Written by: Redaktion DER FARANG | 27/03/2021

Zwei Frauen schlendern über den Chatuchak Market in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die Stadtverwaltung (BMA) hat die Covid-Beschränkungen für den Chatuchak-Markt im Norden der Stadt gelockert. Er wird ab Mitte April an allen Wochentagen, außer montags, und an Wochenenden geöffnet sein.

Die Händler können ihre Waren am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bis 20 Uhr sowie am Freitag, Samstag und Sonntag bis 22 Uhr anbieten. Chatuchak wird jeden Montag für die Reinigung geschlossen.

Die Stadtverwaltung hat die Marktverwaltung angewiesen, Hindernisse und Stände, die in die Gehwege hineinragen, zu entfernen, um das Gedränge von Besuchern zu verringern und ihnen das Einkaufen zu erleichtern. Nach der Wiedereröffnung an Wochentagen sollen Werbeaktivitäten rund um den Uhrturm Käufer anzulocken. Die über 10.000 Händler in den 31 Zonen sollen jeweils einen Vertreter aus jeder Zone zu den Treffen mit der Stadtverwaltung und dem Marktverwalter schicken, um eventuelle Probleme anzusprechen und gemeinsam Lösungen zu finden.