Von: Björn Jahner | 23.05.21

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die chinesischen Zollbehörden haben den Grenzübergang Dongxing in der Region Guangxi im Süden der Volksrepublik an der Grenze zu Vietnam für thailändische Obst­exporte geöffnet.

Laut dem Generaldirektor des Landwirtschaftsministeriums Phichead Wiriyaphaha ist die Öffnung eine großartige Nachricht für die thailändischen Obstbauern und -exporteure, besonders während der derzeitigen Durian-Saison. Khun Phichead folgend ist China einer der größten Importeure von thailändischen Früchten. Jährlich bestellt die Volksrepublik bis zu 22 Sorten im Wert von mehr als 100 Milliarden Baht. In den ersten vier Monaten dieses Jahres hat Thailand 216.000 Tonnen Durian im Wert von mehr als 21,6 Milliarden Baht nach China exportiert. Der Generaldirektor des Landwirtschaftsministeriums rechnet damit, dass die Exportzahlen von Durian nach Öffnung des Grenzübergangs Dongxing deutlich steigen werden. Das Ministerium will deshalb das Personal für die Ausstellung von Qualitätszertifikaten aufstocken, damit die Fruchtexporte beschleunigt werden. So verlangt China, dass thailändische Früchte entweder von Plantagen stammen, die eine Zertifizierung für gute landwirtschaftliche Praktiken (GAP) haben und/ oder aus verarbeitenden Betrieben stammen, die für gute Herstellungspraktiken (GMP) zertifiziert sind.