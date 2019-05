Von: Redaktion DER FARANG | 26.05.19

BANGKOK: Das demokratische Parteimitglied Chuan Leekpai wurde am Samstag nach heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem Pro-Junta-Block und dem Anti-Junta-Block zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt.

Politische Beobachter werten die Wahl von Chuan Leekpai als Zeichen, dass die Demokraten der Phalang-Pracharat-Koalition beitreten werden. Die Pro-Junta-Partei hätte mit den Stimmen der Demokraten und der Partei Bhumjaitahi die Mehrheit der Sitze im Parlament.

Chuan, der von der Pro-Junta-Phalang-Pracharat-Partei als Kandidat vorgeschlagen wurde, erhielt 258 gegen 235 Stimmen für den Pheu-Thai-Kandidaten Sompong Amornvivat. Die Wahl des Parlamentspräsidenten stand als einziger Punkt auf der Tagesordnung der ersten Sitzung der Abgeordneten. Sie dauerte mehr als acht Stunden, weil Phalang Pracharat eine Verschiebung der Abstimmung aus nicht näher bezeichneten Gründen vorgeschlagen hatte.

Der 80-jährige Chuan Leekpai war von 1992 bis 1995 und von 1997 bis 2001 zweimal Ministerpräsident. Gebürtig in Trang, begann er eine Laufbahn als Anwalt, bevor er 1969 als Abgeordneter in die Demokratische Partei eintrat. 1991 wurde er Parteivorsitzender. Während seiner politischen Karriere war er in verschiedenen Ministerien tätig, darunter Justiz, Handel, Landwirtschaft, Bildung und öffentliche Gesundheit. In den letzten Jahren war er Berater seiner Partei, die jetzt von Jurin Laksanavisit geführt wird.