Von: Redaktion DER FARANG | 17.04.19

Kwai-Tsing-Containerhafen in Hongkong. Foto: epa/Jerome Favre

PEKING (dpa) - Chinas Wirtschaft ist im ersten Quartal mit 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schneller als erwartet gewachsen.

Das verkündete das Statistikamt am Mittwoch in Peking. Das Wachstum ist damit unverändert zum letzten Quartal des vergangenen Jahres. Experten hatten in den ersten drei Monaten dieses Jahres wegen der negativen Auswirkungen des Handelskrieges mit den USA ein langsameres Wachstum erwartet..