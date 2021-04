Von: Redaktion DER FARANG | 22.04.21

PATTAYA: Während der multinationalen Militärübung Cobra Gold 2021 werden sich bis zu 2.000 US-Soldaten im August in Pattaya erholen.

Charles Butler vom US Force Protection Detachment und Capt. Matt Barker, Marineattaché der US-Botschaft, erörterten am Mittwoch mit dem stellvertretenden Bürgermeister Ronnakij Ekasing und anderen Beamten im Rathaus die Vorbereitungen für den Besuch. Die Gespräche konzentrierten sich auf Covid-19-Präventionsmaßnahmen und die Sicherheit an der Bootsanlegestelle Bali Hai in Südpattaya.

Ronnakij bekräftigte, dass die Sicherheit der Soldaten im Hafen Bali Hai gewährleistet werde. Sicherheitskräfte würden in drei Schichten patrouillieren: von 7 Uhr bis 15 Uhr, von 15 Uhr bis 23 Uhr und von 23 Uhr bis 7 Uhr. Zudem soll die Zahl der Überwachungskameras in diesem Stadtgebiet erhöht werden. Und bis zum Juni würden 70 Prozent der Menschen in Pattaya geimpft sein.

Captain Barker sagte, dass während der dritten Phase von Cobra Gold im August 1.000 bis 2.000 US-Soldaten nach Pattaya für R&R (Rest and recreation, Ruhe und Erholung) kommen würden. Die Stadt am Meer sei bekannt für ihre Annehmlichkeiten, ihre natürliche Schönheit und ihr köstliches Essen. Bis zur Landung in Pattaya würden alle Soldaten zwei Dosen des Impfstoffs Covid-19 erhalten.