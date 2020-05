Das Department of Disease Control hat die Gründe für die Streichung von China, Südkorea, Hongkong und Macao von der Liste der Länder mit hohem Covid-19-Infektionsrisiko erläutert. Archivfoto: epa/DIEGO AZUBEL

BANGKOK: Das Department of Disease Control hat die Gründe für die Streichung Chinas, Südkoreas sowie Hongkongs und Macaus von der Liste der Länder mit hohem Covid-19-Infektionsrisiko erläutert.

„Die Kriterien, die wir anwenden, um die Aufhebung des Status hohes Infektionsrisiko in Betracht zu ziehen, sind: Das Territorium muss weniger als 20 interne Fälle in den letzten 14 Tagen gehabt haben, und es muss medizinisch und gesundheitspolitisch bereit sein, mit dem Ausbruch effektiv umzugehen", erläuterte Dr. Walairat Chaifoo, der Leiter der Abteilung Epidemiologie. Walairat fügte hinzu, dass China seit dem 23. April weniger als 12 neue Patienten pro Tag gemeldet habe, außer am 29. April, als es 21 neue Fälle aus Übersee und einen lokalen Fall gab.

Südkorea hat seit dem 20. April weniger als 14 neue Fälle pro Tag gemeldet. Die Itaewon-Cluster-Fälle, die vor kurzem aufgetreten sind, haben jedoch dazu geführt, dass die neuen Patienten des Landes durch aggressive Tests auf 20 bis 30 Personen pro Tag angewachsen sind. Macau hat seit dem 9. April keine neuen Fälle gemeldet, während Hongkong seit dem 12. April weniger als fünf neue Fälle bestätigt hat.

„Was Myanmar, Laos, Kambodscha, Malaysia und Indonesien anbelangt, die zuvor als hochgradig infektionsgefährdet bezeichnet worden waren, so werden sie weiterhin unter diesem Status bleiben", fügte Walairat hinzu.

Thailand hat am Samstag zum zweiten Mal in dieser Woche keine neue Covid-19-Infektion und keinen weiteren Todesfall gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt weiter 3.025 und die der Todesfälle 56.