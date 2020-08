Ausländische Reisende zum Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie im Mai dieses Jahres am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Langfristig in Thailand lebende Ausländer und Ausländer mit ständigem Wohnsitz in Thailand, die im Ausland gestrandet sind, werden bei der Öffnung der Grenzen für Ausländer unter strikten Beschränkungen Vorrang haben.

Der stellvertretende Armeechef Natthapon Nakpanich, Vorsitzender des Ausschusses zur Lockerung der Virus-Beschränkungen im staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), sagte weiter, das Gremium werde dem CCSA empfehlen, diesen beiden Ausländergruppen die Rückkehr nach Thailand zu gestatten, auch, weil sie über eine hohe Kaufkraft verfügen. Bei ihrer Ankunft werden sie 14 Tage in Quarantäne gehen. Etwa 100 Ausländer sind derzeit bereit, unter diesen Bedingungen nach Thailand zurückzukehren.

Der stellvertretende Premierminister und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul versicherte am Donnerstag, dass das Screening-System für Rückkehrer effizient sei. Ausländer würden vor dem Einsteigen in ein Flugzeug einer medizinischen Untersuchung unterzogen und bei der Ankunft erneut kontrolliert, bevor sie in staatliche Quarantäneeinrichtungen eingewiesen würden. Der Minister äußerte sich besorgt über Wanderarbeiter aus den Nachbarländern, die illegal nach Thailand eingereist sind, ohne sich einer Seuchenkontrolle zu unterziehen