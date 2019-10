Chinesin lebte fast 20 Jahre als Thai

Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.19

BANGKOK: Fast 20 Jahre hat sich eine chinesische Reiseleiterin mit gestohlenen Dokumenten als thailändische Staatsbürgerin ausgegeben.

Immigrationsbeamten fiel auf dem Flughafen Suvarnabhumi auf, dass eine Frau nur mühsam ein Formular in Thai ausfüllen konnte. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass sie mit gestohlener Identität im Alter von 27 Jahren beim Einwohnermeldeamt von Phetchaburi den Antrag auf einen Ausweis eingereicht hatte. Später hatte sie die ID Card auf dem Bezirksamt Prawet erneuern lassen. Die Polizei setzte sich mit der Besitzerin der gestohlenen Dokumente in Verbindung. Die Frau stellte beim Einwohnermeldeamt Phetchaburi einen Antrag auf Wiedererlangung des Status einer thailändischen Staatsbürgerin. Als Beweis legte sie einen DNA-Test des Krankenhauses Ramathibodi vor. So konnte sie ihre verwandtschaftliche Beziehung zu ihrem Vater nachweisen und eine ID Card bekommen.