Von: Redaktion DER FARANG | 09.02.19

PATTAYA: Ein unter psychischen Problemen leidender 60 Jahre alter Brite hat sich von einem Condominium an der Second Road in den Tod gestürzt.

Rettungshelfer der Stiftung Sawang Boriboon fanden den Ausländer mit mehreren Brüchen am Eingang des Condominiums vor. Eine sofort eingeleitete Reanimation war erfolglos. Die Leiche wurde zur Obduktion in das Police Hospital nach Bangkok gebracht. Die Polizei fand heraus, dass sich der Brite in einem Krankenhaus wegen Panikstörung hatte behandeln lassen. Deshalb gehen die Ermittler von einem Suizid aus.