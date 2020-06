Busbetreiber lockert die Abstandsregelung

Busfahrgäste in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Der städtische Busbetreiber BMTA wird in der kommenden Woche die Abstandsregelung in den Bussen lockern, weil er mit einer starken Zunahme von Fahrgästen zur Wiedereröffnung der Schulen am 1. Juli rechnet.

„Das Verkehrsministerium wird die Beförderung von Fahrgästen in öffentlichen Fahrzeugen bei 70 Prozent ihrer Kapazität zulassen", berichtete BMTA-Direktor Surachai Iamwachirasakul. BMTA werde deshalb die soziale Distanzierung für öffentliche Busse lockern, da das Unternehmen ab dem 1. Juli pro Tag 900.000 Fahrgäste erwarte.

Zu den BMTA-Maßnahmen ab 1. Juli gehören:

1. Einsatz der gesamten Busflotte, d.h. rund 3.000 Busse pro Tag, und Erhöhung der Zahl der Fahrten während der Stoßzeiten. Alle Busse werden vor der Indienststellung gründlich mit Desinfektionsmitteln gereinigt und mit einem Alkoholgelspender am Eingang ausgestattet.

2. Jeder Bus wird maximal zehn stehende Fahrgäste aufnehmen, wobei der Abstand zwischen den Fahrgästen, wie auf dem Boden markiert, einen Meter betragen wird. Busse, die ihre Kapazität erreichen, werden ein Schild an der Windschutzscheibe anbringen, um die an den Bushaltestellen wartenden Fahrgäste zu informieren.

3. Einige Sitzbänke (für zwei Fahrgäste) werden für diejenigen zugelassen, die zusammen reisen oder zur selben Familie gehören. Bisher durfte nur ein Fahrgast auf einer Sitzbank sitzen.

„Die tägliche Kontrolle von Alkoholgehalt, Blutdruck und Temperatur des Personals wird nach dem 1. Juli beibehalten, während das gesamte Personal und die Passagiere während der ganzen Zeit im Bus Gesichtsmasken tragen müssen", fügte Surachai hinzu. Fahrgäste werden ermutigt, den QR-Code beim Ein- und Auschecken über die mobile Anwendung „Thai Chana“ zu scannen, um ihre Fahrtaufzeichnungen zu protokollieren.