BANGKOK: Behörden gehen erneut im Großraum Bangkok gegen Fahrzeuge vor, die mit schwarzen Abgasen die Luftverschmutzung verschärfen. Die Fahrer von Bussen, Lastwagen und anderen Fahrzeugen sollen mit Geldstrafen belegt werden.

In Bangkok hat in den letzten Tagen die Luftqualität abgenommen. Verursacht vorrangig durch den Luftschadstoff PM2,5 oder Feinstaub, der in hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich ist. Das Durchgreifen gegen Fahrzeuge, die übermäßigen schwarzen Rauch freisetzen, soll die PM2,5-Werte senken, so der Generaldirektor des Pollution Control Department, Attapol Charoenchansa. Nach dem Straßenverkehrsgesetz können Fahrzeuge, die übermäßig viel Rauch ausstoßen, von der Straße genommen werden.

Bei früheren Inspektionen wurde bei Tausenden von Autos festgestellt, dass sie schwarze Abgase ausstoßen, aber nur ein Teil der Fahrer wurde mit einer Geldstrafe belegt. Von Oktober 2019 bis September 2020 emittierten von den 9.539 kontrollierten Fahrzeugen 7.010 schwarze Abgase, aber nur 2.526 Fahrer mussten Bußgelder zahlen.