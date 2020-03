Bulgarien spricht mit Türkei über Syrien und Migranten

SOFIA: Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow reist am Montag nach Ankara, um mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über die Lage in Syrien und Flüchtlingsbewegungen zu sprechen.



Wie die bulgarische Regierung am Sonntag mitteilte, werden die beiden bei einem Abendessen «Handlungen erörtern, die zur Bewältigung der Krise in Syrien und zum Stopp des Migrationsdrucks beitragen werden».

Borissow hatte das Treffen mit Erdogan bereits am Freitag vereinbart, nachdem Berichte über Flüchtlingsbewegungen in der Türkei in Richtung Europäische Union bekannt wurden. Der bulgarische Verteidigungsminister Krassimir Karakatschanow äußerte am Sonntag die Hoffnung, dass in den kommenden Tagen eine Normalisierung der Beziehungen erreicht werde, insbesondere nach den bevorstehenden Gesprächen zwischen Borissow und Erdogan.

Vor seinem Treffen mit Erdogan sprach Borissow am Sonntagabend über die Lage in Syrien und über das Thema Migration auch mit seinen Kollegen in Griechenland und in Österreich - Kyriakos Mitsotakis und Sebastian Kurz, wie die Regierung in Sofia mitteilte. Die Türkei müsse dringend unterstützt werden, damit eine humanitäre Krise vermieden werde, habe Borissow während des Telefonats mit Kurz gesagt. Die europäische Gemeinschaft müsse schnell reagieren.

Das an die Türkei grenzende EU-Land Bulgarien setzt auf die Umsetzung des EU-Flüchtlingspaktes mit Ankara. An der bulgarischen EU-Außengrenze zur Türkei blieb es am Sonntag ruhig. Borissow lobt immer wieder die Zusammenarbeit mit der Türkei bei der Sicherung der gemeinsamen Grenze.