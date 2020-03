Auch in Chiang Mais Clubs und Bars, im Bild der Party-Hotspot Zoe In Yellow, ist die Party vorerst vorbei. Foto: Zoe In Yellow Chiangmai Thailand

CHIANG MAI: Nach Bangkok, Phuket und Pattaya wurde auch in Chiang Mai die behördliche Schließung aller Entertainment-Betriebe angeordnet.

Nachdem am Mittwoch (18. März 2020) ein neuer Fall von COVID-19 und vier bis fünf Verdachtsfälle in der größten Stadt des thailändischen Nordens bestätigt wurden, entschied sich Chiang Mais Gouverneur Charoenrit Sanguansat für die sofortige Schließung aller Vergnügungs-, Sport- und Wellnessstätten in der gesamten Provinz.

Die behördliche Schließung trat am Donnerstag (19. März 2020) in Kraft und betrifft nachfolgende Bereiche der Unterhaltungs-, Sport- und Wellnessindustrie:

- Spas und Massagesalons (einschließlich „Soapies“)

- Entertainmentbetriebe einschließlich Bars und Nachtclubs

- Karaoke-Etablissements

- Gaming Shops

- Fitnesscenter

- Kinderspielplätze

- Walking Street-Märkte

-Kinos

- Boxstadien

- Pferderennbahn Chiang Mai

- Veranstaltungsorte für Hahnenkämpfe

Die behördliche Schließung wurde bis zum 1. April 2020 angesetzt. Darüber hinaus sind Versammlungen mit mehr als 300 Personen ab sofort genehmigungspflichtig. Öffentliche Parkanlagen und Stadien haben weiterhin wie üblich geöffnet, jedoch dürfen in den Sportstätten keine Großveranstaltungen, Turniere, Wettkämpfe usw. ausgerichtet werden.

Bereits am Mittwoch (17. März 2020) wurde die landesweite Schließung von Schulen von der Regierung in Bangkok angeordnet. Auch Universitäten wie die CMU und Maejo in Chiang Mai haben bekanntgegeben, den akademischen Studienbetrieb auf Online-Kurse umzustellen.