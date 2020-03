Corona-Gerüchte: Gefangene in Thailand brechen aus

BANGKOK: Gerüchte um einen Corona-Ausbruch sollen im Nordosten von Thailand einen Aufstand in einem Gefängnis ausgelöst haben.

Ein Häftling war noch auf der Flucht, zehn weitere wurden nach Behördenangaben gefasst. Das Gefängnis in der Provinz Buriram war demnach so zerstört, dass 2.000 Häftlinge umziehen mussten. Justizminister Somsak Thepsuthin betonte am Montag, es habe dort keinen Ausbruch des Virus gegeben. Das sei für die Häftlinge nur ein Vorwand gewesen, die Flucht zu versuchen. In Thailand gibt es 1.524 bestätige Fälle des Virus und bislang neun Tote.