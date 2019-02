Von: Redaktion DER FARANG | 16.02.19

SA KAEO: Achtzehn Menschen wurden verletzt, als am Freitag ein Busfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und dieses erst in einem Haus im Bezirk Watthana Nakhon zum Stehen kam.

Der Doppeldecker-Bus startete in Bangkok und sollte 19 Fahrgäste zur kambodschanischen Grenze bei Aranyaprathet bringen. Der Bus kam gegen 8 Uhr von der Straße ab und landete im Büro einer Baufirma sagte Oberstleutnant Somchai Yura von der Polizei in Watthana Nakhon. Der Unfall geschah, als ein Lastwagenfahrer den Reisebus überholte und diesen schnitt. Alle 18 Verletzten wurden in das Watthana Nakhon Hospital gebracht. Die Fahrgäste wollten auf dem Markt Rong Kluea einkaufen oder jenseits der Grenze ein Kasino in Poipet aufsuchen.