Written by: Björn Jahner | 17/04/2021

Das Nachtcafe in der Soi 19 in Naklua gilt als Geheimtipp und ist für seine tropische Gartenoase bekannt. Foto: Nachtcafe

PATTAYA: Lange mussten sich Freunde und Stammgäste des Nachtcafes in Geduld üben, nachdem der gastronomische Geheimtipp in der Soi 19 in Naklua wegen der Covid-19-Krise fast ein Jahr lang geschlossen wurde.

Nach ihrer ersten Visite im Nachtcafe werden die meis­ten Besucher zu Stammgäs­ten. Foto:Klinkmüller

Doch untätig blieben Norbert und Jum keinesfalls: Sie nutzten die Zeit der temporären Schließung für Renovierungsarbeiten. Darüber hinaus wurde die Zahl der Sitzplätze von 80 auf 50 reduziert, zuguns­ten der sozialen Distanzierung und Privatsphäre der Gäste, ob im Restaurant oder in der herrlich tropischen Gartenoase mit Biergarten-Charakter.

Geheimtipp eine gastronomische Perle

Kulinarisch hält der deutsche Profi-Gastronom Nobbi am bewährten Konzept fest: Die Speisekarte ist unschlagbar originell und dennoch überraschend preiswert, die Qualität der Gerichte ausgezeichnet, ihre Quantität überzeugend, der Service trotz weniger Personal fantastisch, das Ambiente heimelig und die Lage geradezu faszinierend!

Die Weißwürste sind der Renner unter den Gästen. Natürlich darf eine knusprige Brezel nicht fehlen! Foto: Jahner

Da deutschsprachige Touristen auch im zweiten Corona-Jahr bisher weitgehend ausbleiben, hat das Nachtcafe nicht mehr bis in die frühen Morgenstunden geöffnet, sondern nur noch von 16.00 bis 23.00 Uhr, jedoch wie gewohnt von Dienstag bis Sonntag, Montag ist Ruhetag.

Nobbie und Jum freuen sich auf das Wiedersehen aller Freunde und Stammgäste sowie auf das Begrüßen vieler neuer Gesichter.