Written by: Redaktion (dpa) | 30/03/2020

KUALA LUMPUR: In Malaysia hat die Polizei nach offiziellen Angaben bislang mehr als 1100 Menschen festgenommen, die gegen Auflagen in der Corona-Krise verstoßen haben sollen.



Unter ihnen war beispielsweise ein 61 Jahre alter Kardiologe, der beim Joggen erwischt wurde. Er rechtfertigte sich vor der Polizei damit, dass dies aus Gesundheitsgründen erlaubt sein sollte. Vor Gericht plädierte er am Montag auf nicht-schuldig. In Malaysia sind die Grenzen und die meisten Geschäfte geschlossen. In dem südostasiatischen Land gibt es 2620 bestätigte Fälle des Coronavirus.