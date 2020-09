PATTAYA: Fünf bewaffnete Männer drangen am Montagabend in ein luxuriöses Haus in einer bewachten Wohnsiedlung ein, zwangen chinesische Touristen den Safe zu öffnen und flüchteten mit Bargeld und Wertsachen.

Nach Angaben der Polizei erbeuteten die Männer zehn Millionen Baht. Der Überfall geschah gegen 22 Uhr in der Siedlung Siam Royal View in Nongprue. Die Wohnsiedlung liegt auf einem Hügel und umfasst Luxushäuser, die jeweils mehr als zehn Millionen Baht kosten. Die Räuber bedrohten die Chinesen mit Waffen, ließen sich den Safe öffnen und nahmen Bargeld und Wertsachen an sich. Dann flüchteten sie durch die Hintertür. Die Polizei befragte die chinesischen Bewohner mit Hilfe von Dolmetschern. Die meisten konnten sich nicht auf Thailändisch verständigen. Die Ermittler werten jetzt Aufnahmen von Überwachungskameras in der Wohnsiedlung aus und hoffen, so den Räubern auf die Spur zu kommen.