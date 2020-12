Von: Redaktion DER FARANG | 17.12.20

Foto: The Nation

PATTAYA: Das durch Mücken übertragene Chikungunya-Fieber breitet sich in der Touristenmetropole aus.

Bürgermeister Sonthaya Khunpluem hat nach Medienberichten das Personal der öffentlichen Gesundheitsdienste und der Umweltbehörde angewiesen, gegen die Ausbreitung der Infektion vorzugehen. Die Stadt hat zudem Betriebe der Schädlingsbekämpfungsbranche angeheuert. Städtische Mitarbeiter versuchen, stehende Gewässer an Orten wie geschlossenen Hotels und Geschäften zu reduzieren. Bewohner werden über das Chikungunya-Fieber aufgeklärt, auch wie sie sich schützen können, z. B. indem sie Wasserstellen in der Nähe von Häusern, in denen Moskitos brüten können, vermeiden.

Das Virus wird durch Stiche von infizierten Tigermücken übertragen. Die Erkrankung tritt meist 7 bis 9 Tage (selten 3 bis 12 Tage) nach dem Stich durch eine infizierte Mücke auf und äußert sich durch hohes Fieber, starke Gelenk- und Muskelschmerzen sowie Kopfschmerzen, manchmal begleitet von einem Hautausschlag. In der Regel ist sie ungefährlich; in wenigen Fällen kann es jedoch zu langanhaltender Müdigkeit und einschränkenden Gelenkschmerzen über Wochen bis Monate kommen. Bei Neugeborenen, älteren Menschen und Personen mit chronischen Krankheiten ist zum Teil ein schwerer Verlauf zu beobachten. In einigen Fällen müssen die Patienten ins Krankenhaus gebracht werden.