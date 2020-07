Von: Redaktion DER FARANG | 09.07.20

PATTAYA: Die Wasserwerke haben an die Bürger der Stadt appelliert, sparsam mit dem Leitungswasser umzugehen, da der Pegel in den städtischen Reservoirs auf das minimale Niveau gesunken ist.

Die Warnung wurde am Donnerstag auf der Facebook-Seite der Provincial Waterworks Authority Pattaya (PWA Pattaya) veröffentlicht. Pattaya ist auf Rohwasser aus fünf Reservoirs angewiesen, die auch die Großkläranlage speisen. Insgesamt stehen 8 Millionen Kubikmeter Wasser zur Verfügung, was nur 20 Prozent der Kapazität entspricht. Laut dem Leiter des PWA-Büros, Chaithas Eedsaeng, muss eine Mindestreserve in den Reservoirs vorhanden sein, um Schäden an den Rückhaltebecken zu vermeiden.

Die Wasserwerke hatten bereits das täglich an die Kunden verteilte Leitungswasser von 200.000 auf 150.000 Millionen Kubikmeter reduziert, um so den Rückgang des Wasserspiegels in den Reservoirs zu verlangsamen. PWA lieferte auch nur an abwechselnden Tagen Wasser an die Haushalte, aber die Kunden beschwerten sich über soziale Medien, dass sie das Wasser nicht zum richtigen Zeitpunkt erhielten.

Die Bewässerungsbehörde leitet inzwischen aus den Reservoirs Bang Phra und Nong Pla Lai Wasser nach Pattaya und die Stadt hat Rohwasser von der East Water Group gekauft, um Engpässe zu vermeiden.