Von: Redaktion DER FARANG | 21.05.19

BANGKOK: Chinesen vermieten ihre Eigentumswohnungen an Landsleuten für einen kurzen Aufenthalt in der Hauptstadt und verstoßen damit gegen das Gesetz.

Praktisch wird die Investition in ein Condominium als Hotelzimmer genutzt. „Thai Rath“ berichtet über das Apartmenthaus „Condo C Ekkamai“ an der Sukhumvit Soi 63, in dem viele Condobesitzer gegen chinesische Apartmenteigentümer Sturm laufen. Nicht wenige Wohnungen würden quasi als Hotelzimmer nur für einen Tag vermietet. Zu Songkran, so zitiert „Thai Rath“ einen Eigentümer, habe das Apartmenthaus Peking geglichen. Die Verwaltung soll mitgeteilt haben, sie könnte gegen die Vermietung an Touristen nichts unternehmen. Das stimmt so nicht. Laut Gesetz, das auch für das Airbnb-Geschäftsmodell gilt, dürfen Condos ohne Hotellizenzen nur für einen Aufenthalt von mindestens einem Monat vermietet werden.