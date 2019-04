Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.19

KRABI: Ein britischer Tourist hat in einem Restaurant durch einen Fehler 255.000 Baht zu viel bezahlt und den Betrag jetzt zurückerhalten.

Der 48-Jährige hatte mit zehn Freunden am Dienstagabend das Restaurant in der Nähe des Strandes Noppara Thara aufgesucht. Nach dem Essen sollte er die Rechnung über 2.857 Baht begleichen. Er gab seine Kreditkarte ab und unterschrieb kurz darauf den Beleg über 257.852,12 Baht, ohne ihn geprüft zu haben. Der Fehler fiel der 32-jährigen Managerin erst nach Schließung des Lokals auf. Sie kontaktierte die Touristenpolizei und die Immigration, die den Urlauber in einem nahegelegenen Hotel in Ao Nang ausfindig machten, berichtet „The Thaiger“ weiter. Die Managerin gab dem Briten am Donnerstag das zu viel bezahlte Geld zurück. Er und seine Freunde bedankten sich bei der Frau und sagten, sie würden auf jeden Fall wieder nach Krabi kommen.