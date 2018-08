Written by: Redaktion DER FARANG

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein unter Drogen stehender Busfahrer mit der Polizei. Foto: The Nation

BANGKOK: Einen Albtraum durchlebten 40 Fahrgäste eines Busses, als der unter Drogeneinfluss stehende Fahrer am Dienstagabend auf dem Weg von Phra Pradaeng nach Phahurat bei hoher Geschwindigkeit das Fahrzeug von einer Fahrbahnseite zur anderen lenkte und der Polizei zu entkommen versuchte.

Die Tortur endete für die Passagiere, als ein Polizeiauto um 20 Uhr den Bus an der Thaksin Road im Bezirk Thon Buri blockierte und stoppen konnte. Der Fahrer sprang aus dem Auto und wollte flüchten. Doch die Beamten erwischten ihn. Der 38-jährige Busfahrer aus Samut Sakhon gab an, er habe eine Methamphetamin-Pille genommen, bevor er das Depot mit dem Bus Nr. 82 in Phra Pradaeng verließ.

Oberstleutnant Pratya Krasaelap, Chef der Verkehrspolizei der Wache Bukkalo, leitete den Einsatz seiner Beamten vor dem Einkaufszentrum Big C Dao Khanong, als er einen Kleinbus mit einer gefährlich hohen Geschwindigkeit in der zweiten Spur und von einer Seite zur anderen fahren sah. Pratya rief Verstärkung herbei, um den Kleinbus an einem Kontrollpunkt zu stoppen. Aber der Busfahrer raste daran vorbei und konnte erst nach einer Verfolgungsjagd angehalten werden.