Von: Redaktion DER FARANG | 13.08.18

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Der Busbetreiber Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) will endlich seinen Plan umsetzen, über Leasing und Kauf neuer Busse die veralteten Fahrzeuge durch „grüne“ mit geringerem Schadstoffausstoß zu ersetzen.

700 Busse sollen geleast werden: 400 Hybrid-Fahrzeuge zum Preis von 3,2 Milliarden Baht und 300 Busse, die mit Erdgas (NGV) betrieben werden, für 1,7 Milliarden Baht. Weiter will die BMTA im kommenden Jahr 35 Elektrobusse erwerben und Ladestationen schaffen. Dafür müssen 571 Millionen Baht bereitgestellt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen 1.453 Hybrid-Busse für 11,6 Milliarden Baht angeschafft werden. Bis die neuen Busse im Einsatz sind, vergeht eine lange Zeit. Deshalb investiert der Busbetreiber 161 Millionen Baht in die Umrüstung und Renovierung von 323 Bussen. Jeden Monat sollen 30 Busse in die Werkstatt, pro Fahrzeug werden über 500.000 Baht ausgegeben.