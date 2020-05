Busverbindungen in den Süden gecancelt

Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Der staatliche Busbetreiber Transport Co. hat alle geplanten Busverbindungen in den Süden abgesagt.

Das Unternehmen wollte den Busverkehr am 1. Juni von Bangkok zur Koh Samui, nach Phuket und Trang wieder aufnehmen. Weil die Regierung am Dienstag die Verlängerung des Ausnahmezustands um einen Monat bis zum 30. Juni beschlossen hat, hat die Transport Co. ihre Verbindungen gecancelt. Das heißt: Mindestens einen Monat lange gibt es keine Busfahrten zwischen der Hauptstadt und den Süden des Landes.