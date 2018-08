Von: Björn Jahner | 22.08.18

CHIANG MAI: Der Community-Marktplatz für Buchung und Vermietung von Unterkünften Airbnb unterbreitet seine populären „Experience“-Angebote („Entdeckungen“) jetzt auch in Chiang Mai.

Dabei handelt es sich um Aktivitäten von und mit inspirierenden Einheimischen, die über herkömmliche Touren oder Kurse hinausgehen. Die Gäste tauchen dabei ein in die einzigartige Welt jedes Gastgebers. Es ist für jeden die Gelegenheit, Hobbys, Fähigkeiten oder Fachkenntnisse zu teilen, ohne dass dafür ein freies Zimmer benötigt wird. So zum Beispiel Stehpaddeln („Stand Up Paddling“) auf dem Ping-Fluss, Workshops für traditionelle Yantra-Tattoos und Herstellung veganer Seife sowie kulinarische und Foto-Spaziergänge und eine Nachtradtour durch die Stadt.

Weltweit bietet Airbnb 13.000 „Experiences“ in 180 Städten an. Chiang Mai ist nach Bangkok die Stadt mit den meisten „Entdeckungen“ des Landes. Im letzten Jahr begrüßte das Buchungsportal in Chiang Mai 160.000 Gäste aus 135 Ländern. Infos: www.airbnb.de.