Written by: Björn Jahner | 29/02/2020

Der Kiefernwald von Ban Chan zählt zu den größten seiner Art in Südostasien und ist ein Paradies für Camper. Foto: The Nation

CHIANG MAI: Nur wenige Thais kennen den Wat-Chan-Kiefernwald in Chiang Mais Bezirk Kalayaniwattana, in dem sich das Wat Chan Royal Project Development Centre befindet.

In dem Agrarforschungszentrum, das unter Aufsicht des Royal Forest Department steht, werden hauptsächlich Obst- und Gemüsesorten angebaut, die speziell an die klimatischen Bedingungen des hohen Nordens angepasst sind. Unter anderem Artischocken, Avocados, Erbsen oder Zwetschgen. Das Forschungszentrum dient als Hauptlieferant für die Wat Chan Royal Project Foundation in Ban Chan und präsentiert erfolgreiche Züchtungen den in der Region ansässigen Landwirten, die dem Zentrum wiederum ihre eigenen Erzeugnisse zur Qualitätsbewertung zur Verfügung stellen.

Doch auch neben dem Zentrum lohnt sich ein Besuch im Kiefernwald, der zu den größten seiner Art in ganz Südostasien zählt und ein ganzjähriges Ziel von Campern ist. Bei einem Ausflug nach Ban Chan kann man in den Farmen der Königlichen Initiative nach Herzenslust die angebauten Früchte naschen und sich in den Dörfern von der einfachen Lebensweise der Menschen inspirieren lassen. Ab dem Chang Phueak Bus Terminal in Chiang Mai verkehren Minibusse in vier bis fünf Stunden nach Ban Chan.