Von: Björn Jahner | 12.04.20

Pattayas Bürgermeister setzte alle Hebel in Bewegung, damit die Touristenmetropole so schnell wie möglich wieder in den Alltag zurückkehren kann. Foto: PR Pattaya

PATTAYA: Bürgermeister Sonthaya Khunpluem zeigt sich besorgt um die Gesundheit und das Wohlergehen der Bevölkerung Pattayas und hat angekündigt, dass auch im April die COVID-19-Präventivmaßnahmen der City Hall Pattaya den ganzen Monat lang fortgesetzt werden, selbst wenn die Zahl der Coronafälle sinken sollte.

Dazu zählt unter anderem das großflächige Versprühen von Desinfizierungsmitteln an öffentlichen Orten. Sonthaya betonte, dass die Stadtverwaltung alle Hebel in Bewegung setzt, um das Vertrauen von Touristen in Pattaya als einen sicheren Urlaubsort wiederherzustellen, indem in Sehenswürdigkeiten und in allen öffentlichen Bereichen die Präventivmaßnahmen kontinuierlich fortgeführt werden.