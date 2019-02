Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.19

BANGKOK: Die Central Group steigt mit über 6,2 Milliarden Baht beim Fahrdienstvermittler Grab ein.

Von der Partnerschaft erwartet Tos Chirathivat, CEO der Central Group, einen Schub für das Inlandsgeschäft über anwendungsorientierten Transport und App-basierte Lieferung. Der Data-Austausch soll Central zu einem vollwertigen Logistikunternehmen machen. Grab mit Sitz in Singapur bietet mit seiner App Fahrgeschäfte, Zustelldienste und Logistikdienste an. Central hat 2017 ein Joint Venture mit Chinas führender E-Commerce-Plattform JD.com über einen Kaufpreis von 500 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die vor über 70 Jahren gegründete Central Group besitzt Kaufhäuser, Einkaufszentren, Hotels und Restaurants. Sie wird von der Chirathivat-Familie in Privatbesitz gehalten.