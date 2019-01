Von: Redaktion DER FARANG | 22.01.19

BANGKOK: Einem britischen Expat wurden von der Thai Airways International (THAI) für den Flug von Bangkok nach London für sein Übergepäck 79.825,13 Baht berechnet.

Der Passagier berichtete „Thai Visa“, dass ihm auf der Thai-Airways-Website für 20 Kilogramm zusätzliches Gepäck 975,90 Baht genannt wurden. Als der automatische Beleg generiert wurde, fand der Mann heraus, dass die Transaktion von Thai Airways in britischen Pfund und nicht in Thai Baht abgewickelt wurde. Die Kosten des Tickets betrugen 544 Pfund (22.234,08 Baht), für das Gepäck wurden ihm 1.951,80 britische Pfund (79.825,13 Baht) in Rechnung gestellt. Der Fluggast loggte sich in seine mobile Barclays-Banking-App ein, um festzustellen, dass die Transaktion noch nicht abgeschlossen war. Also rief er die Fluggesellschaft an und musste erfahren, dass sie ihm nicht helfen konnte oder wollte. Die Gesprächspartner am Telefon seien unhöflich und abweisend gewesen und hätten immer wieder gesagt, er müsse bezahlen. Sie seien nicht bereit gewesen, das Problem zu untersuchen. Die Bank reagierte vernünftiger und wies die Transaktion als betrügerisch zurück. Das löste den Versicherungsanspruch aus, dem Briten wurde der volle Betrag auf sein Konto zurückerstattet.