Von: Björn Jahner | 02.12.20

PATTAYA: In Sämis‘ Restaurant in der Padtanakan Road Soi 2 in der „Pattaya Darkside“ wird am Dienstag, 8. Dezember um 18.00 Uhr ein internationales „All You Can Eat“-Buffet für 329 B. pro Person angeboten.

Die Gäste dürfen sich auf stimmungsvolle Livemusik von Sänger John freuen! Um eine rechtzeitige Reservierung unter der Rufnummer 088-522.7318 wird gebeten. Mehr erfahren Sie auf Facebook.