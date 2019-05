Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.19

THAILAND: Hua Hin und Chiang Mai sind nach einem Bericht von „U.S. News & World Report" in Asien unter den zehn besten Zielen für Ruheständler. Das Nachrichtenportal berücksichtigte Faktoren wie Lebenshaltungskosten, Wetter und medizinische Versorgung, die sowohl in Hua Hin als auch in Chiang Mai günstig sind.

Der größte Vorteil für den Ruhestand in Chiang Mai sind die niedrigen Lebenshaltungskosten und die erschwingliche Gesundheitsversorgung. Ein Paar könne hier bequem für nur 1.200 US-Dollar pro Monat leben und für 20 Dollar einen englischsprachigen Arzt aufsuchen. Der größte Nachteil sei die hohe Luftverschmutzung von Mitte Februar bis Mitte April, wenn die Bauern ihre Felder abbrennen.



Für Hua Hin heißt es, der beliebte Badeort habe das ganze Jahr über gutes Wetter und eine große ausländische Gemeinde. Ein Rentner könne sich mit einem bescheidenen Budget einen hohen Lebensstandard leisten, eingeschlossen seien die Golfplätze und das regelmäßige Abendessen in erstklassigen Restaurants. Die große ausländische Gemeinschaft verbinde sich durch Leseclubs, Festivals, Radsportclubs, Fußballligen, Weinproben und Dartturniere.

Die besten Ziele für Rentner in Asien: George Town, Malaysia; Bali, Indonesien; Da Nang, Vietnam; Udagamandalam, Indien; Chiang Mai, Thailand; Kota Kinabalu, Malaysia; Da Lat, Vietnam; Kuala Lumpur, Malaysia; Hua Hin, Thailand; Taipei, Taiwan.