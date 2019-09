ZÜRICH (dpa) - Mit seinen markant gebrüllten «Order!!!»-Rufen ist der britische Parlamentspräsident John Bercow weltweit bekannt geworden - an diesem Wochenende will er sein gewaltiges Stimmorgan nun für Tennis-Legende Roger Federer einsetzen.

Sein «größtes Sportidol überhaupt» nannte Bercow den Schweizer Spieler am Donnerstagabend bei einer Rede in Zürich. Er verpasse kein Match des Weltstars, der bis Sonntag in Genf an dem von ihm selbst gegründeten privaten Turnier Laver Cup spielt. Bercow soll in jungen Jahren selbst ein vielversprechendes Tennis-Talent gewesen sein.