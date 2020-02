Von: Redaktion DER FARANG | 25.02.20

PATTAYA: Bei einem häuslichen Streit wurden in der Nacht zum Montag ein Brite und dessen thailändische Ehefrau erheblich verletzt.

Sanitäter und Polizei wurden kurz nach Mitternacht alarmiert. Als sie in der Unterkunft des Ehepaars eintrafen, fanden sie den 78-jährigen Briten mit schweren Schnittwunden an Gesicht und Kopf vor. Seine 67 Jahre alte Frau hatte sich erhebliche Verletzungen an den Händen zugezogen. Beide wurden umgehend in zwei Krankenhäuser gebracht. Die Frau berichtete „The Pattaya News“, sie habe sich mit ihrem Ehemann gestritten. Dieser sei mit einem Messer auf sie losgegangen. Sie habe ihm das Messer entrissen und auf ihn eingestochen. Nachbarn sagten aus, der heftige Streit sei sicherlich dem Alkohol geschuldet. Die Polizei fand in der Wohnung mehrere offene Flaschen Alkohol.