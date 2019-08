Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.19

PATTAYA: Ein Chinese hat in Pattaya an Wänden und Rohren chinesische Schriftzeichen aufgetragen. Die Zeichen beziehen sich auf die Kommunistische Partei Chinas und die aktuellen Demonstrationen in Hongkong.

Inzwischen hat die Polizei den Chinesen ausfindig gemacht und festgenommen. Er hatte keinen Reisepass bei sich und gab keine Erklärungen für seine Handlungen ab. Der Mann wird auch wegen illegaler Einreise nach Thailand angeklagt. Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben damit begonnen, stadtweit die Schriftzeichen zu entfernen.