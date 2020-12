Bürger protestieren gegen Feldlazarett auf Shrimp-Markt

SAMUT SAKHON: Auf dem zentralen Shrimp-Markt in Samut Sakhon wurde ein Feldlazarett eröffnet, trotz starker Einwände der Bevölkerung.

Das Krankenhaus hat 30 Betten, um Covid-19-Patienten mit leichten Symptomen zu behandeln. Diejenigen, die schwerer erkrankt sind, werden in normale Krankenhäuser gebracht. 75 Patienten wurden bisher in dem Feldkrankenhaus behandelt, das in drei Hauptzonen unterteilt ist: Krankenstationen, ein Warte- und Untersuchungsbereich und ein Behandlungsbereich. Die Immigration hat im Feldkrankenhaus eine Anlaufstelle eingerichtet, um Informationen über Wanderarbeiter zu sammeln, von denen sich jeder über das biometrische System der Polizei registrieren lassen muss.

Laut dem Staatssekretär im Gesundheitsministerium Kiattiphum Wongrajit wird das Krankenhaus Blutproben von Menschen nehmen, die 14 Tage Quarantäne hinter sich haben, um zu überprüfen, ob sie Antikörper entwickelt haben. Wenn dies der Fall sei, gelten sie als vom Virus genesen und würden in andere von der Regierung bereitgestellte Einrichtungen gebracht. Dr. Kiattiphum forderte die Bevölkerung auf, die Behörden zu alarmieren, wenn sie Wanderarbeiter außerhalb ihrer Sperrgebiete sehen.

Obwohl das Feldkrankenhaus bereits mit der Behandlung begonnen hat, haben Bürger in drei Unterbezirken von Samut Sakhon heftigen Widerstand geleistet. Mehr als 100 Menschen aus Bang Ya Phraek, Krok Krak und Wat Tuek versammelten sich am Donnerstag kurz nach der Errichtung des Feldlazaretts und versuchten, Militärfahrzeuge daran zu hindern, auf das Gelände zu fahren, um die Einrichtung fertigzustellen. Vertreter der Demonstranten sagten, sie hätten kein Vertrauen in die Sicherheit des Krankenhauses und befürchteten, dass sich die Menschen in der Nachbarschaft, insbesondere kleine Kinder, mit dem Covid-19-Virus anstecken könnten.

Es gibt auch Widerstand in der Bevölkerung gegen die Einrichtung eines weiteren Feldkrankenhauses im Wasserpark Phan Thai Norasing im Unterbezirk Phan Thai Norasing, Gesundheitsminister Anutin Charnviraul versuchte die Menschen zu beschwichtigen und sagte, dass Menschen, die im Feldkrankenhaus getestet oder behandelt wurden, das Virus nicht verbreiten könnten. Das Ministerium habe bei der Einrichtung des Krankenhauses alle Sicherheitsstandards eingehalten.