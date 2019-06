Von: Redaktion DER FARANG | 18.06.19

BANGKOK: Ein von „Thai Rath“ veröffentlichtes Foto zeigt einen chinesischen Urlauber, der vor Essenständen in Bangkoks Chinatown seine Hose fallenlässt und über einem Abfluss sein Geschäft erledigt.

Das geschah vor den Augen von Straßenhändlern und Passanten. Der Urlauber soll mit einer Gruppe Chinesen im Yaowarat-Viertel unterwegs gewesen sein. Eine Frau berichtete, der Mann habe auf der Soi Texas versucht, sein Gesäß über das Loch zu halten. Das sei ihm aber nicht gelungen. Der Chinese habe weder Taschentücher noch Wasser zum Reinigen seines Pos dabeigehabt. Laut „Thai Rath“ soll das Foto bereits am 26. März aufgenommen worden sein, es wurde aber erst jetzt veröffentlich. In der Vorwoche hatte eine chinesische Touristin in einem Zug des Airport Reil Link auf dem Weg zum Flughafen Suvarnabhumi uriniert.