO: Japan ist ein Wanderparadies. Oft gar nicht weit von den dicht besiedelten Metropolen wie Tokio entfernt, laden atemberaubende Bergpanoramen, Seen und weite Wälder zu Touren ein - von Bergwanderungen bis hin zu anspruchsvollen Kletterpartien. Doch seit Ausbruch der Corona-Pandemie müssen sich Wanderer und Bergsteiger in Verzicht üben, was Japans Bergführer wirtschaftlich hart trifft, wie der japanische Fernsehsender NHK am Donnerstag berichtete.

Nach einer Umfrage des japanischen Bergführerverbands mit seinen rund 2000 Mitgliedern haben mehr als 65 Prozent im vergangenen Monat so gut wie kein Einkommen gehabt. Und auch für die nächste Zeit sehen 92 Prozent keine Aussichten, dass sich ihr Geschäft von der Krise erholen wird. Normalerweise haben sie im Sommer Hochkonjunktur.

Zwar sind nach Aufhebung des landesweiten Notstands Ende Mai jetzt immer mehr Wanderrouten wieder geöffnet, doch viele Menschen halten sich zurück und verzichten darauf, Bergführer für Touren zu buchen. Viele Bergführer müssen jetzt versuchen, sich mit Nebenjobs über Wasser zu halten. Viele hätten auf Besserung nach Aufhebung des Notstands gehofft, hieß es. Doch die Lage bleibe äußerst schwierig.

Auch wenn Japans Berge nicht so hoch sind wie manche Gipfel in Europas Alpen - unterschätzen sollte man sie nicht. Plötzliche Wetterumschwünge können auch erfahrene Kletterer in Bedrängnis bringen. Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen durch Lawinen.