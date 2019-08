Von: Redaktion DER FARANG | 02.08.19

KOH SAMUI: Auf Felsen in Bophut in der Nähe des ShaSa Resort and Residences im Bezirk Marte wurde am Donnerstagmorgen die Leiche eines Chinesen gefunden.

Der 50 Jahre alte Mann aus Fujian in China war mit einem Hemd, Shorts und Sandalen bekleidet und hatte Kopfverletzungen. Um seinen Nacken trug er eine Schnorchelmaske. Die Polizei glaubt, dass der Chinese auf den Felsen ausrutschte und mit dem Kopf aufschlug. Die Polizei fand keine Anzeichen eines Kampfes. Die Leiche wurde zur Obduktion in ein Krankenhaus gebracht.