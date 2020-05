BANGKOK: Nicht nur öffentliche Schwimmbäder, auch Swimmingpools von Condominien müssen wegen Sicherheitsbedenken geschlossen bleiben.

Das hat das staatliche Center for Covid-19 Situation Administration bestätigt. Die Schließung soll die Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Natapanu Nopakun sagte: „Es gibt eine Reihe von Risikofaktoren, die gegen die Öffnung sowohl öffentlicher Schwimmbäder als auch von Pools an Eigentumswohnungen sprechen.“ Zu diesen Risikofaktoren gehören Speichel, der zur Verbreitung der Infektion beitragen kann, Stress beim Atmen während des Schwimmens und Schwierigkeiten bei der Kontrolle oder Begrenzung der Anzahl der Personen, die das Schwimmbad benutzen. Darüber hinaus wird befürchtet, dass sich Menschen an Gemeinschaftspools versammeln oder soziale Kontakte knüpfen, was gegen die Notstandsversordnung der Regierung verstößt.