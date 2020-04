Corona-infizierte Beamte: Sadao-Grenze wieder dicht

Thais, die im Zuge der Coronakrise in Malaysia gestrandet sind und über den Grenzübergang bei Sadao ins Königreich zurückkehren wollten, müssen nun auf den Kontrollpunkt in Padang Besar ausweichen. Foto: The Nation

SONGKHLA: Der thailändisch-malaysische Grenzübergang bei Sadao in der Südprovinz Songkhla wurde am Mittwoch in den Nachmittagsstunden erneut geschlossen, nachdem zwei Beamte der Immigration und Polizei positiv auf das Coronavirus getestet wurden und 70 weitere an dem Checkpoint stationierte Personen unter Quarantäne gestellt wurden.

Die Schließung des Grenzübergangs erfolgte nur wenige Tage nach seiner Wiedereröffnung (DER FARANG berichtete), um rund 4.000 thailändischen Arbeitern, die wegen zur COVID-19-Eindämmung geschlossenen Grenzen in Malaysia gestrandet waren, die kontrollierte Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen.

„Wir haben festgestellt, dass ein Immigration- und ein Polizeibeamter am Kontrollpunkt in Sadao mit COVID-19 infiziert sind, vier weitere Beamte stehen im Verdacht, sich infiziert zu haben“, informierte Songkhlas Gouverneur Jaruwat Kliengklaoam am Mittwoch die Medien.

Der Grenzübergang bei Sadao bleibt nach Aussage der Behörden bis zum 29. April geschlossen, um alle Einrichtungen zu desinfizieren. In der Zwischenzeit werden Busse Thailänderinnen und Thailänder, die sich online für die Rückreise nach Thailand über die Grenze bei Sadao registriert hatten, zu einem Kontrollpunkt in Padang Besar bringen, der am Donnerstag ersatzweise für den Kontrollpunkt bei Sadao wiedereröffnet wurde.